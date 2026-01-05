nadija kicsenokukrajnaolekszandra olijnyikovaorosz-ukrán háború

Szilveszteri fotója miatt magyarázkodik a teniszezőnő, mutatjuk a törölt képet!

Az 1,2 millió dollár (420 millió forint) összdíjazású brisbane-i női kemény pályás tenisztornán ott van az ukrán Nadija Kicsenok is, aki ikertestvérével, Ljudmila Kicsenokkal indul párosban, és a duó a 16 között történetesen a Stollár Fanny, Kato Miju magyar, japán duóval került össze. Nadija a páros-világranglistán az 53. – testvére megelőzi, aki a 30. helyen áll –, de az év elején nem a tenisz miatt került be a hírekbe, hanem egy szilveszteri fotóval, amit megosztott a közösségi oldalán. Nadija Kicsenok magyarázkodhat a történtek után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 5:05
Nadija Kicsenok (jobbra) és ikertestvére
Nadija Kicsenok (jobbra) és ikertestvére Fotó: GERD SCHIFFERL Forrás: APA-PictureDesk
A brisbane-i tornára benevezett játékosok értelemszerűen Ausztráliában szilvesztereztek, és jó néhány fotót töltöttek fel a közösségi oldalaikra. Nadija Kicsenok ominózus képén többek között három orosz származású játékos társaságában látható: Julija Putyinceva és Anna Danilina már kazah, Darja Kaszatkina pedig ausztrál színekben játszik, de azért oroszok. S bizony Ukrajnában sokaknál az is kiveri a biztosítékot, ha valamelyik ukrán sportoló egyetlen orosszal mutatkozik jókedvűen. Elképzelhetjük, ők mit gondolnak akkor, ha hárommal. Pedig Kaszatkina következetesen az orosz–ukrán háború, az orosz agresszió ellen van.

Nadija Kicsenok nem gondolt az orosz-ukrán háborúra, amikor megosztotta ezt a képet
Nadija Kicsenok nem gondolt az orosz–ukrán háborúra, amikor megosztotta ezt a képet (Forrás: Gsp.ro)

Az ukrán közösségi médiában nagy vitát generált a fotó – amit Nadija Kicsenok később törölt –, és egy másik ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova is élesen bírálta Kicsenokot. Mondván, hogy a fotó megbotránkoztató, és nem illik az ukrán sportolók egységes fellépéséhez, akik a háború alatt kiemelt figyelmet fordítanak hazájuk támogatására.

 Olijnyikova szégyelli, hogy Kicsenok a sporttársa

– Háború idején a sportolók kötelessége, hogy elmondják a világnak az igazságot. Ezért fájdalmasnak és undorítónak találom látni, hogy egyes sporttársaim eltávolodtak a valóságtól, miközben élvezik a tenisz adta kiváltságokat, és jó életük van távol Ukrajnától. Ukránoknak boldog új évet kívánni oroszok társaságában – köztük egy olyan propagandatorna résztvevőjével, amelyet a Gazprom, az Ukrajna elleni háború egyik támogatója szervezett – a cinizmus netovábbja. Főleg mivel a kritikák hulláma után a képet törölték, és egy általános, békéről szóló mondattal helyettesítették. Szégyellem magam, hogy ilyen sporttársaim vannak, és nem értem, milyen ideálokat képviselnek. De biztosan nem az ukránok ideáljait, akik nap mint nap a háborúval szembesülnek, és akik igazságot akarnak, nem pedig hamis békét – fogalmazott Olekszandra Olijnyikova, aki az egyéni világranglista 96. helyezettje, és a WTA rangsorában a negyedik legjobb ukrán teniszezőnő Jelena Szvitolina (14.), Marta Kosztyuk (26.) és Dajana Jasztremszka (27.) után.

Olijnyikova arra utalt, hogy 2023 decemberében, másfél évvel az orosz–ukrán háború kitörése után Szentpéterváron az orosz energiaóriás, a Gazprom támogatásával rendeztek egy bemutató tornát, amelyen Putyinceva is részt vett. A WTA nem büntette meg a pályára lépett játékosokat.

Több kommentelő szerint is a Nadija Kicsenok által megosztott szilveszteri kép érzéketlen, figyelembe véve a háború borzalmait és az ukrán sportolókat is érintő személyes veszteségeket. Ugyanakkor mások kiállnak Kicsenok mellett, hangsúlyozva, hogy a fotó nem politikai üzenet, csupán egy ünnepi pillanat megörökítése, és igazságtalanság túlreagálni a posztot.

Ő is Nadija Kicsenok (Forrás: Instagram/nadiakichenok)

Nadija Kicsenok reagált a kritikákra, kiemelve, hogy egyértelműen Ukrajna pártján áll, és nem szándékozott politikai üzenetet közvetíteni a fotóval. Sajnálatát fejezte ki, ha a poszt megbántott valakit. Azt is elárulta, hogy édesapja Ukrajnában olyan házban él, ahol nincs óvóhely a bombák ellen.

 

 

