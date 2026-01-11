varga barnabásaek athénaekmario iliopuloszarisz szalonikigörög

Varga Barnabás nem lehet boldog, miután bemutatkozott az AEK csapatában

A görög labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában vasárnap az AEK Athén az Arisz Szaloniki otthonában lépett pályára, s mivel immár Varga Barnabás is a fővárosi csapat játékosa, számunkra is érdekes volt a meccs. Nos, az AEK nem tudott nyerni, 1-1-re végzett, így nem tudta visszavenni az első helyét a tabellán. Varga Barnabás csereként a 66. percben lépett pályára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 20:32
Varga Barnabás először utazott az AEK Athén csapatával Forrás: Facebook/AEK FC
Varga Barnabás kedden a Ferencváros csapatától az AEK Athén együtteséhez igazolt, fókuszba került a görög fővárosban. Szombaton a klub honlapja közzétett egy videót, azt láthattuk, hogy az AEK tulajdonosa, Mario Iliopulosz üdvözöli Vargát, és ki is adja neki a feladatot: mutassa meg a pályán, hogy mire képes. Varga Barnabás pedig meg is ígérte, hogy megpróbálja a legjobbját nyújtani, szeretne minél több gólt szerezni, és bajnoki címet akar nyerni az AEK-kel.

Varga Barnabás kedden lett az AEK játékosa, magyarul is köszöntötték (Forrás: X/AEK F. C.)
Varga Barnabás kedden lett az AEK játékosa, magyarul is köszöntötték. Forrás: X/AEK F. C.

A görög élvonalban a 15. forduló után az AEK állt az élen 37 pontjával, de az Olimpiakosz (36) és a PAOK (35) szorosan ott volt a nyomában, és a két riválisa szombaton egyaránt begyűjtötte a három pontot, 2-0-s és 3-0-s idegenbeli győzelemmel. Így az AEK visszacsúszott a harmadik helyre, és vasárnap az Arisz Szaloniki otthonában győzelmi kényszerben lépett pályára, hogy visszaszerezze az első helyet. A fordulóban a három éllovas közül az AEK kapta a legnehezebb ellenfelet, az Arisz a hetedik helyet foglalta el a tabellán. Az AEK Athén edzője, Marko Nikolics a hét közepén a Nemzeti Sportnak kijelentette, hogy Varga Barnabás is utazik Szalonikibe, és néhány percet biztosan játszik. 

 

Varga Barnabás az AEK kispadján kezdett az Arisz Szaloniki elleni meccsen

Nos, Varga Barnabás a kezdőcsapatba nem került be, ami Nikolics szavai alapján várható volt, az AEK így állt fel:

Varga Barnabás ott volt az AEK cserejátékosai között

Varga Barnabás ugyanúgy a cserék között volt, mint például a már 36 éves, 105-szörös horvát válogatott, vb-ezüsttel és vb-bronzzal is rendelkező Domagoj Vida. Az AEK már a 8. percben megszerezte a vezetést a mauritániai Koita góljával, de az Arisz három perc múlva egyenlített. A félidőben is 1-1 állt az eredményjelzőn, azonban a vendégek jóval aktívabbak voltak, 67 százalékban birtokolták a labdát. A fordulás után Varga Barnabás is pályára lépett, a 66. percben cserélték be. Gól viszont már nem született, maradt az 1-1, így az AEK nem tudta visszavenni az első helyét a tabellán, a harmadi helyen áll. Az AEK játékosai, így Varga Barnabás sem lehet boldog. Varga a Sofascore-tól 6,5-ös osztályzatot kapott.  Lövése és fejese nem volt, a földön ugyan mindkét párharcát elveszítette, a levegőben ötből hármat megnyert, s kétszer tisztázott.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

