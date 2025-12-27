Hezbollah-kiképzőbázisokra és fegyverraktárakra mért csapást Izrael

Az izraeli hadsereg szóvivője pénteken bejelentette, hogy a hadsereg támadást indított több libanoni Hezbollah-létesítmény ellen. A megtámadott helyszínek között volt egy, a Hezbollah Radwan Force által használt harci kiképzőtér is, amelyet a szóvivő szerint az izraeli védelmi erők és Izrael elleni terrortámadások tervezésére használtak – számol be róla az Origo.
Mint írják, számos fegyvereket és terrorista-infrastruktúrát tartalmazó raktárat, valamint a Hezbollah által terrorista célok előmozdítására használt építményeket is megtámadtak Libanonon belül.
Ez a támadás a legújabb az izraeli védelmi erők által a közelmúltban Libanonban végrehajtott műveletsorozatban.
