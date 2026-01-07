idezojelek
Garantált összeomlás

A 444 egyik kis s…ggfeje azt írta, a magyar állam teljes összeomlása garantált a hóesés miatt.

Bayer Zsolt
2026. 01. 07.
Hív a gyerek reggel Hollandiából és közli, ma se egyetem, se meló, baktat hazafelé, ugyanis töröltek minden buszjáratot, töröltek minden vonatot – ja, a repülők sem szállnak fel, de repülővel viszonylag ritkán jár be.

Idehaza sok a késés, sok a baleset, de üzemelnek a buszok is, a vonatok is.

Na most a 444 egyik kis s…ggfeje, a Bábel Vilike azt írta, a magyar állam teljes összeomlása garantált a hóesés miatt.

Kérdés: Vilike, akkor most mi a helyzet a holland állammal? Válasz? Vagy kussolsz?

 

 

