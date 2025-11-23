Légicsapást mért Izrael Bejrútban a Hezbollah katonai vezetőjére

Az Egyesült Államokat nem értesítették előre az izraeli csapásról – mondta egy magas rangú amerikai tisztségviselő az izraeli 12-es kereskedelmi tévécsatornának. Ugyanakkor egy másik magas rangú amerikai tisztviselő szerint Washington már napok óta tudta, hogy Izrael fokozni készül a libanoni csapásokat, de nem tudta előre a csapás időpontját, helyét vagy célpontját.
Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is megerősítette, hogy a bejrúti csapás a Hezbollah vezérkari főnökét vette célba.
Nemrég a hadsereg Bejrút szívében csapást mért a Hezbollah vezérkari főnökére, aki a szervezet katonai építkezését és fegyverkezését irányította
– áll a miniszterelnöki hivatal közleményében.
„A csapást Netanjahu miniszterelnök rendelte el a védelmi miniszter és a vezérkari főnök ajánlására” – tették hozzá. „Izrael eltökélt, hogy bárhol és bármikor elérje céljait” – hangsúlyozták.
Tabatabait a Hezbollah síita milícia második számú vezetője Naim Kasszem főtitkár után.
Elsőként az izraeli hadsereg közölte, hogy csapást mért egy kiemelkedő vezetőre Bejrútban.
Izrael az elmúlt hetekben fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteket, s azt állította, hogy a terrorszervezet megsérti az egy éve kötött tűzszünetet, valamint hogy Libanon lassan halad a milícia lefegyverzésével. Júliusban – evakuálási figyelmeztetések után – az izraeli légierő a Hezbollah infrastruktúráját lőtte a libanoni fővárosban.
Borítókép: Bejrút egy izraeli légicsapás után (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!