Videón mutatjuk, amint lecsap a rendőrség az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottjára

Kedden bukkantak rá a fiatal nő holttestére, szerdán hajnali egykor fogták el a rendőrök a férfit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 12:48
illusztráció Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a rendőrségre január 6-án délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei. 

A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. A nyomozók idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel. A feltételezett elkövetőt azonosították, aki után hajtóvadászat indult.

A BRFK életvédelmi osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A feltételezett elkövetőt január 7-én 1 óra körül Budapest XIX. kerületében a nyomozók elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A férfi beismerte a tettét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

