Orbán Viktor megmutatta, honnan irányítják a hóhelyzet kezelését + videó

A rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezést irányító központ felé tartva beszélt a részletekről Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban.
Mint fogalmazott, az irányítóközpont az a hely, „ahonnan a hóhelyzet kivédéséhez szükséges döntéseket meghozzák”. Hozzátette: Ebből a központból kapja az információkat, és ezek alapján hozza meg azt a döntést az operatív törzs, amelyben a hóhelyzet elhárításáért felelős állami vezetők dolgoznak.
Nem okoskodás folyik, hanem cselekvés
– hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor elmondta, hogy
a központba folyamatosan érkeznek az információk a terepről, ezek alapján döntenek arról, hová és mennyi gépet, illetve embert vezényeljenek.
Ugyancsak innen határozzák meg azt is, hol szükséges a kórházak és más egészségügyi ellátó intézmények fokozott felkészítése egy esetleges nehezebb helyzetre.
A miniszterelnök úgy fogalmazott:
a védekezés „szíve közepe” maga az adat és az információ.
Mint mondta, lehetősége lesz valós idejű képeket és helyzetjelentéseket is meghallgatni, amelyek alapján a döntések megszületnek.
Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor döntése nyomán Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével Operatív Törzs alakult a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására. Az operatív irányítás célja, hogy az érintett térségekben gyorsan és hatékonyan lehessen reagálni az időjárási helyzet romlására.
