Dudás Miklós édesanyja: Nem fogom fel ezt ép ésszel

A rendőrséget egyébként a férfi felesége, Szigligeti Ivett értesítette, mivel már több napja nem érte el a férfit. A bezárt lakásba egy zárszakértő segítségével jutottak be, azonban a volt sportolón akkor már nem lehetett segíteni. A portál felidézi, Miklós édesanyja, Klára egyelőre a férje elvesztését sem tudta feldolgozni, aki tavaly februárban halt meg, miután egy benzinkúton brutálisan megverték.