Gyalázatosan focizgatott a Real Madrid Xabi Alonso kirúgása után, világraszóló égés lett belőle

Sok ideje nem maradt a sebei nyalogatására a Real Madridnak a Barcelona ellen elvesztett Szuperkupa-döntőt követően. A vasárnapi kudarc, Szaúd-Arábiából való hazautazás és edzőváltás után három nappal úgy tűnt, kapóra jöhet a kupameccs a királyiaknak. A másodosztályban a megkapaszkodásért küzdő Albacete kellemes ellenfélnek ígérkezett a könyörtelenül menesztett Xabi Alonsót váltó Álvaro Arbeolának és csapatának.

Kylian Mbappé is nagyon hiányzott a Real Madridnak Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az más kérdés, hogy erősebb tizenegyet lehetett volna kiállítani a kimaradókból, mint a pályára lépőkből. Többek között Kylian Mbappé, Thibault Courtois, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni és Rodrygo távollétében a Lunyin – Jimenez, Huijsen, Asencio, Fran Garcia – Valverde, Cestero Sancho – Mastantuono, Güler, Vinícius – Gonzalo Garcia csapatnak szavazott bizalmat a debütáló Arbeola.

Körülményes Real Madrid

Természetesen hatalmas mezőnyfölényben passzolgatott a Real Madrid a másodosztály 17. helyezettjeként, a kieső pozíciótól egy pontra lévő hazaiak ellen. Vinícius Junior azonban inkább belebonyolódott az öncélú cselezgetésekbe, s a társai sem szakadtak meg az első félidőben... A lehetőséget kapott fiatalok sem tudak bizonyítani az új vezetőedzőnek.

A 42. percben jött a hidegzuhany: Jobb oldali hazai szögletre érkezett Javi Villar, aki a rövid felső sarokba fejelt, 1-0! Az Albacete vezetett, s kezdhetett álmodozni arról, hogy története során először legyőzi a Real Madridot. Gyorsan szertefoszlott.



Az első félidő ráadásában, a 45+3. percben szintén sarokrúgás után egyenlített a királyi gárda, Huijsen csúsztatását óriási bravúrral kiütötte Lizoain kapus, a jó ütemben érkező Franco Mastantuono bekotorta a kapuba a kipattanót (1-1). A 18 éves argentin szélső gyakorlatilag javította a hibáját, ő maradt le a kapott gólnál az emberéről.

Franco Mastantuono fontos gólt szerzett a Real Madridban Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A cserecsatár villant

A második félidőben sem parádézott a Real Madrid. A nyolcaddöntőbe a La Ligában hetedik Celta Vigo ellen tizenegyespárbaj után bejutó Albacete óriási alázattal és elszántsággal harcolt. A vendégeknél a játékosként világ- és Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes, a királyiakat közel 250 mérkőzésen szolgáló Arbeola cserékkel próbált új lendületet adni a csapatának. Rutinos játékosokat küldött be Carvajal, Alaba és Camavinga személyében, ám klasszis támadó nem állt rendelkezésére. A kis csapatnak viszont volt egy kölcsönjátékosa, akit beküldött és büntetett!

A 82. percben jött az újabb arculcsapás: Jefté Betancor balról, éles szögből kapásból úgy rúgta a földre a labdát, hogy Lunyin csak beljebb segíteni tudta, 2-1-re vezetett az Albacete!

A görög Olympiakosztól kölcsönvett 32 éves spanyol csatár a 21 meccsén a hatodik gólját szerezte. Megint álmodozhatott a Balompié, kilenc percig.