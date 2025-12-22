Liverpool FCAfrikai Nemzetek Kupájaegyiptomi fociválogatottMohamed Szalah

Kapitánya kitálalt Mohamed Szalah helyzetéről, a liverpoolinak az ő rekordjára fáj a foga

Vasárnap este kezdetét vette a 35. labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája. A nyitómérkőzésen a házigazda Marokkó 2-0-ra győzött a Comore-szigetek ellen, a fókusz azonban már inkább az egyiptomi válogatotton van, amely színeiben a torna egyik legnagyobb sztárjaként Mohamed Szalah már hétfőn pályára léphet. A Liverpool támadójának helyzetéről Hoszam Haszan szövetségi kapitány beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 5:56
Hoszam Haszan szerint a Liverpool is jól járhat, ha Mohamed Szalah jól teljesít Marokkóban (Fotó: NurPhoto via AFP/Ayman Aref)
A rekordgyőztes Egyiptom legutóbb 2010-ben volt az Afrikai Nemzetek Kupája bajnoka, akkor azonban még Mohamed Szalah nem volt kerettag, így a Liverpool játékosa az első trófeájáért küzd a nemzeti csapattal. A hétfői start előtt Hoszam Haszan szövetségi kapitány beszélt a 33 éves szélsőről, aki a marokkói tornán megdöntheti az ő válogatottsági gólrekordját: Haszan jelenleg 69 találattal vezeti a rangsort, míg Szalah 63 gólnál jár.

Mohamed Szalah (balra) és Hoszam Haszan Afrikai Nemzetek Kupája-győzelemhez segítené Egyiptom válogatottját
Mohamed Szalah (balra) és Hoszam Haszan Afrikai Nemzetek Kupája-győzelemhez segítené Egyiptom válogatottját (Fotó: NurPhoto via AFP/Ayman Aref)

Mohamed Szalah a mostani idényben a legutóbbihoz képest visszafogottabb teljesítményt nyújt: eddig húsz tétmérkőzésen öt gólig és négy gólpasszig jutott Liverpoolban. Ráadásul Arne Slot vezetőedző egyre többet ültette kispadra a támadót, aki a Leeds elleni bajnoki után úgy kifakadt, hogy büntetésből kimaradt az Inter elleni keretből. A felek elmondása szerint a helyzet azóta rendeződött, és erről beszélt Haszan is az ANK előtt.

Az egyiptomi kapitány vallott Mohamed Szalah és az ő kapcsolatáról

– Szalah edzésen mutatott morálja nagyon magas, mintha csak most kezdene a válogatottnál, és úgy gondolom, nagyszerű tornát fog játszani és a legjobb játékosok között lesz. Ő továbbra is ikon marad, a világ egyik legjobb futballistája, én pedig technikailag és erkölcsileg is támogatom őt, mert nem szabad elfelejtenünk, hogy Szalahnak meg kell nyernie az Afrikai Nemzetek Kupáját! – nyilatkozta az egyiptomi válogatott szövetségi kapitánya, aki ezután kitért a Liverpoolnál történt ügyre. – 

Az elmúlt időszakban is folyamatos kapcsolatban álltam Mohamed Szalahhal, majd az edzőtáborban találkoztam vele, és látszott, hogy teljes mértékben a tornára koncentrál.

Ami történt, azt én nem válságnak nevezném, mert bármely játékosnak lehet véleménykülönbsége a klubedzőjével. Hasonló történt vele korábban is, amikor a Liverpoolnál hosszabb ideig nem szerzett gólokat, aztán a válogatotton keresztül visszatalált a helyes útra, és ennek eredményeként még a korábbinál is jobb szinten tért vissza. Hiszem, hogy honfitársai oldalán erős tornát fog produkálni – mondta Hoszam Haszan.

Marokkói siker az ANK nyitányán

A január 18-ig tartó viadal vasárnapi nyitómérkőzésén a Real Madridban futballozó Brahim Díaz és az Olimpiakosz csapatával Konferencialiga-győztes Ajub el-Kabi egy-egy góljával 

Marokkó 2-0-ra győzte le a Comore-szigeteket, így a büntetőt is kihagyó házigazda leginkább a csapatkapitány, Romain Szaisz sérülése miatt bosszankodhat.

Hétfőn az A csoport másik mérkőzésén Mali Zambiával mérkőzik (15.00), míg a B csoportban Dél-Afrika Angola (18.00), Egyiptom pedig Zimbabwe ellen (21.00) játszik.

Afrikai Nemzetek Kupája, csoportbeosztás

  • A csoport: Marokkó, Mali, Zambia, Comore-szigetek
  • B csoport: Egyiptom, Dél-Afrika, Zimbabwe, Angola
  • C csoport: Nigéria, Tunézia, Tanzánia, Uganda
  • D csoport: Szenegál, Kongói DK, Benin, Botswana
  • E csoport: Algéria, Burkina Faso, Egyenlítői-Guinea, Szudán
  • F csoport: Elefántcsontpart, Kamerun, Gabon, Mozambik

 

