Így bünteti Kína Amerikát

A kínai külügyminisztérium indoklása szerint az amerikai fegyverszállítások sértik az egy Kína elvét, és súlyosan károsítják Kína szuverenitását és területi integritását. Az intézkedések érintik egyebek mellett a Boeing St. Louisban, Missouri államban működő gyártóüzemét, valamint a Northrop Grumman repülőgépipari és védelmi konszernt.

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A döntés értelmében kínai vállalatok nem működhetnek együtt az érintett amerikai cégekkel, a kínai aktíváikat pedig befagyasztják. Emellett tíz, az érintett vállalatoknál dolgozó vezető számára megtiltották a belépést Kínába, beleértve Hongkongot és Makaót is. A kínai lépés közvetlen előzménye egy új amerikai–tajvani fegyverüzlet. Tajpej ebben a hónapban közölte, hogy Washington jóváhagyta mintegy tizenegymilliárd dollár értékű fegyvereladását Tajvannak, ami az egyik legnagyobb ilyen csomag a sziget számára – közölte az MTI.

