Dárdai Bence csapattársa olyat tett, hogy ezért meg is lincselhetik Afrikában! + videó

Az Afrikai Nemzetek Kupája nyolcaddöntőjében Elefántcsontpart simán, 3-0-ra győzte le Burkina Fasót. A vezetést Amad Diallo szerezte meg a 20. percben, a Manchester United támadója már három találatnál jár a tornán, ezzel holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. Az első félidőben még az RB Leipzig 19 éves csatára, Yan Diomande is betalált, a végeredményt pedig Bazoumana Touré, a Hoffenheim középpályása állította be a 87. percben. Az elefántcsonpartiak a negyeddöntőben Egyiptommal találkoznak szombaton Agadirban. Algéria hosszabbítás után győzte le 1-0-ra a Kongói DK csapatát, a meccs egyetlen gólját a hat perccel korábban beállt Adil Bulbina szerezte a 119. percben. Az algériaiak a negyeddöntőben Nigériával találkoznak szombaton Marrákesben. A Kongói DK kiesésével az Afrika-kupa főszurkolója, Michel Kuka Mboladinga, azaz „Lumumba” is elköszönt, s olyan sztorik, mint az övé, csak Afrikában eshetnek meg.

Michel Kuka Mboladinga, azaz „Lumumba”, a Kongói DK legnagyobb szurkolója (Forrás: RMC Sport)

A Kongói DK és Michel Kuka Mboladinga, azaz „Lumumba” is elbukott

A 49 éves Mboladinga ikonikus jelenség a lelátókon, a Kongói DK törzsszurkolója a mérkőzések alatt gyakorlatilag mozdulatlanul áll végig, gyakran egy emelvényen, a jobb karját az ég felé emelve, ami egy szobrot idéz meg, mégpedig a kinshasai Patrice Lumumba-szobort. Az 1925 és 1961 között élt, akkor meggyilkolt Lumumba a Kongói Demokratikus Köztársaság első, szabadon választott miniszterelnöke volt, ő vezette át Kongót a gyarmati sorból a független államok közé.

A Kongói DK mérkőzésein Michel Kuka Mboladinga mindig elegáns öltönyöket visel a nemzeti zászló színeiben – kék, sárga és piros –, a kongói identitás élő megtestesítője. Az Afrika-kupán a nyolcaddöntőig jutott törzsszurkoló összesen 438 percig állt mozdulatlanul.

– Fizikailag és mentálisan is nehéz így végigállni a meccseket. Azért teszem ezt, hogy erőt, energiát adjak a játékosoknak – mondja Mboladinga, aki Marokkóban most alig tudott kimozdulni a szállodai szobájából, mert mindenki fotózkodni akart vele.

Après la qualification de l’Algérie pour les quarts de finale de la CAN 2025, Mohammed Amoura a "trollé" Michel Kuka Mboladinga, dit Lumumba, le célèbre supporter de la RD Congo resté immobile pendant l’intégralité de la rencontre… avant de finir en larmes après l’élimination… pic.twitter.com/AcpE4fpR2I — RMC Sport (@RMCsport) January 6, 2026

Mohamed Amoura megsértette a Kongói DK-t, de egész Afrika megutálta

A Kongói DK-t kiejtő algériai válogatottból Mohamed Amoura, a Wolfsburg játékosa – Dárdai Bence csapattársa – másképp emlékezett meg róla. A lefújáskor felvette Mboladinga jellegzetes testtartását, majd eldőlt a füvön, jelezve, hogy az Afrika-kupán ledőlt Lumumba szobra. Nem hatotta meg, hogy csapata drámai veresége után „Lumumba” sem állt már, hanem könnyekben tört ki…