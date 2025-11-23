Légicsapást mért Izrael Bejrútban a Hezbollah katonai vezetőjére

Az Egyesült Államokat nem értesítették előre az izraeli csapásról – mondta egy magas rangú amerikai tisztségviselő az izraeli 12-es kereskedelmi tévécsatornának. Ugyanakkor egy másik magas rangú amerikai tisztviselő szerint Washington már napok óta tudta, hogy Izrael fokozni készül a libanoni csapásokat, de nem tudta előre a csapás időpontját, helyét vagy célpontját.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is megerősítette, hogy a bejrúti csapás a Hezbollah vezérkari főnökét vette célba.

Nemrég a hadsereg Bejrút szívében csapást mért a Hezbollah vezérkari főnökére, aki a szervezet katonai építkezését és fegyverkezését irányította

– áll a miniszterelnöki hivatal közleményében.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening:



"A few hours ago, the IDF eliminated Ali Tabatabai, the Chief-of-Staff of the Hezbollah terrorist organization.



Tabatabai is a mass murderer. His hands are soaked in the blood of many Israelis and Americans pic.twitter.com/CqnvdwGzR1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 23, 2025

„A csapást Netanjahu miniszterelnök rendelte el a védelmi miniszter és a vezérkari főnök ajánlására” – tették hozzá. „Izrael eltökélt, hogy bárhol és bármikor elérje céljait” – hangsúlyozták.

Tabatabait a Hezbollah síita milícia második számú vezetője Naim Kasszem főtitkár után.

Elsőként az izraeli hadsereg közölte, hogy csapást mért egy kiemelkedő vezetőre Bejrútban.

🔴 ELIMINATED: Haytham Ali Tabatabai, Hezbollah’s Chief of General Staff, in the Beirut area.



Tabatabai, a veteran operative since the 1980s, commanded the Radwan Force, led Hezbollah operations in Syria, and entrenched its operational and combat capabilities.



During the war… pic.twitter.com/mCllkJOole — Israel Defense Forces (@IDF) November 23, 2025

Izrael az elmúlt hetekben fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteket, s azt állította, hogy a terrorszervezet megsérti az egy éve kötött tűzszünetet, valamint hogy Libanon lassan halad a milícia lefegyverzésével. Júliusban – evakuálási figyelmeztetések után – az izraeli légierő a Hezbollah infrastruktúráját lőtte a libanoni fővárosban.

Borítókép: Bejrút egy izraeli légicsapás után (Fotó: AFP)