Óvoda a Real Madridnál? Xabi Alonso ismét terítéken, mindent tisztázott a csapat sztárja

A Real Madrid még januárban jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonsoval, akinek helyét Álvaro Arbeloa vette át. Egyes források szerint Alonso távozásának egyik fő oka a szakember a Real Madrid néhány nagynevű játékosával való kapcsolata volt. Vinícius Júniorral összeveszett egy Barcelona elleni meccsen, miközben több másik játékos haragját is kiváltotta, akik aztán Florentino Pérez elnöknek és a klub igazgatótanácsának panaszkodtak miatta.

Xabi Alonso fél idényt kapott a Real Madrid kispadján Fotó: Fadel Senna/AFP

A sajtóban legalábbis ezekkel indokolták Alonso elküldését, most azonban Thibaut Courtois kijelentette, hogy nem a játékosok buktatták meg a trénert.

– Senki nem tett ilyet Xabi Alonsóval. Jól végeztük a munkánkat. Azt állították, hogy utáltuk a taktikát, a videózást… Nekem ott volt korábban Antonio Conte, akivel minden nap egy órát dolgoztunk, mégsem bántam, mert profik vagyunk, és a munka a legfontosabb. Az első hónapok nagyon jól mentek Xabival, de utána visszaestünk. Ez előfordul a labdarúgásban.

A Real Madrid és az óvoda

A belga kapus hozzátette, olvasta, hogy miket írtak a történtek lehetséges okait elemezve, ám ezeknek nem nagyon volt valóságalapja.

Azt hiszik, hogy itt óvoda van, és azt csinálunk, amit akarunk, de ez nem így van.

Tiszteletben tartjuk az edzőket, az orvosi stábot, mindenkit. Rengeteg kritika igazságtalan, néhány információ viszont helytálló, ezekkel viszont nincs bajom, ezért is mondom, hogy mi is hibásak vagyunk.

Xabi Alonso 28 tétmeccsen vezette a Real Madridot, 20 győzelem, három döntetlen és öt vereség volt a mérlege. Arbeloa irányításával a Király-kupától búcsúzott a csapat, amely a bajnokságban négypontos lemaradással követi a Barcelonát, a Bajnokok Ligájában viszont 3-0-s előnyt szerzett a Manchester City elleni nyolcaddöntős párharcban.