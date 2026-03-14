Érthetetlen lefagyást és történelmi rekordot hozott az időmérő Sanghajban

Történelmi időmérőt rendeztek Sanghajban. A 19 éves Kimi Antonelli megszerezte pályafutása első pole-pozícióját, és ezzel a Forma–1 történetének legfiatalabb első rajtkockása lett. A Mercedes olasz tehetsége George Russellt előzte meg, miközben csapattársa a Q3-ban technikai hibával, egy rövid „lefagyással” is megküzdött. Harmadikként Lewis Hamilton zárt, így a Ferrari is ott maradt a Mercedes nyakán a vasárnapi, magyar idő szerint 8 órakor rajtoló Kínai Nagydíj előtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 9:29
Kimi Antonelli nagyot ment a sanghaji időmérőn Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
Az időmérő legnagyobb sztorija egyértelműen Antonellié volt: a Mercedes 19 éves versenyzője 1:32.064-es körrel szerezte meg az első helyet, Russell 1:32.286-tal lett második, Hamilton pedig 1:32.415-tel harmadik.

Kimi Antonelli, a Mercedes csupán 19 éves pilótája történelmi rekordot ért el a Kínai Nagydíj időmérőjén Sanghajban: ő a Forma–1 történetének legfiatalabb pole pozíciósa
Fotó: GREG BAKER / AFP

Antonelli történelmet írt, Russell hibával együtt is első soros

Antonelli ezzel minden idők legfiatalabb pole pozíciósa lett az F1-ben, megelőzve Sebastian Vettel korábbi rekordját.

A Mercedes fölénye azért is figyelemre méltó, mert Russellnek a Q3-ban komoly műszaki gondja akadt: előbb megállt a pályán, majd az autó váltóhibával, beragadt fokozattal küzdött, végül mégis összehozott egy első soros rajtot.

Ferrari a közelben, a sprint már megmutatta, milyen csata jöhet

Hamilton harmadik helye azt jelzi, hogy a Ferrari továbbra is ott van a Mercedes mögött közvetlen közelben, Charles Leclerc negyedikként zárt, vagyis teljes Ferrari-második sor következik a rajtnál. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a szombati sprintfutamot Russell nyerte Leclerc és Hamilton előtt, tehát a maranellóiak már megmutatták, hogy versenytávon is veszélyesek lehetnek. 

Kínai Nagydíj, a vasárnapi rajtsorrend Sanghajban

A vasárnapi Kínai Nagydíj helyi idő szerint 15 órakor, magyar idő szerint 8 órakor kezdődik. Az időmérő alapján a rajtsorrend a következő: 1. Kimi Antonelli, 2. George Russell, 3. Lewis Hamilton, 4. Charles Leclerc, 5. Oscar Piastri, 6. Lando Norris, 7. Pierre Gasly, 8. Max Verstappen, 9. Isack Hadjar, 10. Oliver Bearman, 11. Nico Hülkenberg, 12. Franco Colapinto, 13. Esteban Ocon, 14. Liam Lawson, 15. Arvid Lindblad, 16. Gabriel Bortoleto, 17. Carlos Sainz, 18. Alexander Albon, 19. Fernando Alonso, 20. Valtteri Bottas, 21. Lance Stroll, 22. Sergio Pérez.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Veér Gyula
Mit veszíthetünk április 12-én?

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

