A támadás következtében tizenöt ember vesztette életét, és további tucatnyian megsérültek; az elkövetők Ausztrália zsidó közösségét vették célba egy, a hanuka első estéjét ünneplő rendezvényen. Ez volt az ország legsúlyosabb lövöldözése 1996 óta. Sydneyben időközben megtartották a Bondi Beach-i lövöldözés áldozatainak első temetését; ezrek gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek Eli Schlanger rabbitól, írja az Origo.
Terror Ausztráliában: bíróság elé állítják a Bondi Beach-i támadás elkövetőjét
Sydney gyászba borult Ausztrália modern kori történetének egyik legsúlyosabb fegyveres támadása után: a Bondi Beachen, egy hanukarendezvényen elkövetett, a zsidó közösséget célzó lövöldözésben tizenöten haltak meg, köztük Eli Schlanger rabbi, akit elsőként kísértek utolsó útjára ezrek részvételével. A tragédia nemcsak a közösséget rázta meg, hanem országos vitát is kiváltott az antiszemitizmus, a közbiztonság és a politikai felelősség kérdéséről. A túlélő elkövetőt, Naveed Akramot összesen 59 bűncselekménnyel, köztük terrorcselekmény elkövetésével vádolják.
Schlanger rabbi azon tizenöt áldozat egyike, akik akkor haltak meg, amikor két fegyveres tüzet nyitott egy, a hanuka első napját jelző fesztiválon. Ausztrália miniszterelnöke szerint a támadókat feltehetően az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet ideológiája inspirálta.
A „Bondi rabbiként” ismert Schlanger rabbi – aki a vasárnapi rendezvény megszervezésében is közreműködött – az Egyesült Királyságban született.
Ulman rabbi a gyászszertartáson arra is felszólította a zsidó közösséget, hogy a támadást követően ne húzódjanak vissza, és bejelentette: vasárnap este, hanuka utolsó napján folytatják a 31 éves hagyományt, és meggyújtják az utolsó gyertyát Bondi Beachen.
Jaakov Levitan rabbi temetését szintén szerda délután tartják meg, míg a legfiatalabb áldozat, a tízéves Matilda búcsúztatására csütörtökön kerül sor.
Schlanger rabbi temetésén részt vett Sussan Ley, az ellenzék vezetője, Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Scott Morrison volt kormányfő, valamint Amir Maimon, Izrael nagykövete is. Anthony Albanese miniszterelnök nem volt jelen az eseményen.
Amikor az ABC NewsRadio rákérdezett a távolmaradására, úgy fogalmazott: „Bármely rendezvényen részt veszek, ahová meghívnak. Ezek olyan temetések, ahol az emberek szeretteiktől búcsúznak.”
A zsidó közösség bírálta Albanesét, amiért véleményük szerint nem lép fel kellő határozottsággal az antiszemitizmus ellen.
A miniszterelnök szerdán az ABC NewsRadión visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy több intézkedést is hozott: kinevezte az ország első antiszemitizmus elleni megbízottját, szigorította a gyűlöletbeszédre vonatkozó jogszabályokat, valamint növelte a társadalmi kohéziót szolgáló programok és a zsidó intézmények támogatását.
Közölte azt is, hogy a vasárnapi támadás elkövetésével gyanúsított két férfi közül az egyiket még szerdán megvádolják, bár Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrfőkapitánya később jelezte: ez az érintett egészségi állapotától függhet.
A beszámolók szerint Naveed Akram kedden délután tért magához a kómából, miután a vasárnapi támadás során a rendőrség meglőtte, és életveszélyes sérüléseket szenvedett. Édesapját, az 50 éves Sajid Akramot a helyszínen halálosan meglőtték.
Az Új-Dél-Wales-i rendőrség tájékoztatása szerint Naveed Akram ellen összesen 59 vádpontot emeltek, köztük 15 rendbeli emberölést és egy terrorcselekmény elkövetését. A páros a gyanú szerint mintegy tíz percen keresztül lőtt a hanukai fesztivál résztvevőire; a hírek szerint novemberben a Fülöp-szigetekre utaztak, és a rendőrség vizsgálja, hogy kapcsolatba kerültek-e iszlamista fegyveresekkel.
A lövöldözés során két rendőr is életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Borítókép: A bondi-i lövöldözés volt az ország legsúlyosabb támadása 1996 óta (Fotó: DAVID GRAY / AFP)
