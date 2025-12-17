zsidó közösségiszlámterrorAusztrálialövöldözések

Terror Ausztráliában: bíróság elé állítják a Bondi Beach-i támadás elkövetőjét

Sydney gyászba borult Ausztrália modern kori történetének egyik legsúlyosabb fegyveres támadása után: a Bondi Beachen, egy hanukarendezvényen elkövetett, a zsidó közösséget célzó lövöldözésben tizenöten haltak meg, köztük Eli Schlanger rabbi, akit elsőként kísértek utolsó útjára ezrek részvételével. A tragédia nemcsak a közösséget rázta meg, hanem országos vitát is kiváltott az antiszemitizmus, a közbiztonság és a politikai felelősség kérdéséről. A túlélő elkövetőt, Naveed Akramot összesen 59 bűncselekménnyel, köztük terrorcselekmény elkövetésével vádolják.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 8:09
Fotó: DAVID GRAY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A támadás következtében tizenöt ember vesztette életét, és további tucatnyian megsérültek; az elkövetők Ausztrália zsidó közösségét vették célba egy, a hanuka első estéjét ünneplő rendezvényen. Ez volt az ország legsúlyosabb lövöldözése 1996 óta. Sydneyben időközben megtartották a Bondi Beach-i lövöldözés áldozatainak első temetését; ezrek gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek Eli Schlanger rabbitól, írja az Origo.

National Party leader David Littleproud and Julian Leeser of the Liberal Party attend the funeral of rabbi Eli Schlanger, who was killed in the December 14 Bondi beach shooting attack, at the Chabad of Bondi Synagogue in Sydney on December 17, 2025. Australia held the first funeral on December 17 for victims of the Bondi Beach mass shooting, as large crowds gathered to grieve a rabbi slain in the attack. Sajid Akram and his son Naveed opened fire on a Jewish festival at the famed surf beach on December 14 evening, killing 15 people and wounding dozens more. (Photo by Hollie ADAMS / POOL / AFP)
Eli Schlanger rabbi temetése (Fotó: AFP)

Schlanger rabbi azon tizenöt áldozat egyike, akik akkor haltak meg, amikor két fegyveres tüzet nyitott egy, a hanuka első napját jelző fesztiválon. Ausztrália miniszterelnöke szerint a támadókat feltehetően az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet ideológiája inspirálta.

A „Bondi rabbiként” ismert Schlanger rabbi – aki a vasárnapi rendezvény megszervezésében is közreműködött – az Egyesült Királyságban született.

Ulman rabbi a gyászszertartáson arra is felszólította a zsidó közösséget, hogy a támadást követően ne húzódjanak vissza, és bejelentette: vasárnap este, hanuka utolsó napján folytatják a 31 éves hagyományt, és meggyújtják az utolsó gyertyát Bondi Beachen.

Jaakov Levitan rabbi temetését szintén szerda délután tartják meg, míg a legfiatalabb áldozat, a tízéves Matilda búcsúztatására csütörtökön kerül sor.

Schlanger rabbi temetésén részt vett Sussan Ley, az ellenzék vezetője, Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Scott Morrison volt kormányfő, valamint Amir Maimon, Izrael nagykövete is. Anthony Albanese miniszterelnök nem volt jelen az eseményen.

Amikor az ABC NewsRadio rákérdezett a távolmaradására, úgy fogalmazott: „Bármely rendezvényen részt veszek, ahová meghívnak. Ezek olyan temetések, ahol az emberek szeretteiktől búcsúznak.”

A zsidó közösség bírálta Albanesét, amiért véleményük szerint nem lép fel kellő határozottsággal az antiszemitizmus ellen.

A miniszterelnök szerdán az ABC NewsRadión visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy több intézkedést is hozott: kinevezte az ország első antiszemitizmus elleni megbízottját, szigorította a gyűlöletbeszédre vonatkozó jogszabályokat, valamint növelte a társadalmi kohéziót szolgáló programok és a zsidó intézmények támogatását.

Közölte azt is, hogy a vasárnapi támadás elkövetésével gyanúsított két férfi közül az egyiket még szerdán megvádolják, bár Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrfőkapitánya később jelezte: ez az érintett egészségi állapotától függhet.

A beszámolók szerint Naveed Akram kedden délután tért magához a kómából, miután a vasárnapi támadás során a rendőrség meglőtte, és életveszélyes sérüléseket szenvedett. Édesapját, az 50 éves Sajid Akramot a helyszínen halálosan meglőtték.

Az Új-Dél-Wales-i rendőrség tájékoztatása szerint Naveed Akram ellen összesen 59 vádpontot emeltek, köztük 15 rendbeli emberölést és egy terrorcselekmény elkövetését. A páros a gyanú szerint mintegy tíz percen keresztül lőtt a hanukai fesztivál résztvevőire; a hírek szerint novemberben a Fülöp-szigetekre utaztak, és a rendőrség vizsgálja, hogy kapcsolatba kerültek-e iszlamista fegyveresekkel.

A lövöldözés során két rendőr is életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Borítókép: A bondi-i lövöldözés volt az ország legsúlyosabb támadása 1996 óta (Fotó: DAVID GRAY / AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu