Garantált összeomlás

Hív a gyerek reggel Hollandiából és közli, ma se egyetem, se meló, baktat hazafelé, ugyanis töröltek minden buszjáratot, töröltek minden vonatot – ja, a repülők sem szállnak fel, de repülővel viszonylag ritkán jár be.

Idehaza sok a késés, sok a baleset, de üzemelnek a buszok is, a vonatok is.

Na most a 444 egyik kis s…ggfeje, a Bábel Vilike azt írta, a magyar állam teljes összeomlása garantált a hóesés miatt.

Kérdés: Vilike, akkor most mi a helyzet a holland állammal? Válasz? Vagy kussolsz?