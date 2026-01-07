nyíregyházi állatparkhavazásjegesmedve

Videón, ahogy életükben először látnak havat a jegesmedvebocsok

A Nyíregyházi Állatpark megmutatta, hogy mi történt, miután leesett a hó.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 15:55
illusztráció Fotó: Henning Bagger Forrás: MTI/EPA/Ritzau
Rövid, ámde annál jelentősebb bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán a Nyíregyházi Állatpark, ugyanis videót is mellékeltek hozzá, nem is akármilyet. 

A posztban azt írják, este érkezik a Maci híradó különkiadása, azonban nem feltétlenül kell addig várnia, ha nem bírja a napot jegesmedvebocsok nélkül, ugyanis egy kis ízelítőt már adtak is. 

