Orbán Viktor megmutatta, honnan irányítják a hóhelyzet kezelését + videó

A rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezést irányító központ felé tartva beszélt a részletekről Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Folyamatosan takarítják az utakat Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Mint fogalmazott, az irányítóközpont az a hely, „ahonnan a hóhelyzet kivédéséhez szükséges döntéseket meghozzák”. Hozzátette: Ebből a központból kapja az információkat, és ezek alapján hozza meg azt a döntést az operatív törzs, amelyben a hóhelyzet elhárításáért felelős állami vezetők dolgoznak.

Nem okoskodás folyik, hanem cselekvés

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, hogy

a központba folyamatosan érkeznek az információk a terepről, ezek alapján döntenek arról, hová és mennyi gépet, illetve embert vezényeljenek.

Ugyancsak innen határozzák meg azt is, hol szükséges a kórházak és más egészségügyi ellátó intézmények fokozott felkészítése egy esetleges nehezebb helyzetre.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

a védekezés „szíve közepe” maga az adat és az információ.

Mint mondta, lehetősége lesz valós idejű képeket és helyzetjelentéseket is meghallgatni, amelyek alapján a döntések megszületnek.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor döntése nyomán Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével Operatív Törzs alakult a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására. Az operatív irányítás célja, hogy az érintett térségekben gyorsan és hatékonyan lehessen reagálni az időjárási helyzet romlására.

