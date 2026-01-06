Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

liverpoolpremier leaguevirgil van dijkfulhamharrison reedSzoboszlai Dominik

Van Dijk nagyot hibázott a franciák világbajnoka szerint, gúnyolódnak is rajta + videó

Bosszankodhatnak a Liverpool szurkolói azután, hogy vasárnap a Fulham ellen a 97. percben bekapott gól miatt nem tudtak nyerni (2-2). A francia válogatottal világbajnok Frank Leboeuf szerint a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk látványosan semmit nem tett, hogy megakadályozza Harrison Reed egyébként szerinte is szenzációs gólját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 11:18
Virgil van Dijk a Fulham–Liverpool mérkőzésen Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
A Premier League 20. fordulójában vasárnap folytatódott a Liverpool veretlenségi sorozata, de a szenvedése is. Szoboszlai Dominikék hátrányba kerültek a Fulham otthonában, de Florian Wirtz az 57. percben egyenlített, és amikor a 94. percben Cody Gakpo is betalált, úgy nézett ki, Arne Slot alakulata elviszi a három pontot. Ám a 97. percben a Fulham egyenlített: Harrison Reed 25 méterről gyönyörű gólt bombázott a bal felsőbe, a Liverpool védelme, amelyet ezúttal is Van Dijk irányított, csak nézte. A 2-2-es döntetlennel a Premier League-ben immáron nyolc mérkőzés óta veretlen Liverpool maradt a negyedik helyen a tabellán, a londoni gárda feljött a 11. helyre. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesének hátránya már 14 pont az éllovas Arsenal mögött, de a harmadik helyen álló Aston Villa is nyolccal többet gyűjtött nála.

A Fulham a 97. percben egyenlített a Liverpool ellen. Van Dijk megakadályozhatta volna?
A Fulham a 97. percben  egyenlített a Liverpool ellen. Van Dijk megakadályozhatta volna? (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Csütörtökön jön az Arsenal–Liverpool rangadó, és a Vörösöknek jót tett volna, ha győzelemmel hangolnak a meccsre. Ami tehát nem jött össze, a francia válogatottal 1998-ban világbajnok Frank Leboeuf pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk látványosan semmit nem tett, hogy megakadályozza Harrison Reed egyébként szerinte is szenzációs gólját.

Frank Leboeuf: Van Dijk meg sem próbálta megakadályozni Reed gólját

– Olivier Dacourt, az Everton és a Leeds korábbi játékosa társaságában néztem a meccset, és Reed csodagólt szerzett, de mindkettőnknek feltűnt, hogy Van Dijk kísérletet sem tett arra, hogy megzavarja a lövésben. Nem volt embere, akire figyelnie kellett, így sprintelnie kellett volna a Fulham játékosa felé. Ehelyett mit láttunk?  Egy kicsit előremegy, aztán a háta mögé teszi a kezét, és csak vár. Ez hiba volt. Lehet, hogy semmin sem tudott volna változtatni, de meg kellett volna próbálnia – szögezte le Frank Leboeuf. 

 

A liverpooli Rousing The Kop, amely idézi, a cikke címének ezt adta: A világbajnok a „csodálatos” Liverpool-sztárt hibáztatta a Fulham egyenlítő góljáért. Lássuk be, ez elég pikírt címadás, és egy korábbi, decemberi cikkükre utalnak, amelyben Erling Haaland, a Manchester City sztárja dicsérte Van Dijkot.

A Sofascore így osztályozta a Liverpool védelmét a Fulham elleni meccsen: 

  • Bradley 6,7
  • Konaté 7,0
  • Van Dijk 6,4
  • Kerkez 6,3

Virgil van Dijk már nem tölti be a vezér szerepét a Liverpool csapatában?

A Rousing The Kop cikke megjegyzi, hogy a Liverpool játékosaival ebben a szezonban gyakran előfordul, hogy „fejben” nincsenek ott a pályán, és a Fulham első gólja, Harry Wilson találata is ezt mutatta. A Pool meddő labdabirtoklása után egy pillanatnyi figyelmetlenség elég volt ahhoz, hogy egy indítás után hátrányba kerüljenek. A cikk szerint Arne Slot vezetőedző nem igazán hibáztatható, mert a jelenség oka a pályán lévő futballisták hozzáállása és döntései. A szerző név szerint is megemlíti Van Dijkot, mint akinek tapasztalt vezérként többet kellene tennie azért, hogy a csapat magára találjon. Mert ha a játék és a koncentráció nem javul nagyon gyorsan, akkor a Liverpool komoly ellenfelekkel szemben esélytelenként lép pályára.

Az okfejtésre utalva: Van Dijk neve mellé tenni a „csodálatos” jelzőt, gúnyolódásnak is vélhetjük.

FRISSÍTÉS!

 

A találkozó összefoglalója:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

