Befagy a Balaton, de még veszélyes a jég

Jó eséllyel befagyhat a Balaton nyílt vize is a hétvégére, de a jég állaga erősen változó lesz – hívta fel a figyelmet HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője. Horváth Ákos az MTI-nek elmondta: egyelőre csak a Balaton egyes öblei jegesedtek be, illetve főként a déli parton láthatók feltorlódott jégtáblák. A tó még hullámzó része tele van jégcsírával, azaz parányi jégdarabokkal, amiből a következő napok hideg időjárásának hatására kialakulhat a tó nagy részét borító, vékony jégtakaró.

Jegesedik a Balaton (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Balaton nagy valószínűséggel erősen szeles időben fog befagyni, ezért a déli parton kevésbé lehet arra számítani a szélvédett öblökön kívül, hogy sportolásra alkalmas lesz a jég, hiszen rücskös lesz a felülete.

Az északi parton van esély jobb minőségű jég kialakulására.

A meteorológus szerint a jég jövő hétre 6-8 centiméter vastagságúra is hízhat a tó nagy részén. A következő napok Balaton-régiót érintő időjárásáról szólva Horváth Ákos elmondta: pénteken várható kisebb, átmeneti enyhülés, ami akár ónos esővel is járhat, majd a jövő hét elejére visszatér a hideg idő. Ha kialakul a tavon a jégborítás, az nem olvad már el olyan könnyen.

Horvát Ákos emlékeztetett: 2017 elején volt utoljára nagy és vastag jégtakaró a Balatonon, de akkor már korábban beindultak a kemény fagyok.

A tó évek óta nem fagyott be,

míg a kilencvenes évek végéig az volt a furcsa, ha akadt olyan év, amikor nem alakult ki rajta jégtakaró.