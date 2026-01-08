Borzalmas sérülést szenvedett a Championship magyarja, egyéves kihagyás is várhat rá

Elszakadt Kosznovszky Márk térdszalagja – közölte az angol másodosztályú Portsmouth FC. A Championship tabelláján a 24 együttes között 21. helyen álló klub honlapjának beszámolója emlékeztet, hogy a magyar középpályás december 29-én, a Charlton Athletic elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg, ám John Mousinho vezetőedző csak most hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist. Hozzátette: az elülső és a középső keresztszalagja is elszakadt a 23 éves futballistának, ezért 9–12 hónapos kihagyás vár rá.

Kosznovszky Márk az MTK-tól került a Portsmouth csapatához (Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség)

Kosznovszky Márk tizenhat meccsen szerepelt a Portsmouth csapatában

Kosznovszky Márk júliusban egymillió fontért igazolt az MTK-tól az angol csapathoz, és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia neveltje másodszor szerződött külföldre. Korábban az U19-es bajnokcsapat tagjaként igazolt az AC Parmához, majd a Serie A-ban is bemutatkozott. Onnan tért haza 2021 nyarán az MTK-hoz, amelynek színeiben előbb debütált az NB I-ben, majd folyamatosan fejlődve alapemberré vált. A Portsmouth FC színeiben 16 mérkőzésen lépett pályára.