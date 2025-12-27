izraeli hadseregLibanonHezbollahtámadás

Hezbollah-kiképzőbázisokra és fegyverraktárakra mért csapást Izrael

Az izraeli hadsereg pénteken több, a Hezbollahhoz köthető libanoni objektum ellen hajtott végre csapásokat, köztük egy harci kiképzőbázis és fegyverraktárak ellen. Az Izraeli Védelmi Erők közlése szerint ezeken a helyszíneken Izrael elleni terrortámadások előkészítése zajlott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 21:33
A támadás utáni romok a bejrúti Dahíja negyedben, ahol az izraeli hadsereg a Hezbollah egyik vezetőjét vette célba Fotó: AFP
Az izraeli hadsereg szóvivője pénteken bejelentette, hogy a hadsereg támadást indított több libanoni Hezbollah-létesítmény ellen. A megtámadott helyszínek között volt egy, a Hezbollah Radwan Force által használt harci kiképzőtér is, amelyet a szóvivő szerint az izraeli védelmi erők és Izrael elleni terrortámadások tervezésére használtak – számol be róla az Origo.

Mentőalakulatok a bejrúti Haret Hreik városrészben a novemberben végrehajtott izraeli légicsapás helyszínén, amely egy lakóépületet ért, és a Hezbollah egyik vezetőjét célozta
Mentőalakulatok a bejrúti Haret Hreik városrészben a novemberben végrehajtott izraeli légicsapás helyszínén, amely egy lakóépületet ért, és a Hezbollah egyik vezetőjét célozta Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP

Mint írják, számos fegyvereket és terrorista-infrastruktúrát tartalmazó raktárat, valamint a Hezbollah által terrorista célok előmozdítására használt építményeket is megtámadtak Libanonon belül.

Ez a támadás a legújabb az izraeli védelmi erők által a közelmúltban Libanonban végrehajtott műveletsorozatban.

Csütörtökön Izrael Libanon területén végrehajtott akcióban végzett az Iszlám Forradalmi Gárda Kudsz Erőinek 840-es egységéhez tartozó, magas rangú parancsnokkal, Haszin Mahmúd Marshad al-Dzsaváhirivel.

Aznap korábban az izraeli védelmi erők megerősítették, hogy megöltek egy újabb Hezbollah terroristát, aki a Hezbollah dél-libanoni terror-infrastruktúrájának helyreállításán dolgozott – írta a The Times of Israel.

A Hezbollah az 1980-as években, a libanoni polgárháború idején jött létre, neve arabul „Allah pártját” jelenti. Az Irán által támogatott síita szervezetet nagyrészt az iráni Forradalmi Gárda Libanonban állomásozó harcosai hozták létre, és azóta meghatározó katonai és politikai szereplővé vált az országban

 – emlékeztetett az Origo egy korábbi cikkében.

A Hezbollah többször vívott fegyveres konfliktust Izraellel, köztük 1982-ben és 2006-ban, és azóta is rendszeresek az összecsapások a két fél között. A szervezet elsősorban Libanon déli, síita többségű térségeiben van jelen, egységei az izraeli határ mentén összpontosulnak.

Borítókép: A támadás utáni romok a bejrúti Dahíja negyedben, ahol az izraeli hadsereg a Hezbollah egyik vezetőjét vette célba (Fotó: AFP)

