Halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztálya, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit – számolt be a Magyar Nemzet nemrég a fejleményekről Dudás Miklós halálával kapcsolatban.
Dudás Miklós édesanyja: Nem fogom fel ezt ép ésszel
Reagált arra, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomoz.
Nem fogom fel ezt ép ésszel, de bevallom őszintén, nem is akarom felfogni. Elmondani nem tudom, mit érzek most, mekkora a fájdalmam. Nem tudom, miképpen lehet ezt a tragédiát feldolgozni
– ezt már Dudás Miklós édesanyja mondta a Blikknek a történésekre reagálva. A portál információ szerint az áldozat nyakán és a fején is találtak sérüléseket, a férfi lakásában vért találtak. Úgy tudni, most azt vizsgálják, pontosan ki és mikor okozhatta ezeket a sérüléseket és lehetett-e közük Dudás Miklós halálához.
További Belföld híreink
A rendőrséget egyébként a férfi felesége, Szigligeti Ivett értesítette, mivel már több napja nem érte el a férfit. A bezárt lakásba egy zárszakértő segítségével jutottak be, azonban a volt sportolón akkor már nem lehetett segíteni. A portál felidézi, Miklós édesanyja, Klára egyelőre a férje elvesztését sem tudta feldolgozni, aki tavaly februárban halt meg, miután egy benzinkúton brutálisan megverték.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lázár János: Az áru várhat, az utas nem!
Rendkívüli döntés a hó miatt: elsőbbséget kapnak a személyvonatok, mérséklik a teherforgalmat a vasúton.
Bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt támogatja a bevándorlást
Menczer Tamás már tudja, miért nem mer vitázni vele Bujdosó Andrea.
Elkészült a MÁV+, amely minden információt egyetlen alkalmazásban mutat meg + videó
Az interaktív térképen az utas valós időben látja, merre jár a kiválasztott vonat vagy busz, milyen útvonalon közlekedik, milyen sebességgel halad, ahogy azt is, hogy mikor ér oda.
Fontos bejelentések érkeztek a havazásról az operatív törzs ülése után
A következő napokban maradnak a nehéz időjárási körülmények.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lázár János: Az áru várhat, az utas nem!
Rendkívüli döntés a hó miatt: elsőbbséget kapnak a személyvonatok, mérséklik a teherforgalmat a vasúton.
Bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt támogatja a bevándorlást
Menczer Tamás már tudja, miért nem mer vitázni vele Bujdosó Andrea.
Elkészült a MÁV+, amely minden információt egyetlen alkalmazásban mutat meg + videó
Az interaktív térképen az utas valós időben látja, merre jár a kiválasztott vonat vagy busz, milyen útvonalon közlekedik, milyen sebességgel halad, ahogy azt is, hogy mikor ér oda.
Fontos bejelentések érkeztek a havazásról az operatív törzs ülése után
A következő napokban maradnak a nehéz időjárási körülmények.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!