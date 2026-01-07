havazáskorcsolyaidőjárásbalatoni térségfagyjég

Befagy a Balaton, de még veszélyes a jég

Akár már a hétvégére befagyhat a Balaton nyílt vize is, ám a jég minősége erősen változó lesz. Főként az északi parton várható sportolásra alkalmas jég.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 07. 16:35
Jó eséllyel befagyhat a Balaton nyílt vize is a hétvégére, de a jég állaga erősen változó lesz – hívta fel a figyelmet HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője. Horváth Ákos az MTI-nek elmondta: egyelőre csak a Balaton egyes öblei jegesedtek be, illetve főként a déli parton láthatók feltorlódott jégtáblák. A tó még hullámzó része tele van jégcsírával, azaz parányi jégdarabokkal, amiből a következő napok hideg időjárásának hatására kialakulhat a tó nagy részét borító, vékony jégtakaró.

A drónnal készült felvételen a jegesedő Balaton Siófokon 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Jegesedik a Balaton (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Balaton nagy valószínűséggel erősen szeles időben fog befagyni, ezért a déli parton kevésbé lehet arra számítani a szélvédett öblökön kívül, hogy sportolásra alkalmas lesz a jég, hiszen rücskös lesz a felülete.

Az északi parton van esély jobb minőségű jég kialakulására.

A meteorológus szerint a jég jövő hétre 6-8 centiméter vastagságúra is hízhat a tó nagy részén. A következő napok Balaton-régiót érintő időjárásáról szólva Horváth Ákos elmondta: pénteken várható kisebb, átmeneti enyhülés, ami akár ónos esővel is járhat, majd a jövő hét elejére visszatér a hideg idő. Ha kialakul a tavon a jégborítás, az nem olvad már el olyan könnyen.

Horvát Ákos emlékeztetett: 2017 elején volt utoljára nagy és vastag jégtakaró a Balatonon, de akkor már korábban beindultak a kemény fagyok.

A tó évek óta nem fagyott be,

míg a kilencvenes évek végéig az volt a furcsa, ha akadt olyan év, amikor nem alakult ki rajta jégtakaró.

Borítókép: A siófoki kikötő a havazás után (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

