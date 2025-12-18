terrortámadásbondi beachiszlám államSydneyAusztráliafesztivál

Sydney nem volt elég: az Iszlám Állam további terrortámadásokra buzdít

Az Iszlám Állam dicsőítette a sydney-i zsidó fesztiválon elkövetett terrortámadást, „büszkeség napjának” nevezve a vérengzést, miközben nyílt felhívást intézett újabb merényletek végrehajtására – ezúttal Belgiumban, az év végi ünnepek idején.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 18. 22:24
Sydney nem volt elég: az Iszlám Állam további terrortámadásokra buzdít
Sydney nem volt elég: az Iszlám Állam további terrortámadásokra buzdít Forrás: AFP
Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet dicsérte csütörtökön a sydney-i zsidó fesztiválon elkövetett terrortámadást, de nem tulajdonította azt magáénak. Viszont hasonlókra szólított fel Belgiumban.

A zsidó közösségi rendezvényen történt terrortámadás a politikai vezetés felelősségére irányítja a figyelmet
Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet dicsérte csütörtökön a sydney-i zsidó fesztiválon elkövetett terrortámadást Fotó: AFP

Két szélsőséges férfi lőfegyveres támadást követett el vasárnap a sydney-i Bondi Beachen hanuka alkalmából megrendezett zsidó fesztiválon. Tizenöt embert meggyilkoltak és sokakat megsebesítettek. Az egyik támadót a biztonsági erők agyonlőtték, a másikat megsebesítették. Utóbbi ellen tizenöt rendbeli emberölés és negyven rendbeli súlyos testi sértés okozása emberölési szándékkal címen vádat emeltek

Egy feltehetően a szervezettel kapcsolatban álló internetes hírlevélben az Iszlám Állam dicsérte a terrormerényletet, „a sydney-i büszkeség napjának” nevezte azt, a támadókat pedig „rendkívüli párosnak”, arra utalva, hogy saját támogatói lehettek. Az ausztrál hatóságok szerint a két férfit a dzsihadista szervezet ihlette tettükben.

Ugyan az Iszlám Államnak eddig nem volt lehetősége (közvetlen) leszámolást végrehajtani zsidók ellen, de harcosai, megbízottai és támogatói világszerte folytatják a zsidók elleni hadjáratukat

– áll a hírlevélben.

Ma zsidók vére folyik Ausztrália utcáin, mert a hitbuzgók eleget tettek felszólításunknak, miszerint hajtsanak végre támadásokat zsidó vallási fesztiválok és gyülekezések ellen

– áll még a szövegben.

Újabb terrortámadásra buzdítanak

A dzsihadista szervezet a Belgiumban élő bevándorlókat is arra buzdította, hogy hajtsanak végre támadásokat zsidók és keresztények ellen az év végi ünnepeken.

Borítókép: A gyászolók által hagyott virágok a Bondi Beach sétányán, Sydney-ben (Fotó: AFP)

