Kovácsok háborúja a ring mellett, Kokót és a szövetséget támadja a profikhoz álló bunyós

A nevezések alapján népes mezőny, 19 ország 243 sportolója vesz részt a kedden kezdődő 70. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen, melynek hagyományosan a debreceni Oláh Gábor utcai sportcsarnok ad otthont. Jelenleg erről kellene szólnia minden hírnek a magyar ökölvívással kapcsolatban, valamint arról, hogy Kovács Kokó István vezetése alatt a Magyar Ökölvívók Szövetsége milyen eredményeket ért el, milyen célokért küzdenek a bokszolóink. Ám ehelyett újabb vihar tört ki egy pohár vízben, azaz egy szinte nem létező probléma kavar ismét hullámokat a sportágban.

Kovács Kokó István szinte csodát tett a magyar ökölvívással, ám Kovács Richárd problémájával nem tudott mit tenni. Fotó: Mirkó István

Kovács Kokó István: Végig támogattuk Kovács Richárdot a műtéteit követő felépülése alatt

Az amatőrök és a profik között is mindent megnyert sportvezető az M4 Sporton bejelentette, hogy a korábban olimpiai ötödik, Európa-bajnoki és Európa Játékok-bronzérmes Kovács Richárd nem vesz részt az idei Bocskain, mert az amatőrök között a visszavonulás mellett döntött. A 28 éves nyíregyházi bokszolóval kapcsolatban elmondta, a párizsi olimpia után nem sokkal megműtötték az egyik vállát, majd fél évre rá a másikat is meg kellett műteni, így pedig nagyon hosszú időt kihagyott, ám a szövetség egy pillanatra sem hagyta magára.

– Mi közben természetesen ugyanúgy támogattuk mintha versenyzett volna, de aztán eltelt egy év, és vártuk tőle a választ, hogy hogyan tovább. A válasz aztán az volt, hogy sajnos nem tudja, nem akarja folytatni az amatőr pályafutását – fogalmazott a MÖSZ elnöke, aki hozzátette, hogy Kovács Richárdon kívül a többi magyar élversenyző, így a világbajnoki bronzérmes Akilov Pylyp és szintén ötkarikás ötödik Hámori Luca is indul a Bocskain.

Kovács Richárd a párizsi ötkarikás játékokon egy olimpiai bronzérmest is legyőzve lett ötödik. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A nyíregyházi bunyós szerint a szövetség lehetetlen feltételeket támasztott felé

Itt akár pont is kerülhetett volna az ügy végére, ám Kovács Richárd úgy érezte, mindenképpen reagálnia kell a fentiekre. A Szon.hu kérdésére elmondta, a súlyos sérülése nyilvánvalóan rendkívül rosszkor jött pályafutásában, hiszen fontos versenyeket kellett kihagynia. Ennek ellenére szerette volna folytatni, de komoly nézeteltérés alakult ki közte és a MÖSZ között.