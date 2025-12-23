Liverpool FCAfrikai Nemzetek KupájaMo Salahegyiptomi fociválogatottMohamed Szalah

Mohamed Szalah éjszaka közzétett fényképe felrobbantotta az internetet

A 35. labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörének hétfői játéknapján Egyiptom Mohamed Szalah hajrábeli góljának is köszönhetően, hátrányból fordítva győzött Zimbabwe ellen. A találkozó után a Liverpool támadója egy máris óriási népszerűségnek örvendő fényképet osztott meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 6:15
Mohamed Szalah ebből a lövésből szerezte Egyiptom győztes gólját (Fotó: AFP/Franck Fife)
A házigazda Marokkó vasárnapi nyitómérkőzésen aratott, Comore-szigetek elleni 2-0-s sikere után hétfőn először az A csoport másik találkozóját rendezték, itt Zambia a hosszabbításban egyenlített a büntetőt is hibázó Mali ellen – az 1-1-es végeredményt beállító Patson Daka a gólöröme közben szaltó helyett a nyakára esett, de megúszta a súlyos sérülést. Este az Afrikai Nemzetek Kupája B csoportjának küzdelmei is elkezdődtek: előbb Dél-Afrika 2-1-re múlta felül Angolát, majd Egyiptom Agadirban győzött ugyanilyen arányban Zimbabwe ellen. A Fáraók győztes gólját a Liverpool játékosa, Mohamed Szalah szerezte.

Mohamed Szalah és Omar Marmus góljaival fordított Egyiptom a Zimbabwe elleni Afrikai Nemzetek Kupája-mérkőzésen
Mohamed Szalah és Omar Marmus góljaival fordított Egyiptom a Zimbabwe elleni Afrikai Nemzetek Kupája-mérkőzésen (Fotó: Anadolu via AFP/Stringer)

Az ANK-n rekordgyőztes Egyiptom 78 százalékban birtokolta a labdát és 35 lövésig jutott Zimbabwe ellen, mégsem tudott fölényes győzelmet aratni. Prince Dube az ellenfélnek szerzett vezetést az első félidőben, de fordulás után a Fáraók két, mérkőzést egyaránt végigjátszó Premier League-játékosa betalált egyszer-egyszer. Omar Marmus (Manchester City) a 64. percben egyenlített, Mohamed Szalah (Liverpool) pedig a 91. percben meg is fordította az összecsapást – a győztes gól szerzője a 64. találatát szerezte az egyiptomi válogatott színeiben, így már csak ötre van a rekorder Hoszam Haszantól, aki történetesen éppen a jelenlegi szövetségi kapitány.

Haszan a lefújás után arról beszélt, hogy csapata teljes mértékben uralta a mérkőzést, és emiatt is számos tanulsággal szolgál a rengeteg kihagyott helyzet, és hogy ilyen nehezen sikerült begyűjteni a három pontot.

Mohamed Szalah boldogsága Egyiptom sikere után

A november 1-je óta először eredményes Szalah a közelmúltban kispadra került és egy kifakadása miatt egyszer a keretből is kikerült a Liverpoolnál, látszólag pedig a nemzeti csapatánál jobban élvezi a játékot. Ezt erősíti meg az első Afrikai Nemzetek Kupája-trófeájáért küzdő támadó rég nem látott mosolya a Marmussal közös fényképén, amelyet a közösségi oldalán tett közzé az éjjel. 

A fotó elképesztő népszerűségnek örvend: bár Afrikában és Európában is éjszaka volt, cikkünk megjelenéséig máris 600 ezer lájkot és majdnem tízezer hozzászólást kapott 

– ezek a számok máris jóval magasabbak, mint a közelmúltból Szalah bármelyik bejegyzésénél.

Egyiptom legközelebb pénteken, Dél-Afrika ellen lép pályára a 24 csapatos ANK-n, ahol kedden a C és a D csoportban rendezik meg az első forduló találkozóit: Kongói DK–Benin, Szenegál–Botswana, Nigéria–Tanzánia és Tunézia–Uganda párharcokra kerül sor.

 

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

