Rendkívüli

Botrányos beismerés: így játszaná ki Magyarország vétóját Ukrajna és az EU

KínaTajvanszankciók

Így bünteti Kína Amerikát

Kína szankciókat léptetett életbe húsz amerikai védelmi ipari vállalat és tíz magánszemély ellen a Tajvannak szánt amerikai fegyvereladások miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 19:49
Hszi Csinping Fotó: SARAH MEYSSONNIER Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kínai külügyminisztérium indoklása szerint az amerikai fegyverszállítások sértik az egy Kína elvét, és súlyosan károsítják Kína szuverenitását és területi integritását. Az intézkedések érintik egyebek mellett a Boeing St. Louisban, Missouri államban működő gyártóüzemét, valamint a Northrop Grumman repülőgépipari és védelmi konszernt. 

Donald Trump amerikai és Hszi Csinping kínai elnök Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A döntés értelmében kínai vállalatok nem működhetnek együtt az érintett amerikai cégekkel, a kínai aktíváikat pedig befagyasztják. Emellett tíz, az érintett vállalatoknál dolgozó vezető számára megtiltották a belépést Kínába, beleértve Hongkongot és Makaót is. A kínai lépés közvetlen előzménye egy új amerikai–tajvani fegyverüzlet. Tajpej ebben a hónapban közölte, hogy Washington jóváhagyta mintegy tizenegymilliárd dollár értékű fegyvereladását Tajvannak, ami az egyik legnagyobb ilyen csomag a sziget számára – közölte az MTI.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Olvasói levél
idezojelekmagyar péter

Soros-bérencek és agyhalottak

Olvasói levél avatarja

Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és Magyar Péter – négy különböző személy, viszont ebben közösek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.