kosznovszky márkchampionshipportsmouth fccharlton athleticsérülés

Borzalmas sérülést szenvedett a Championship magyarja, egyéves kihagyás is várhat rá

Súlyos sérülést, térdszalagszakadást szenvedett Kosznovszky Márk. Az angol másodosztályú Portsmouth FC labdarúgójára akár egyéves kihagyás is várhat. Kosznovszky júliusban szerződött Angliába.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 17:44
Kosznovszky Márk a Portsmouth mezében Forrás: X/Portsmouth
Elszakadt Kosznovszky Márk térdszalagja – közölte az angol másodosztályú Portsmouth FC. A Championship tabelláján a 24 együttes között 21. helyen álló klub honlapjának beszámolója emlékeztet, hogy a magyar középpályás december 29-én, a Charlton Athletic elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg, ám John Mousinho vezetőedző csak most hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist. Hozzátette: az elülső és a középső keresztszalagja is elszakadt a 23 éves futballistának, ezért 9–12 hónapos kihagyás vár rá.

Kosznovszky Márk az MTK-tól került a Portsmouth csapatához (Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség)

Kosznovszky Márk tizenhat meccsen szerepelt a Portsmouth csapatában

Kosznovszky Márk júliusban egymillió fontért igazolt az MTK-tól az angol csapathoz, és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia neveltje másodszor szerződött külföldre. Korábban az U19-es bajnokcsapat tagjaként igazolt az AC Parmához, majd a Serie A-ban is bemutatkozott. Onnan tért haza 2021 nyarán az MTK-hoz, amelynek színeiben előbb debütált az NB I-ben, majd folyamatosan fejlődve alapemberré vált. A Portsmouth FC színeiben 16 mérkőzésen lépett pályára.

 

