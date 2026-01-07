orbán viktoridőjárásoperatív törzs

Orbán Viktor megmutatta, honnan irányítják a hóhelyzet kezelését + videó

Útban az irányítóközpont felé beszélt a rendkívüli időjárás elleni védekezés részleteiről Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: nem elméleti egyeztetés zajlik, hanem operatív döntéshozatal valós idejű adatok alapján.

2026. 01. 07. 17:24
A rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezést irányító központ felé tartva beszélt a részletekről Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban. 

Mint fogalmazott, az irányítóközpont az a hely, „ahonnan a hóhelyzet kivédéséhez szükséges döntéseket meghozzák”. Hozzátette: Ebből a központból kapja az információkat, és ezek alapján hozza meg azt a döntést az operatív törzs, amelyben a hóhelyzet elhárításáért felelős állami vezetők dolgoznak. 

Nem okoskodás folyik, hanem cselekvés

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, hogy 

a központba folyamatosan érkeznek az információk a terepről, ezek alapján döntenek arról, hová és mennyi gépet, illetve embert vezényeljenek. 

Ugyancsak innen határozzák meg azt is, hol szükséges a kórházak és más egészségügyi ellátó intézmények fokozott felkészítése egy esetleges nehezebb helyzetre.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: 

a védekezés „szíve közepe” maga az adat és az információ. 

Mint mondta, lehetősége lesz valós idejű képeket és helyzetjelentéseket is meghallgatni, amelyek alapján a döntések megszületnek.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor döntése nyomán Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével Operatív Törzs alakult a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására. Az operatív irányítás célja, hogy az érintett térségekben gyorsan és hatékonyan lehessen reagálni az időjárási helyzet romlására.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

