Terror Ausztráliában: bíróság elé állítják a Bondi Beach-i támadás elkövetőjét

Schlanger rabbi azon tizenöt áldozat egyike, akik akkor haltak meg, amikor két fegyveres tüzet nyitott egy, a hanuka első napját jelző fesztiválon. Ausztrália miniszterelnöke szerint a támadókat feltehetően az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet ideológiája inspirálta.

A „Bondi rabbiként” ismert Schlanger rabbi – aki a vasárnapi rendezvény megszervezésében is közreműködött – az Egyesült Királyságban született.

Ulman rabbi a gyászszertartáson arra is felszólította a zsidó közösséget, hogy a támadást követően ne húzódjanak vissza, és bejelentette: vasárnap este, hanuka utolsó napján folytatják a 31 éves hagyományt, és meggyújtják az utolsó gyertyát Bondi Beachen.

Jaakov Levitan rabbi temetését szintén szerda délután tartják meg, míg a legfiatalabb áldozat, a tízéves Matilda búcsúztatására csütörtökön kerül sor.

Schlanger rabbi temetésén részt vett Sussan Ley, az ellenzék vezetője, Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Scott Morrison volt kormányfő, valamint Amir Maimon, Izrael nagykövete is. Anthony Albanese miniszterelnök nem volt jelen az eseményen.

Amikor az ABC NewsRadio rákérdezett a távolmaradására, úgy fogalmazott: „Bármely rendezvényen részt veszek, ahová meghívnak. Ezek olyan temetések, ahol az emberek szeretteiktől búcsúznak.”

A zsidó közösség bírálta Albanesét, amiért véleményük szerint nem lép fel kellő határozottsággal az antiszemitizmus ellen.