Tóth Alex elutazott a Ferencváros edzőtáborába, a Lazio bejelentést tett

Lazio: Petar Ratkov befutott, de jön-e Tóth Alex?

Ami Tóth Alex „ügyét” illeti, a Lazio, amellyel szóba hozták, kétségtelenül a Serie A átigazolási piacának legaktívabb csapata – jegyzi meg a Calciomercato. A francia középpályás, Mattéo Guendouzi a Fenerbahce csapatához távozik, a helyére a 2002-ben született holland Kenneth Taylor érkezik, akit az Ajaxtól körülbelül 15 millió euróért szereznek meg. Taylor érkezése előtt azonban a Lazio csütörtökön egy új igazolást már bejelentett: a 23 éves Petar Ratkov a Salzburgból érkezett. A szerb csatár 2030 júniusáig érvényes szerződést írt alá, és az olaszok a hírek szerint 13 millió eurót fizetettek az osztrák klubnak, beleértve a bónuszokat is.

Olaszországban az átigazolási ügyekben „szakértőnek” számító Alfredo Pedulla szerint a Lazio Tóth Alex leigazolására is törekszik. Információja szerint a magyar bajnok körülbelül 10 millió eurót kér érte. A Calciomercato kiemeli, hogy a 20 éves Tóth Alex több poszton is bevethető, már kilencszer szerepelt a magyar válogatottban és több más csapat is érdeklődést mutat iránta: a Liverpool, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen és az RB Leipzig is, korábban pedig a Juventus is kinézte.

A Lalaziosiamonoi szerdán úgy értesült, a Serie A-ban kilencedik helyen álló Lazio tizenhatmillió eurót is, azaz több mint hatmilliárd forintot is megadna Tóth Alexért, de az olasz média találgatásaiban ilyen magas összeg jellemzően nem szerepel.