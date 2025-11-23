HezbollahIzraellégicsapás

Légicsapást mért Izrael Bejrútban a Hezbollah katonai vezetőjére

Az izraeli hadsereg légiereje célzott légicsapást mért Hajtam Ali Tabatabaira, a Hezbollah vezérkari főnökére Bejrútban vasárnap – jelentette be az IDF és az izraeli miniszterelnöki hivatal. Július óta ez volt az első, Bejrútban végrehajtott izraeli légicsapás.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 23. 20:12
Fotó: HOUSSAM SHBARO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Továbbra is határozottan fel fogunk lépni, hogy megakadályozzunk minden fenyegetést az északi lakosok és Izrael ellen” – idézi Jiszráel Kac védelmi minisztert a tárca közleménye, amely beszámolt a légicsapásról. 

Rescuers search for survivors at the site of an Israeli air attack that targeted a residential building in Beiruts southern Haret Hreik neighborhood on November 23, 2025. Israeli prime minister gave the orders for a strike in Beirut on November 23, 2025, which targeted militant group Hezbollah's "chief of staff". Lebanon's health ministry reported at least one person killed in the strike, and 21 people wounded, calling it a "preliminary toll". (Photo by Ibrahim AMRO / AFP) Hajtam Ali Tabatabaira, a Hezbollah vezérkari főnökét célozta a légicsapás
Hajtam Ali Tabatabait, a Hezbollah vezérkari főnökét célozta a légicsapás. Fotó: AFP

Aki kezet emel Izraelre, annak le fogják vágni a kezét

– tette hozzá Kac, és bejelentette, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel együtt elszántan folytatni fogják a maximális érdekérvényesítés politikáját Libanonban és mindenhol máshol, valamint hogy nem engedik, hogy Izrael visszatérjen a 2023. október 7-e előtti állapotokhoz.

Az Egyesült Államokat nem értesítették előre az izraeli csapásról – mondta egy magas rangú amerikai tisztségviselő az izraeli 12-es kereskedelmi tévécsatornának. Ugyanakkor egy másik magas rangú amerikai tisztviselő szerint Washington már napok óta tudta, hogy Izrael fokozni készül a libanoni csapásokat, de nem tudta előre a csapás időpontját, helyét vagy célpontját.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is megerősítette, hogy a bejrúti csapás a Hezbollah vezérkari főnökét vette célba.

Nemrég a hadsereg Bejrút szívében csapást mért a Hezbollah vezérkari főnökére, aki a szervezet katonai építkezését és fegyverkezését irányította

– áll a miniszterelnöki hivatal közleményében. 

„A csapást Netanjahu miniszterelnök rendelte el a védelmi miniszter és a vezérkari főnök ajánlására” – tették hozzá. „Izrael eltökélt, hogy bárhol és bármikor elérje céljait” – hangsúlyozták.

Tabatabait a Hezbollah síita milícia második számú vezetője Naim Kasszem főtitkár után. 

Elsőként az izraeli hadsereg közölte, hogy csapást mért egy kiemelkedő vezetőre Bejrútban.

Izrael az elmúlt hetekben fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteket, s azt állította, hogy a terrorszervezet megsérti az egy éve kötött tűzszünetet, valamint hogy Libanon lassan halad a milícia lefegyverzésével. Júliusban – evakuálási figyelmeztetések után – az izraeli légierő a Hezbollah infrastruktúráját lőtte a libanoni fővárosban.

 

Borítókép: Bejrút egy izraeli légicsapás után (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu