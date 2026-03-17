Kovácsok háborúja a ring mellett, Kokót és a szövetséget támadja a profikhoz álló bunyós

Már-már azt hihettük, hogy a héten az ökölvívás egyedül a Bocskai-emlékversennyel szolgáltat témát, kiderült, hogy ismételten gond akadt a sportágban. Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének (MÖSZ) elnöke ugyanis a verseny sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a párizsi olimpián 5. helyen végzett Kovács Richárd nem indul a viadalon, miután befejezte az amatőr pályafutását. A 28 éves bunyós ezzel szemben azt állítja, erre azért kényszerült, mert a szövetség olyan feltételeket szabott neki, amit nem tud és nem is akar teljesíteni, így most menedzsert keresve profinak áll.

Molnár László
2026. 03. 17. 12:23
Kovács Kokó István elmondta, egy teljes évig támogatták a maximális összeggel Kovács Richárdot Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
A nevezések alapján népes mezőny, 19 ország 243 sportolója vesz részt a kedden kezdődő 70. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen, melynek hagyományosan a debreceni Oláh Gábor utcai sportcsarnok ad otthont. Jelenleg erről kellene szólnia minden hírnek a magyar ökölvívással kapcsolatban, valamint arról, hogy Kovács Kokó István vezetése alatt a Magyar Ökölvívók Szövetsége milyen eredményeket ért el, milyen célokért küzdenek a bokszolóink. Ám ehelyett újabb vihar tört ki egy pohár vízben, azaz egy szinte nem létező probléma kavar ismét hullámokat a sportágban.

Kovács Kokó István szinte csodát tett a magyar ökölvívással, ám Kovács Richárd problémájával nem tudott mit tenni. Fotó: Mirkó István 

Kovács Kokó István: Végig támogattuk Kovács Richárdot a műtéteit követő felépülése alatt

Az amatőrök és a profik között is mindent megnyert sportvezető az M4 Sporton bejelentette, hogy a korábban olimpiai ötödik, Európa-bajnoki és Európa Játékok-bronzérmes Kovács Richárd nem vesz részt az idei Bocskain, mert az amatőrök között a visszavonulás mellett döntött. A 28 éves nyíregyházi bokszolóval kapcsolatban elmondta, a párizsi olimpia után nem sokkal megműtötték az egyik vállát, majd fél évre rá a másikat is meg kellett műteni, így pedig nagyon hosszú időt kihagyott, ám a szövetség egy pillanatra sem hagyta magára. 

– Mi közben természetesen ugyanúgy támogattuk mintha versenyzett volna, de aztán eltelt egy év, és vártuk tőle a választ, hogy hogyan tovább. A válasz aztán az volt, hogy sajnos nem tudja, nem akarja folytatni az amatőr pályafutását – fogalmazott a MÖSZ elnöke, aki hozzátette, hogy Kovács Richárdon kívül a többi magyar élversenyző, így a világbajnoki bronzérmes Akilov Pylyp és szintén ötkarikás ötödik Hámori Luca is indul a Bocskain.

Kovács Richárd a párizsi ötkarikás játékokon egy olimpiai bronzérmest is legyőzve lett ötödik. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A nyíregyházi bunyós szerint a szövetség lehetetlen feltételeket támasztott felé

Itt akár pont is kerülhetett volna az ügy végére, ám Kovács Richárd úgy érezte, mindenképpen reagálnia kell a fentiekre. A Szon.hu kérdésére elmondta, a súlyos sérülése nyilvánvalóan rendkívül rosszkor jött pályafutásában, hiszen fontos versenyeket kellett kihagynia. Ennek ellenére szerette volna folytatni, de komoly nézeteltérés alakult ki közte és a MÖSZ között.

– A szövetség olyan feltételeket támasztott, amelyet közel a harminchoz család és munka mellett szinte lehetetlen lett volna teljesítenem. Úgy érzem, a hátamon vittem a magyar ökölvívást, nem az én hibámból sérültem meg egy fontos felkészülési ciklusban. 

Az olimpia után műtötték a vállam, ami miatt nem tudtam részt venni versenyeken, majd jött a probléma a másik vállammal is.

Egyszerűen nem éreztem azt a szövetségen, hogy fontos vagyok, kiraktak a válogatottból, nem számítottak rám, és azt mondták, bizonyítsak. Úgy gondolom, az elmúlt években mind a szövetség, mind az ország számára bizonyítottam, de most azt mondtam, hogy elég, különösen, mert olyan gyerekek vannak ott a válogatottnál, akik semmilyen nemzetközi érmet nem mutattak még fel – állította Kovács Richárd.

Karrierstatisztikák és eredmények (felnőtt)

  • Összes mérkőzés: 80
  • Győzelmek: 46 (ebből 3 KO)
  • Vereségek: 30
  • Menetek száma: 227
  • KO-arány: 6,52%

Kiemelkedő eredmények

  • Olimpia (2024, Párizs): 5. helyezett (negyeddöntős) a 63,5 kg-os súlycsoportban
  • Európa Játékok (2023, Krakkó): bronzérmes
  • Európa-bajnokság: Kétszeres bronzérmes (2022, 2024)
  • többszörös magyar bajnok és a Bocskai István-emlékverseny győztese.

Információink szerint a bokszoló által emlegetett, teljesíthetetlen feltétel az volt, hogy a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánya, a 2025 márciusától kinevezett olasz Emanuele Renzini közölte, 

a kiemelt támogatási programban részt vevő ökölvívóknak a központilag tartott edzőtáborokban kötelező a részvétel. 

Igaz, a családos sportolók bizonyos kedvezményekben részesülhettek, de a nyíregyháziak öklözője ezt egyáltalán nem akarta vállalni.

Kovács Richárd nagy álma, hogy az amatőrök után a profik között is sikereket érjen el. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kovács Richárd profiként folytatja a pályafutását

A 2024-es párizsi olimpián ötödik Kovács Richárd úgy döntött, nem szakad el a sportágtól, sőt megpróbálja valóra váltani a korábban dédelgetett álmát, hogy sikeres profi karriert érjen el.

Zajlanak a tárgyalások ezzel kapcsolatban. Ha megtalálom a megfelelő menedzsert, aki építeni tudja a profi karrierem, akkor nem kérdés, hogy belevágunk. Több mint húsz éve az életem része az ökölvívás, nem tudom és nem is szeretném ezt most abbahagyni

– közölte a 28 éves bunyós.

Emellett továbbra is szívügye, hogy a Remény Bajnoki Alapítványon keresztül, annak segítségével hátrányos helyzetű gyermekeket hozzon be és tartsa is ott őket a sportágban. Természetesen nem adja fel tanári állását, de esze ágában sincs feladni a bokszolói álmait. 

– Újra komolyan beleálltam az edzésekbe, úgy tűnik, a korábbi sérülésem végre nem hátráltat, nagyon bízom benne, hogy ez így is marad és a mostani döntésem ellenére szép időszak jön a karrieremben – zárta a beszélgetést Kovács Richárd.

Kovács Richárd utolsó győzelme a ringben a tokiói olimpia bronzérmese, az ausztrál Harry Garside ellen:

