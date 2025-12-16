Iszlamista terrortámadás lehetett az ausztrál vérengzés

BREAKING: Tragedy at Bondi Beach, Sydney—10 killed after two gunmen opened fire during a Hanukkah event. One shooter dead, the other in critical condition.



A két fegyveres apa és fia volt, ötven és 24 évesek. A rendőrség azonosította az elkövetőket: az ötvenéves férfit a helyszínen lőtték agyon a kiérkező egyenruhások. Fia, a 24 éves Naveed Akram kórházban van. Akram pakisztáni származású muszlim férfi, aki a sydney-i Central Queensland Universityn tanult.

A The Times of Israel szerint az ausztrál hatóságok az elkövetők járművében ISIS-zászlót, valamint egy másik autóban rögtönzött robbanószerkezetet találtak. Az ausztrál ABC értesülései alapján mindkét támadó hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek.

Az apát a rendőrök a helyszínen lelőtték, a fiú súlyosan megsebesült, jelenleg rendőri őrizet mellett kórházban ápolják. Amennyiben túléli, terrorcselekmény miatt emelhetnek vádat ellene.

Naveed Akram már 2019-ben az ausztrál hatóságok látókörébe került, mivel kapcsolatban állt egy, az ISIS ausztráliai sejtjéhez köthető körrel.

Felmerült az iráni háttér lehetősége is. A merénylet előtt nem sokkal a Moszad figyelmeztette Canberrát arra, hogy Iránhoz köthető szerveződés készül zsidó célpontok elleni támadásokra Ausztráliában.

Korábban Ausztrália Iránt tette felelőssé több zsidó intézmény elleni gyújtogatásért, és példátlan lépésként kiutasította az iráni nagykövetet, valamint bejelentette az Iszlám Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánítását.

Célzott antiszemita terrortámadás történt

Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a hanukai ünnepségen történt lövöldözés a rendelkezésre álló körülmények alapján célzott antiszemita terrortámadásként értelmezhető. Felidézte: Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök tájékoztatása szerint a támadók nem voltak valamely terrorista sejt tagjai, ugyanakkor indíttatásuk egyértelműen szélsőséges ideológiából táplálkozott. Buzna úgy látja, a kormányfő nyilatkozata és a támadás ismert körülményei együtt azt támasztják alá, hogy célzott antiszemita terrortámadásról van szó.