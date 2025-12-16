Ausztrália és a világ zsidósága gyászol: a sydney-i Bondi Beachen rendezett hanukai ünnepség mészárlásba torkollott, miután fegyveresek tüzet nyitottak az ünneplő tömegre. A hatóságok terrorcselekménynek minősítették a támadást, amelyben – a legfrissebb információk szerint – tizenhat ember vesztette életét, köztük egy idős férfi, aki a holokauszt borzalmai után Ausztráliában, Sydney városában talált menedéket. Az áldozatok között van egy magyar származású holokauszt-túlélő is.
Iszlamista terrortámadás lehetett az ausztrál vérengzés
Halálos kimenetelű terrortámadás rázta meg Ausztráliát: a sydney-i Bondi Beachen tartott hanukai ünnepségen fegyveresek nyitottak tüzet az összegyűlt zsidó közösségre. A hatóságok terrorcselekményként kezelik az esetet, amelyben legalább tizenhatan életüket vesztették, köztük holokauszt-túlélők is. Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a támadás a rendelkezésre álló információk alapján célzott antiszemita terrortámadásként értelmezhető, amelynek hátterében az Iszlám Államhoz köthető szálak és súlyos biztonsági hiányosságok gyanúja is felmerült.
A két fegyveres apa és fia volt, ötven és 24 évesek. A rendőrség azonosította az elkövetőket: az ötvenéves férfit a helyszínen lőtték agyon a kiérkező egyenruhások. Fia, a 24 éves Naveed Akram kórházban van. Akram pakisztáni származású muszlim férfi, aki a sydney-i Central Queensland Universityn tanult.
A The Times of Israel szerint az ausztrál hatóságok az elkövetők járművében ISIS-zászlót, valamint egy másik autóban rögtönzött robbanószerkezetet találtak. Az ausztrál ABC értesülései alapján mindkét támadó hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek.
Az apát a rendőrök a helyszínen lelőtték, a fiú súlyosan megsebesült, jelenleg rendőri őrizet mellett kórházban ápolják. Amennyiben túléli, terrorcselekmény miatt emelhetnek vádat ellene.
Naveed Akram már 2019-ben az ausztrál hatóságok látókörébe került, mivel kapcsolatban állt egy, az ISIS ausztráliai sejtjéhez köthető körrel.
Felmerült az iráni háttér lehetősége is. A merénylet előtt nem sokkal a Moszad figyelmeztette Canberrát arra, hogy Iránhoz köthető szerveződés készül zsidó célpontok elleni támadásokra Ausztráliában.
Korábban Ausztrália Iránt tette felelőssé több zsidó intézmény elleni gyújtogatásért, és példátlan lépésként kiutasította az iráni nagykövetet, valamint bejelentette az Iszlám Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánítását.
Célzott antiszemita terrortámadás történt
Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a hanukai ünnepségen történt lövöldözés a rendelkezésre álló körülmények alapján célzott antiszemita terrortámadásként értelmezhető. Felidézte: Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök tájékoztatása szerint a támadók nem voltak valamely terrorista sejt tagjai, ugyanakkor indíttatásuk egyértelműen szélsőséges ideológiából táplálkozott. Buzna úgy látja, a kormányfő nyilatkozata és a támadás ismert körülményei együtt azt támasztják alá, hogy célzott antiszemita terrortámadásról van szó.
További Külföld híreink
Az Iszlám Államhoz köthető lehetséges kapcsolatról szólva arra utalt: sajtóértesülések szerint az egyik elkövető hat évvel ezelőtt az ausztrál biztonsági szolgálat (ASIO) látókörébe került, miután kapcsolatban állt az Iszlám Állam egyik, Sydneyben működő terrorista sejtjével. Hozzátette:
korábban olyan hírek is megjelentek, amelyek szerint az izraeli fegyveres erők likvidálták az ISIS regionális vezetőjét. Buzna szerint ez utalhat arra, hogy a Gázában indított izraeli hadművelet aktivizálhatta a csoportot.
Ausztrália fenyegetettségéről Buzna Viktor azt mondta: az elmúlt években ott is emelkedő esetszámban került sor merényletekre 2014 óta. Emlékeztetett arra is, hogy a legutóbbi súlyos merénylet tavaly történt, szintén Sydneyben, amikor egy elkövető egy templomban Allahu akbart! kiabálva több hívőt, köztük a papot is megkéselte. Felidézte: az ASIO ötfokozatú rendszerben értékeli a terrorfenyegetettséget, amelyet a kormány 2024-ben hármas szintre („valószínűsített”) emelt.
A támadás lehetséges társadalmi hatásairól a kutató úgy vélekedett: korábban a terrortámadások nem a zsidó közösséget célozták, ezért a Bondi Beachen történtek drasztikus változást jelentenek. Ugyanakkor megjegyezte:
amióta Izrael megindította a hadműveletét Gázában, Ausztrália muszlim közösségei rendszeresen szerveznek szimpátiatüntetéseket, és a globálisan terjedő antiszemitizmus az ausztrál közvéleményben is megjelent.
A radikalizálódás megelőzésének kérdésében Buzna Viktor arra hívta fel a figyelmet: a merénylet után több fórumon is megkérdőjelezték a rendőrség kompetenciáját, mivel a két fegyveres nagyjából tíz percig zavartalanul adta le a lövéseket. Szerinte a helyszínbiztosítás így egyértelműen hiányos volt, és a 2024-ben hármas szintre emelt terrorfenyegetettségi besorolás ismeretében ez felveti a szakmai hiba lehetőségét.
További Külföld híreink
Ugyanakkor hozzátette: a szélsőséges ideológiák terjedése és az ezzel összefüggő társadalmi feszültségek összetettebb folyamat részei.
Buzna szerint Ausztrália hagyományosan multikulturális társadalom, amely korábban sikeresen kezelte az ebből fakadó súrlódásokat, az elmúlt egy-két évtizedben azonban a bevándorlás üteme jelentősen felgyorsult, amit sem az urbanisztikai infrastruktúra fejlesztése, sem a gazdasági növekedés nem tudott teljes mértékben követni, és ez növekvő társadalmi feszültségekhez vezetett.
Borítókép: Gyászolók gyűlnek össze a Bondi-pavilonban (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egyre kevesebben akarják pénzelni Ukrajnát Európában
Az európai közvélemény a fáradtság jeleit mutatja.
Kaja Kallas ismét hajmeresztő kijelentést tett
A hét döntései sorsdöntők a háború finanszírozása szempontjából.
Deák Dániel: Ursula von der Leyenék újabb eszkalációra készülnek
Orbán Viktor célja, hogy megvédje a magyarokat.
Bóka János: Magyarország nem vállal Ukrajna felé olyan pénzügyi vagy jogi kötelezettséget, amely terhet róna a magyar emberekre
Csak olyan döntések születhetnek, amelyek nem akadályozzák a békefolyamatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egyre kevesebben akarják pénzelni Ukrajnát Európában
Az európai közvélemény a fáradtság jeleit mutatja.
Kaja Kallas ismét hajmeresztő kijelentést tett
A hét döntései sorsdöntők a háború finanszírozása szempontjából.
Deák Dániel: Ursula von der Leyenék újabb eszkalációra készülnek
Orbán Viktor célja, hogy megvédje a magyarokat.
Bóka János: Magyarország nem vállal Ukrajna felé olyan pénzügyi vagy jogi kötelezettséget, amely terhet róna a magyar emberekre
Csak olyan döntések születhetnek, amelyek nem akadályozzák a békefolyamatot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!