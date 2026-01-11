real madridraphinhaBarcelonaxabi alonso

Hiába Vinícius Júnior csodagólja, a Barcelona nyerte a spanyol Szuperkupát + videó

Nem kellett sokat várni a 2026-os esztendőben az első El Clásicóra, vasárnap este Szaúd-Arábiában, Dzsiddában a spanyol Szuperkupa döntőjében a Barcelona és a Real Madrid csapott össze. Az első félidő úgy végződött 2-2-re hogy a hosszabbításban három gól esett, fordulás után pedig Raphinha második találata döntött a Barcelona javára (3-2).

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 22:16
Raphinha kétszer is bevette a Real Madrid kapuját Fotó: HAITHAM AL-SHUKAIRI Forrás: AFP
A Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso alatt egy ideje már inog a kispad, és ez a vasárnapi Szuperkupa-döntő előtt is téma volt a spanyol médiában. Tartotta magát az a vélemény, hogy ha a Real Madrid csúnya vereséget szenved, akkor Florentino Pérez elnök felbontja a tréner 2028. június 30-ig szóló szerződését. Amennyiben kiegyenlített meccsen kap ki a Real a Barcelona csapatától, akkor Xabi Alonso – még – maradhat.

A Barcelona és a Real Madrid dzsiddai meccsén Vinícius Júnior szenzációs gólt szerzett
A Barcelona és a Real Madrid dzsiddai meccsén Vinícius Júnior szenzációs gólt szerzett (Fotó: HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP)

Nos, az első félidőben a Barcelona 76 százalékban birtokolta a labdát, ami bizony megalázó volt a Real Madrid számára, de a szünetben 2-2 állt az eredményjelzőn. Úgy, hogy a Barca a 36. percben Raphinha góljával szerezte meg a vezetést, a további három találat pedig a hosszabbításban született! Vinícius Júnior (45+2.) egy bal oldali elfutás után szenzációs góllal egyenlített, Koundé és Cubarsí eszén is nagyon túljárt – előbbinek kötényt adott, utóbbit leültette –, Lewandowski (45+4.) újra a Barcelonát juttatta előnyhöz, de egy szöglet után Gonzalo García (45+6) révén megint egyenlített a Real Madrid.

A Barcelona 3-2-re győzött a Real Madrid ellen

Fordulás után az 58. percben a Pedrit felrúgó Asencio szabálytalansága után Eric García hevesen reklamált, ugyanúgy sárga lapott kapott, mint a Real faultoló játékosa és a vita hevében Raphinhát fellökő Valverde – a feszültség az El Clásicók velejárója. A 73. percben aztán jött egy újabb Raphinha-gól, Asencio lábán megpattant a lövése, így jutott Courtois kapujába a labda, 3-2-re vezetett a Barcelona. A 76. percben a Real Madridba Gonzalo García helyére beállt a sérüléséből felépült Kylian Mbappé, de ő sem tudott segíteni a fővárosiakon, akik a 91. percben emberelőnybe kerültek, miután Frenkie de Jong nyújtott lábbal éppen a franciába szállt bele, ezért pedig piros lap járt. A Barcelona 3-2-es győzelmével megnyerte a spanyol Szuperkupát. A Barca a Szuperkupában hetedik alkalommal győzte le a Realt, egyúttal mostani sikerével megvédte címét.

 

