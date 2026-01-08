tóth alexvarga barnabásalekszandar pesicsrobbie keaneferencváros

Tóth Alex elutazott a Ferencváros edzőtáborába, a Lazio bejelentést tett

A Ferencváros a honlapján közzétette, hogy Robbie Keane vezetőedző 32 fős kerettel utazott el csütörtökön a spanyolországi edzőtáborába. Tóth Alex is útra kelt, de ettől függetlenül a télen még elszerződhet a Ferencvárostól. Az olasz média továbbra is ahhoz tartja magát, hogy a Lazio célkeresztjében van. A római klub a Serie A-ben a legaktívabb az átigazolási piacon, és be is jelentette a szerb Petar Ratkov érkezését a Salzburg csapatától.

2026. 01. 08. 16:25
Tóth Alex még nem mondott búcsút a Ferencvárosnak Fotó: Csudai Sándor
A Ferencváros tájékoztatása szerint Robbie Keane 32 fős kerettel utazott el Spanyolországba, és az utazók között ott van a héten leigazolt argentin védő, Mariano Gómez is. Alekszandar Pesics nem utazott el, a szerb csatár a Nemzeti Sport szerint klubot válthat. Tóth Alex ugyanakkor útra kelt, pedig Olaszországból olyan hírek érkeznek, hogy hamarosan ő is távozhat. A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor újévköszöntő beszédében elárulta, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás is eligazolhat a klubtól, s utóbbi már az AEK Athén játékosa.

A Ferencváros kerete az edzőtáborbam, a névsorban ott van a Lazio csapatával szóba hozott Tóth Alex is (Forrás: Fradi.hu)

A Ferencváros a spanyolországi La Mangában január 8. és 16. között edzőtáborozik, és három edzőmérkőzést is játszik a helyszínen.

 

Lazio: Petar Ratkov befutott, de jön-e Tóth Alex?

Ami Tóth Alex „ügyét” illeti, a Lazio, amellyel szóba hozták, kétségtelenül a Serie A átigazolási piacának legaktívabb csapata – jegyzi meg a Calciomercato. A francia középpályás, Mattéo Guendouzi a Fenerbahce csapatához távozik, a helyére a 2002-ben született holland Kenneth Taylor érkezik, akit az Ajaxtól körülbelül 15 millió euróért szereznek meg. Taylor érkezése előtt azonban a Lazio csütörtökön egy új igazolást már bejelentett: a 23 éves Petar Ratkov a Salzburgból érkezett. A szerb csatár 2030 júniusáig érvényes szerződést írt alá, és az olaszok a hírek szerint 13 millió eurót fizetettek az osztrák klubnak, beleértve a bónuszokat is.

Olaszországban az átigazolási ügyekben „szakértőnek” számító Alfredo Pedulla szerint a Lazio Tóth Alex leigazolására is törekszik. Információja szerint a magyar bajnok körülbelül 10 millió eurót kér érte. A Calciomercato kiemeli, hogy a 20 éves Tóth Alex több poszton is bevethető, már kilencszer szerepelt a magyar válogatottban és több más csapat is érdeklődést mutat iránta: a Liverpool, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen és az RB Leipzig is, korábban pedig a Juventus is kinézte.

A Lalaziosiamonoi szerdán úgy értesült, a Serie A-ban kilencedik helyen álló Lazio tizenhatmillió eurót is, azaz több mint hatmilliárd forintot is megadna Tóth Alexért, de az olasz média találgatásaiban ilyen magas összeg jellemzően nem szerepel.

A Ferencváros felkészülési mérkőzései:

  • január 10., szombat, 15.30: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.)
  • január 12., hétfő: Ferencváros–SK Rapid (osztrák)
  • január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)

 

 

