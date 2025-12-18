Sydney nem volt elég: az Iszlám Állam további terrortámadásokra buzdít

Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet dicsérte csütörtökön a sydney-i zsidó fesztiválon elkövetett terrortámadást, de nem tulajdonította azt magáénak. Viszont hasonlókra szólított fel Belgiumban.
Két szélsőséges férfi lőfegyveres támadást követett el vasárnap a sydney-i Bondi Beachen hanuka alkalmából megrendezett zsidó fesztiválon. Tizenöt embert meggyilkoltak és sokakat megsebesítettek. Az egyik támadót a biztonsági erők agyonlőtték, a másikat megsebesítették. Utóbbi ellen tizenöt rendbeli emberölés és negyven rendbeli súlyos testi sértés okozása emberölési szándékkal címen vádat emeltek.
