diósgyőrkovács zoltándvtk

Kovács Zoltán búcsúképpen megpróbálta kiengesztelni a Diósgyőr szurkolóit

Tovább nő a feszültség Diósgyőrben. A DVTK pénteken hazai pályán 4-0-ra kapott ki a Kazincbarcikától, maradt a kiesést jelentő 11. helyen, a mérkőzés után pedig az ultrák kemény, Kovács Zoltánnak címzett üzenetet tettek közzé. Minderre most újabb fejlemény érkezett: távozik a sportigazgató, amit a klub hivatalosan is megerősített.

2026. 03. 14. 11:41
Kovács Zoltán visszatérése bukáshoz vezetett Diósgyőrön Forrás: DVTK
A Diósgyőr helyzete már a pénteki borsodi rangadó előtt is súlyos volt, a Kazincbarcika elleni hazai vereség azonban új szintre emelte a válságot.

Vladimir Radenkovics edző után Kovács Zoltán sportigazgató is távozik a Diósgyőrtől
Vladimir Radenkovics edző után Kovács Zoltán sportigazgató is távozik a Diósgyőrtől Fotó: DVTK

Válságban a Diósgyőr, egyre nagyobb a nyomás

A miskolciak 26 forduló után továbbra is a 11. helyen állnak, vagyis kieső pozícióban vannak, miközben a bajnokságból már csak hét forduló maradt hátra, a következő ellenfél a közvetlen rivális Nyíregyháza lesz.

A lefújás után a diósgyőri ultrák is megszólaltak, és nem finomkodtak. Úgy fogalmaztak: „Takarodjatok Diósgyőrből!”, majd fenyegető hangvételű mondatot címeztek Kovács Zoltánnak, akiben láthatóan már semmilyen bizalmuk nincs.

A csapatnál már edzőváltás is történt, Nebojsa Vignjevics mégsem tudott azonnali fordulatot hozni.

Távozik a megfenyegetett sportigazgató

Az új fejlemény: Kovács Zoltán távozik a DVTK-tól. A nyáron érkezett sportigazgató a Csakfoci értesülése szerint Kazincbarcika elleni mérkőzés után jelezte a DVTK elnökének: ha úgy érzik, ő az akadálya a jobb szereplésnek, akkor félreáll, sőt már el is köszönt a játékosoktól. A hír immár hivatalos: a klub is megerősítette.

Kovács Zoltán: Hiszem, hogy sokkal több van ebben a csapatban

– Nagyon sajnálom, hogy ezúttal nem tudtam olyan sikeres lenni, mint korábban. Továbbra is hiszem, hogy sokkal több van ebben a csapatban, mint amit a jelenlegi helyezése mutat. Kívánom a DVTK-nak, hogy a jövőben érje el azokat az eredményeket, amelyeket a klub a hagyományai és a szurkolótábora miatt is megérdemel – Kovács Zoltán e szavakkal köszönt el a Diósgyőrtől.

Tehát Kovács Zoltán búcsúképpen megpróbálta kiengesztelni a Diósgyőr szurkolóit.

Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője azt közölte, hogy azért szerződtették újra Kovács Zoltánt, mert bíztak abban, hogy meg tudja ismételni korábbi diósgyőri sikereit, hiszen a 2013–2014-es idényben Ligakupa-győzelem és Magyar Kupa-döntő is fűződött a nevéhez. Hozzátette ugyanakkor, hogy a csapat nemhogy nem érte el a korábbi szintet, hanem a Kazincbarcika elleni szégyenteljes vereség után, hét fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyre csúszott vissza. Elmondása szerint a mérkőzéseket követően mindig leül a sportigazgatóval átbeszélni a látottakat, ezúttal azonban azt jelezte neki, hogy a történtek után nem folytathatják a közös munkát. Az ügyvezető szerint ebben Kovács Zoltán is egyetértett, így azonnali hatállyal szerződést bontottak vele. Petrán Vilmos a nyilatkozat végén megköszönte a sportigazgató DVTK érdekében végzett munkáját, és további pályafutásához sok sikert kívánt neki.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

