Halálos busztűz Svájcban: benzinnel locsolhatta le magát egy férfi, többen meghaltak + videó

Súlyos tragédia történt Svájc nyugati részén: egy távolsági buszon keletkezett tűzben legalább hat ember meghalt. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az egyik utas szándékosan idézte-e elő a tüzet.

Forrás: MTI2026. 03. 11. 7:44
Legkevesebb hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűzben kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított.

A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy húsz kilométerre a svájci fővárostól, Berntől gyulladt ki.

Jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszban tartózkodó személy szándékosan okozta a tüzet

– mondta Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos. A mentési művelet során egy mentő is megsérült. Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek, és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Azt is mondta, más jármű nem volt érintett az esetben.

Amikor a meg nem erősített közösségimédia-jelentésekről kérdezték, miszerint a buszon utazó egyik személy benzint öntött magára, Papaux azt mondta, nem tudja megerősíteni, hogy benzint használtak-e, és hogy miképpen keletkezett a tűz.

A rendőrség azt közölte, hogy vizsgálja a tűz okát. Arra a kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt válaszolta, hogy még túl korai lenne ezt kijelenteni.

Firemen work outside a blocked off area in front of a bus that caught fire, leaving six people dead and several injured, in the town of Kerzers, western Switzerland, on March 10, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
A tűzoltók egy lezárt területen dolgoznak a kigyulladt busz előtt a nyugat-svájci Kerzers városában 2026. március 10-én. Fotó: AFP

A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát. A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni a beszámolót.

A közösségi médiában keringő képeken látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe. A rendőrség nem tudta azonnal megmondani, hány utas volt a buszon, és hogy a buszsofőr is az áldozatok között van-e. Az áldozatok azonosítása folyamatban van.

Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják. 

Megdöbbent és elszomorít, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűzvészben Svájcban

– jelentette ki az X közösségi oldalán kiadott nyilatkozatában.

A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely főként vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.

 

Borítókép: Svájcban tűz ütött ki egy távolsági buszon, többen meghaltak (Fotó: AFP)

