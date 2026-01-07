kongói demokratikus köztársaságAfrika-kupaAfrikai Nemzetek Kupájamichel kuka mboladinga

Dárdai Bence csapattársa olyat tett, hogy ezért meg is lincselhetik Afrikában! + videó

A Marokkóban zajló labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáján kedden Algéria és Elefántcsontpart is bejutott a legjobb nyolc közé, így immár végleges a negyeddöntők műsora. Algéria hosszabbítás után győzte le 1-0-ra a Kongói Demokratikus Köztársaság csapatát, de nem is a gól kapta a legnagyobb figyelmet, hanem az Afrika-kupa főszurkolójának összeomlása. Michel Kuka Mboladinga, azaz „Lumumba” nevét jól ismeri egész Afrika. Az őt kigúnyoló algériai Mohamed Amoura pedig közellenség lett az egész kontinensen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 13:09
Michel Kuka Mboladinga, a Kongói Demokratikus Köztársaság törzsszurkolója tiszteleg Patrice Lumumba emléke előtt Fotó: GABRIEL BOUYS Forrás: AFP
Az Afrikai Nemzetek Kupája nyolcaddöntőjében Elefántcsontpart simán, 3-0-ra győzte le Burkina Fasót. A vezetést Amad Diallo szerezte meg a 20. percben, a Manchester United támadója már három találatnál jár a tornán, ezzel holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. Az első félidőben még az RB Leipzig 19 éves csatára, Yan Diomande is betalált, a végeredményt pedig Bazoumana Touré, a Hoffenheim középpályása állította be a 87. percben. Az elefántcsonpartiak a negyeddöntőben Egyiptommal találkoznak szombaton Agadirban. Algéria hosszabbítás után győzte le 1-0-ra a Kongói DK csapatát, a meccs egyetlen gólját a hat perccel korábban beállt Adil Bulbina szerezte a 119. percben. Az algériaiak a negyeddöntőben Nigériával találkoznak szombaton Marrákesben. A Kongói DK kiesésével az Afrika-kupa főszurkolója, Michel Kuka Mboladinga, azaz „Lumumba” is elköszönt, s olyan sztorik, mint az övé, csak Afrikában eshetnek meg.

Michel Kuka Mboladinga, azaz „Lumumba”, a Kongói DK legnagyobb szurkolója
Michel Kuka Mboladinga, azaz „Lumumba”, a Kongói DK legnagyobb szurkolója (Forrás: RMC Sport)

A Kongói DK és Michel Kuka Mboladinga, azaz „Lumumba” is elbukott

A 49 éves Mboladinga ikonikus jelenség a lelátókon, a Kongói DK törzsszurkolója a mérkőzések alatt gyakorlatilag mozdulatlanul áll végig, gyakran egy emelvényen, a jobb karját az ég felé emelve, ami egy szobrot idéz meg, mégpedig a kinshasai Patrice Lumumba-szobort. Az 1925 és 1961 között élt, akkor meggyilkolt Lumumba a Kongói Demokratikus Köztársaság első, szabadon választott miniszterelnöke volt, ő vezette át Kongót a gyarmati sorból a független államok közé.

A Kongói DK mérkőzésein Michel Kuka Mboladinga mindig elegáns öltönyöket visel a nemzeti zászló színeiben – kék, sárga és piros –,  a kongói identitás élő megtestesítője. Az Afrika-kupán a nyolcaddöntőig jutott törzsszurkoló összesen 438 percig állt mozdulatlanul.

– Fizikailag és mentálisan is nehéz így végigállni a meccseket. Azért teszem ezt, hogy erőt, energiát adjak a játékosoknak – mondja Mboladinga, aki Marokkóban most alig tudott kimozdulni a szállodai szobájából, mert mindenki fotózkodni akart vele.

Mohamed Amoura megsértette a Kongói DK-t, de egész Afrika megutálta

A Kongói DK-t kiejtő algériai válogatottból Mohamed Amoura, a Wolfsburg játékosa – Dárdai Bence csapattársa – másképp  emlékezett meg róla. A lefújáskor felvette Mboladinga jellegzetes testtartását, majd eldőlt a füvön, jelezve, hogy az Afrika-kupán ledőlt Lumumba szobra. Nem hatotta meg, hogy csapata drámai veresége után „Lumumba” sem állt már, hanem könnyekben tört ki…

Amoura tette hatalmas felháborodást váltott ki, még az algériai szurkolóknak sem tetszik. A játékos Instagram-oldalán záporoznak a kritikák. Ilyen hozzászólásokat találtunk: „Kínos helyzetbe hoztál bennünket külföldön!”, „Bocsánatot kell kérned!”, „Kigúnyoltad Lumumbát???”,  „Tanulj afrikai történelmet, vagy inkább ne képviselj egy afrikai csapatot!”

Afrikában vagyunk, ha most Mohamed Amoura a Kongói Demokratikus Köztársaságba tévedne, alighanem még meg is lincselnék…

A negyeddöntők párosítása:

  • Mali–Szenegál, Tanger, péntek 17.00
  • Kamerun–Marokkó, Rabat, péntek 20.00
  • Algéria–Nigéria, Marrákes, szombat 17.00
  • Egyiptom–Elefántcsontpart, Agadir, szombat 20.0

Az Algéria–Kongói DK nyolcaddöntő összefoglalója:

 

