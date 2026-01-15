Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Négy bűnös a Real Madridnál a csúfos vereség után, de már Arbeloa utódját is keresik + videó

Hatalmas a felháborodás a Real Madridnál azután, hogy a Király-kupában nem jutottak be a legjobb nyolc közé, szerdán 3-2-re kikaptak a másodosztályú Albacete otthonában. Xabi Alonso vezetőedző váratlan hétfői menesztése után Álvaro Arbeloa ült a kispadon, de a királyi gárda háza táján olyan nagy a káosz, hogy a spanyol média arról ír, hogy már Arbeola utódját keresik a következő szezonra. Egy Realhoz közeli lap információja szerint Florentino Pérez elnök négy játékostól megszabadulna: Vinícius Júnior, Camavinga, Lunyin és Fran García távozhat, de Huijsen és Güler jövője sem biztos a Real Madrid csapatánál.

Álvaro Arbeloa nem ilyen bemutatkozásról álmodott a Real Madrid kispadján Fotó: JOSE HERNANDEZ Forrás: ANADOLU
A királyi gárda szemszögéből a csúfos meccs tömör jegyzőkönyve: Albacete (II.)–Real Madrid 3-2 (Javi Villar 42., Jefté 82., 90 + 4., ill. Mastantuono 45 + 3., Gonzalo García 90 + 2.) – a végjátékból rosszul jött ki a Real, Álvaro Arbeloa debütálása a kispadon nem is sülhetett volna el rosszabbul. A hétfőn menesztett Xabi Alonso utódjaként munkába állt szakember magára vállalta a felelősséget a vereségért, mert mint mondta, a kezdőcsapat összeállítása, a játékrendszer kiválasztása és a mérkőzés közbeni változtatások mind az ő döntései voltak.

A Real Madrid kiejtése után ünnepelnek a Albacete jáékosai, akik elrontották Arbeloa debütálását
A Real Madrid kiejtése után ünnepelnek a Albacete jáékosai, akik elrontották Arbeloa debütálását Fotó: JOSE HERNANDEZ/ANADOLU

Arbeloa csak átmenti megoldás a Real Madrid kispadján?

– A fájdalmas vereségek után nincs más választás, mint felállni és tovább küzdeni. Ez az az út, amit a Real Madridnak is követnie kell, hogy maga mögött hagyja a rossz eredményeket és a rossz érzéseket. Részletesen elemezni kell a hibákat, amiket elkövettünk, és keményebben kell dolgozni, hogy ezek ne történjenek meg újra. 

Van elég tehetség ebben a keretben, de javítani kell a fizikai állapotukon és a hozzáállásukon, valamint meg kell változtatni néhány szokást, amelyek nagyon negatívak a játékosok professzionalizmusa szempontjából

fogalmazott talányosan Arbeloa, aki hazai közönség előtt a szombaton 14 órakor kezdődő Levante elleni bajnokin mutatkozik be.

A Real Madrid háza táján mindenesetre olyan nagy a káosz, hogy a spanyol média arról ír, már Arbeola utódját keresik, akit Florentino Pérez elnök amúgy is csak átmeneti megoldásnak szánt, és „valószínűleg” csak nyárig szól a kinevezése. Ezt a Mundo Deportivo írja, a Cadena SER „El Larguero” című műsorában elhangzott információkra hivatkozva.

„A Real Madridnál már csütörtökön reggel elkezdték felmérni a lehetőségeket a következő szezonra, és több edzőt is kinéztek” – hangzott el a műsorban.

Amint arról már beszámoltunk, a Sky Sports szerint Florentino Pérez egyik jelöltje Jürgen Klopp.

A Real Madridnál leginkább a csapat lagymatag játéka verte ki a biztosítékot. A Realhoz közeli Defensacental ma arról írt, hogy a Real elnöke a szerdai fiaskó után négy játékos teljesítményével különösen elégedetlen volt, akiktől megszabadulna: Vinícius Júnior, Camavinga, Fran García és Lunyin kapus távozhat, de Huijsen és Güler jövője sem biztos a Real Madrid csapatánál.

Az Albacete–Real Madrid találkozó után a Sofascore osztályzatai:

 
 

Az Albacete először nyert a Real Madrid ellen

Az Origo kiszúrta, hogy a találkozó után az internetre kikerült egy videó, amelyben az Albacete öltözőjében a kezdés előtt motiválóbeszédet tart Alberto González vezetőedző a játékosainak. „A klub történelme során sosem győztük le a Real Madridot. Miért? Mert ma jön el ennek a napja!”  

A találkozó összefoglalója:


 

