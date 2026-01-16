Real MadridXabi Alonsomenesztés

Ez ásta meg Xabi Alonso sírját? Új részlet derült ki a Real-edző menesztéséről

Továbbra sem csitulnak a kedélyek Xabi Alonso körül. A Real Madridtól hétfőn menesztett trénerről egyre több információ lát napvilágot – ezúttal az derült ki, hogy korábban a klubvezetőség előtt kritizálták őt a játékosok.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 15:08
A baszk szakember sem így képzelte el a madridi kalandot Fotó: Haitham al-Shukairi Forrás: AFP
A Real Madrid hétfő este a honlapján közölte, hogy a tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonso vezetőedzővel közös megegyezéssel szerződést bontott. A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves tréner munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához. Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, az együttes kispadján mindössze 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Az utolsó meccse a vasárnapi, Barcelona ellen 3-2-re elveszített Spanyol Szuperkupa-döntő volt. A Real nem sokkal később azt is bejelentette, hogy Alonso helyét a 42 esztendős Álvaro Arbeloa veszi át, akivel aztán rögtön az első meccsén kiesett a csapat a spanyol Király-kupából a másodosztályú Albacete ellen (3-2).

Xabi Alonso kapcsolata nem volt felhőtlen a sztárokkal a Real Madridnál
Xabi Alonso kapcsolata nem volt felhőtlen a sztárokkal a Real Madridnál Fotó: José Breton/NurPhoto

A Real Madrid sztárjai rúgatták ki Xabi Alonsót?

Xabi Alonso távozásának egyik fő oka a szakember a Real Madrid néhány nagynevű játékosával való kapcsolata volt. Vinícius Júniorral összeveszett egy Barcelona elleni meccsen, miközben több másik játékos haragját is kiváltotta, akik aztán Florentino Pérez elnöknek és a klub igazgatótanácsának panaszkodtak miatta – írja a Cadena SER.

Bruno Alemany úgy tudja, hogy a trénert már korábban, közvetlenül a vezetőség jelenlétében kritizálta hét, meg nem nevezett Real Madrid-játékos, akik közül többen is rendszeresen tagjai voltak a kezdőcsapatnak.

Arról már ezt megelőzően is lehetett hallani, hogy Alonso sokat követelő módszerei nem tetszettek az elkényelmesedett sztároknak, és a korábbi konfliktusokat ismerve egyáltalán nem lenne meglepetés, ha ezt valóban szóvá tették volna felsőbb szinten.

Xabi Alonso 28 tétmeccsen vezette a Real Madridot a jelenlegi idényben, amelyeken 20 győzelem, három döntetlen és öt vereség volt a mérlege. A szakembernek – akinek 2028 nyaráig szólt a szerződése – csak a jelenlegi szezon hátralévő részére fizetik ki a bérét. A Real Madridnál ez nem újdonság, a klub mindenkivel így köt szerződést. Xabi Alonso éves fizetése 14 millió euró volt, így 28 milliót elbukott, a Realnak pedig hétmillióba kerül Alonso menesztése.

 

