Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a rendőrségre január 6-án délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei.
Videón mutatjuk, amint lecsap a rendőrség az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottjára
Kedden bukkantak rá a fiatal nő holttestére, szerdán hajnali egykor fogták el a rendőrök a férfit.
A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. A nyomozók idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel. A feltételezett elkövetőt azonosították, aki után hajtóvadászat indult.
További Belföld híreink
A BRFK életvédelmi osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A feltételezett elkövetőt január 7-én 1 óra körül Budapest XIX. kerületében a nyomozók elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A férfi beismerte a tettét.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A szakképzés közössége összefogott a rendkívüli hóhelyzetben
Több mint ezer, szakképzésben tanuló diák és oktató takarította a havat országszerte.
Délutánra állhat helyre a vonatközlekedés
Több vonalon váltóállítási probléma nehezítette a reggeli forgalmat.
Nem tudtak eljutni a mentősök egy egyéves gyermekhez Tatabánya környékén, nem akármilyen felmentő sereg sietett a segítségükre
Nagy volt a baj.
A honvédség a hóhelyzetben is segít mindenhol, ahol kell + videó
Ne lepődjön meg, ha katonákat lát hólapáttal.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A szakképzés közössége összefogott a rendkívüli hóhelyzetben
Több mint ezer, szakképzésben tanuló diák és oktató takarította a havat országszerte.
Délutánra állhat helyre a vonatközlekedés
Több vonalon váltóállítási probléma nehezítette a reggeli forgalmat.
Nem tudtak eljutni a mentősök egy egyéves gyermekhez Tatabánya környékén, nem akármilyen felmentő sereg sietett a segítségükre
Nagy volt a baj.
A honvédség a hóhelyzetben is segít mindenhol, ahol kell + videó
Ne lepődjön meg, ha katonákat lát hólapáttal.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!