Hezbollah-kiképzőbázisokra és fegyverraktárakra mért csapást Izrael

Az izraeli hadsereg szóvivője pénteken bejelentette, hogy a hadsereg támadást indított több libanoni Hezbollah-létesítmény ellen. A megtámadott helyszínek között volt egy, a Hezbollah Radwan Force által használt harci kiképzőtér is, amelyet a szóvivő szerint az izraeli védelmi erők és Izrael elleni terrortámadások tervezésére használtak – számol be róla az Origo.

Mentőalakulatok a bejrúti Haret Hreik városrészben a novemberben végrehajtott izraeli légicsapás helyszínén, amely egy lakóépületet ért, és a Hezbollah egyik vezetőjét célozta Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP

Mint írják, számos fegyvereket és terrorista-infrastruktúrát tartalmazó raktárat, valamint a Hezbollah által terrorista célok előmozdítására használt építményeket is megtámadtak Libanonon belül.

Ez a támadás a legújabb az izraeli védelmi erők által a közelmúltban Libanonban végrehajtott műveletsorozatban.