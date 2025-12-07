LiverpoolArne SlotMohamed Szalah

„Úgy érzem, hogy a klub a busz alá lök engem" – Szalah idáig tűrte a száműzetését

Mohamed Szalah zsinórban a harmadik Liverpool-meccsen kezdett a kispadon. Az egyiptomi szélső a klubot már nyolc éve erősíti, ilyen fajta száműzetést viszont még sosem tapasztalt meg, mint most Arne Slottól. Szalah idáig bírta, a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után az újságírók előtt üzent egyértelműen a klubnak és Slotnak.

2025. 12. 07.
Mohamed Szalah idáig bírta, kiöntötte a lelkét az újságíróknak
Mohamed Szalah idáig bírta, kiöntötte a lelkét az újságíróknak Forrás: AFP/FRANCK FIFE
A Liverpool szombaton 3-3-as döntetlent játszott a Leeds United otthonában. A vendégeknél Szoboszlai Dominik is eredményes volt, az újonc azonban a hosszabbításban másodszor is egyenlített. Arne Slot vezetőedző zsinórban harmadszor száműzte a kispadra az idényben gyengélkedő Mohamed Szalahot, az egyiptomit ráadásul ahogy egy hete a West Ham United ellen, úgy most sem állt be. Ezt pedig már Szalah sem hagyta szó nélkül.

A kispados Mohamed Szalah a lefújás után Szoboszlai Dominikhoz ment oda, aki éppen az ő posztján játszott az elmúlt héten
A kispados Mohamed Szalah a lefújás után Szoboszlai Dominikhoz ment oda, aki éppen az ő posztján játszott az elmúlt héten  (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Mohamed Szalah brutálisan őszinte nyilatkozata

Az egyiptomi szélső az újságírók gyűrűjében adott rövid interjút, amelyben lényegében nekiment Slotnak. 

Nem hiszem el! Nagyon csalódott vagyok. Annyit tettem ezért a klubért, és ezt mindenki láthatta az évek során, különösen a tavalyi szezonban (Szalah ekkor minden rekordot megdöntve 47 PL-gólban vállalt szerepet – a szerk.). Hogy ezek után a kispadon legyek… nem tudom, miért. Úgy érzem, hogy a klub a busz alá lök engem

 – kezdte Szalah a lefújás után, amit a PoolBarátok Facebook-oldala fordított le. 

Arne Slot és Szalah rossz viszonya

Szalah ezt a buszos hasonlatot még később is használta, de előtte kimondta, hogy Slot pénteken közölte vele, hogy szombaton a Leeds ellen sem számol vele. Szalah szavaiból úgy tűnik, ez volt az a pont, ami után végleg elmérgesedett a viszonyuk. 

Tegnap tudtam meg, hogy nem fogok játszani, ilyenkor lenyeled, hazamész. Ő tudja, hogy mit érzek. Már nincs kapcsolat köztünk. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, most meg hirtelen már nincs semmi. Nem tudom, miért. Ez számomra őszintén szólva nem elfogadható. Nem tudom, miért történik ez mindig velem. »Bedobjuk Mót a busz alá, mert ő a probléma.« Nem hiszem, hogy én lennék a probléma. Azt a tiszteletet szeretném megkapni, amit megérdemlek. Nem kell minden nap a helyemért harcolnom, mert én azt kiérdemeltem. Nem vagyok nagyobb senkinél, de a helyemet igenis kiérdemeltem.

Szalah egy hét múlva már itt sem lesz

A játékos és a klub közötti feszült helyzetet pedig nem könnyíti, hogy az egyiptomi december 15-én csatlakozik a válogatotthoz, miután 21-én kezdődik az Afrika-kupa. Amennyiben Egyiptom döntős lesz, akkor Szalah kilenc Liverpool-meccsről maradhat le. A 33 éves játékos zárásnak még nagyobb nyomást helyezett Slotra és a stábra. 

Felhívtam tegnap az édesanyámat. Ő nem tudta, hogy ma nem fogok kezdeni, én már tudtam. Mondtam neki, hogy jöjjön el a Brighton elleni meccsre, mindegy, hogy játszom-e vagy sem, élvezni fogom. Majd meglátjuk, mi lesz. A fejemben úgy vagyok vele, hogy mindenképp élvezni fogom, mert igazából nem tudom, mi fog történni. A meccs az Anfielden lesz, szóval ez lesz a búcsúm, mielőtt elmegyek az Afrika-kupára.

A Liverpool még két meccset játszik, mielőtt Szalah elmegy a válogatotthoz

  • December 9-én, kedden az Inter ellen idegenben a Bajnokok Ligája alapszakaszában
  • December 13-án, szombaton a Brighton ellen hazai pályán a Premier League-ben
Mohamed Szalah jövője kapcsán egyre több a kérdés
Mohamed Szalah jövője kapcsán egyre több  a kérdés  Fotó: GLYN KIRK / AFP

Látják még őt a szurkolók Liverpool-mezben?

Neuralgikus pont volt az interjú során, amikor Szalahnak szegezték a kérdést: látjuk-e őt még Liverpool-mezben?

A futballban soha nem lehet tudni. Nem fogadom el ezt a helyzetet. Nagyon sokat tettem ezért a klubért. Nem mondom, hogy lehetetlen rendezni ezt a helyzetet, de azt érzem… nagyon sokat tettem ezért a klubért, a szurkolókat és a klubot is annyira szeretem. Nem tudom, mi fog történni. 

Tiszteletből, mindenkit szeretek. Szeretem például Haalandot, ugyanakkor most én vagyok a Premier League jelenlegi gólkirálya. Ő még nem az. Remélem, meg fogja nyerni, kedvelem őt, és ő ezt tudja. Jelenleg még én vagyok a gólkirály, a legjobb játékos. Bajnok vagyok egy ilyen szezon után – és mégis nekem kell megvédenem magam a média és a szurkolók előtt. Amióta itt vagyok, ebben a generációban senki sem szerzett több gólt nálam. Amióta a Premier League-ben vagyok, szerintem senki nem szerzett több gólt és nem adott több gólpasszt nálam. Máshol mindenki kiállna a játékosai mellett. Én vagyok az egyetlen ebben a helyzetben – adott hangot Szalah a nemtetszésének. 

Szalah 2025 tavaszán hosszabbította meg a szerződését két évvel, az újságírók arról is kérdezték, most, a jelenlegi helyzetében bánja-e a hosszabbítást. 

Képzeljétek el, mennyire rossz ez, hogy erre a kérdésre egyáltalán válaszolnom kell. Fáj. Még a kérdés is fáj. Ezt a klubot soha nem fogom megbánni. Azt hittem, hosszabbítok és itt fejezem be a pályafutásomat, de nem így alakul. Ugyanakkor egyáltalán nem bánom, hogy hosszabbítottam. Valahogy vége lesz, de a fejemben az jár: miért kell így végződnie?

Amikor Szalah a történelmi szezonja végéhez közeledve hosszabbított, akkor senki nem kérdőjelezte meg a döntést. Jelen helyzetben viszont a klub és a játékos között nagyon elmérgesedett a kapcsolat. A Liverpoolnak szinte kötelező ezt a helyzetet rendeznie a szélsővel, mielőtt az egyiptomi válogatotthoz csatlakozik több hétre.

