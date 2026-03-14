Kubatov Gábor a románokat cikizte, válaszul Orbán Viktor került célkeresztbe

A Ferencváros megint nagy európai estét élt át: a Braga elleni 2-0-s győzelemmel komoly lépést tett az Európa-liga negyeddöntője felé. A siker után Kubatov Gábor sem fogta vissza magát, közösségi oldalán odaszúrt a román futballnak.

A Fradi Romániában is hallható zajos sikert aratott a Braga ellen. Kubatov Gábor posztjára válaszul a román sajtó Orbán Viktort emlegeti Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Bezzeg a Ferencváros… Ferencváros > Románia. A Fradi egyedül több UEFA-pontot szerzett, mint az összes román csapat együttvéve

– írta Kubatov Gábor a Facebook-oldalán.

A számháború alapja valóban az, hogy a román indulók idénybeli együtthatója összesen 23,000, míg a Ferencvárosé 23,750.

Megsértődtek-e a románok Kubatov Gábor posztja miatt?

Ahogy várható volt, Romániában sem maradt visszhang nélkül a megjegyzés. A reakció azonban meglepően visszafogott volt. A GSP.ro nem kezdett történelmi sérelmek felsorolásába, nem hozta elő azokat a meccseket, amikor román válogatott vagy klubcsapat verte meg a magyarokat, pedig lenne miből válogatni. Ehelyett a lap inkább politikai keretbe helyezte az ügyet.

Már a cím is beszédesre sikerült: a GSP úgy mutatta be Kubatovot, mint Orbán Viktor jobbkezét, és ebből a nézőpontból tette hangsúlyossá a kijelentést. Vagyis a román válaszcikkben nem annyira a Fradi-fölény, hanem az FTC elnökének politikai háttere került fókuszba.

A román sajtó Orbán Viktor nevével adta el a sztorit

Ez azért különösen érdekes, mert a futballvita így pillanatok alatt túlnőtt önmagán. Kubatov nem csupán klubelnök, hanem a Fidesz alelnöke is, ezért egy odaszúrása könnyen politikai üzenetként is értelmezhető. A GSP pontosan ezt az olvasatot választotta: a Ferencváros elnökének odamondása náluk már nem egyszerű sportos odamondásként, hanem Orbán Viktor közvetlen szövetségesének üzeneteként jelent meg, pedig a kiindulópont eredetileg sportszakmai volt.

Leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, a román sajtó Orbán Viktor nevével adta el a sztorit…