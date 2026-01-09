Kiderült, Varga Barnabás mellett van még magyar válogatott játékos az AEK-ben!

Amikor tavaly augusztusban Németh Antal szakvezető az idénybeli első összetartásra összehívta az U18-as csapatot, és Telkiben négynapos edzőtáborozást vezényelt le, a keret kilenc védője között az egyik Adrian Delaportas volt, aki az AEK Athén U19-es csapatának a tagja. S szeptember 17-én kezdőként 63 percet játszott Szkopjéban, az Észak-Macedónia elleni felkészülési mérkőzésen, amely 2-2-es döntetlennel zárult. Az U18-as válogatottak az elmúlt években nem számítottak versenykorosztálynak, de az Eb-selejtezők új rendszerű lebonyolításában 2026 tavaszán már ugyanúgy játszanak tétmérkőzéseket, mint az U17-es és az U19-es válogatott. A Németh Antal vezette U18-asok idén az A ligában játszanak Eb-selejtezőket, az őszi barátságos mérkőzéseinkkel már ezekre az összecsapásokra készült a csapat. A 17 éves Adrian Delaportas tehát az AEK állományába tartozik, és az is a célja lehet, hogy minél előbb a most leigazolt Varga Barnabás csapattársa legyen a nagyoknál. A magyar „kapocsra” a Riafoci Instagram-oldal hívta fel a figyelmet:

Varga Barnabás és Adrian Delaportas is az AEK Athén mezét viseli

Varga Barnabás és Adrian Delaportas magyarul beszélhet

A 2008. február 5-én, Athénban született védő édesapja görög, édesanyja magyar. Vagyis Varga Barnabásnak lesz kivel magyarul beszélnie az AEK-nél. Adrian Delaportas szerepelt az U17-es magyar válogatottban is, az írek ellen gólt is szerzett. Az AEK akadémiáján nevelkedő játékosokról írt a görög média is, tényszerűen közölve, hogy a magyar válogatottat választotta. Adrian Delaportas 2024 decemberében így nyilatkozott a Futureballershu Instagram-oldalon:

– Nagyon szeretnék magyar színekben focizni, és a magyar hazámat büszkén képviselném. Édesanyám kaposvári, a család ott is lakik, így kicsiként nagyon sok időt töltöttem velük, a legszebb emlékeim onnan vannak. Ha Magyarországra megyek, úgy érzem, hogy hazamegyek, és nem csak látogatóba.