Van Dijk nagyot hibázott a franciák világbajnoka szerint, gúnyolódnak is rajta + videó

A Premier League 20. fordulójában vasárnap folytatódott a Liverpool veretlenségi sorozata, de a szenvedése is. Szoboszlai Dominikék hátrányba kerültek a Fulham otthonában, de Florian Wirtz az 57. percben egyenlített, és amikor a 94. percben Cody Gakpo is betalált, úgy nézett ki, Arne Slot alakulata elviszi a három pontot. Ám a 97. percben a Fulham egyenlített: Harrison Reed 25 méterről gyönyörű gólt bombázott a bal felsőbe, a Liverpool védelme, amelyet ezúttal is Van Dijk irányított, csak nézte. A 2-2-es döntetlennel a Premier League-ben immáron nyolc mérkőzés óta veretlen Liverpool maradt a negyedik helyen a tabellán, a londoni gárda feljött a 11. helyre. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesének hátránya már 14 pont az éllovas Arsenal mögött, de a harmadik helyen álló Aston Villa is nyolccal többet gyűjtött nála.

A Fulham a 97. percben egyenlített a Liverpool ellen. Van Dijk megakadályozhatta volna? (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Csütörtökön jön az Arsenal–Liverpool rangadó, és a Vörösöknek jót tett volna, ha győzelemmel hangolnak a meccsre. Ami tehát nem jött össze, a francia válogatottal 1998-ban világbajnok Frank Leboeuf pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk látványosan semmit nem tett, hogy megakadályozza Harrison Reed egyébként szerinte is szenzációs gólját.

Frank Leboeuf: Van Dijk meg sem próbálta megakadályozni Reed gólját

– Olivier Dacourt, az Everton és a Leeds korábbi játékosa társaságában néztem a meccset, és Reed csodagólt szerzett, de mindkettőnknek feltűnt, hogy Van Dijk kísérletet sem tett arra, hogy megzavarja a lövésben. Nem volt embere, akire figyelnie kellett, így sprintelnie kellett volna a Fulham játékosa felé. Ehelyett mit láttunk? Egy kicsit előremegy, aztán a háta mögé teszi a kezét, és csak vár. Ez hiba volt. Lehet, hogy semmin sem tudott volna változtatni, de meg kellett volna próbálnia – szögezte le Frank Leboeuf.

A liverpooli Rousing The Kop, amely idézi, a cikke címének ezt adta: A világbajnok a „csodálatos” Liverpool-sztárt hibáztatta a Fulham egyenlítő góljáért. Lássuk be, ez elég pikírt címadás, és egy korábbi, decemberi cikkükre utalnak, amelyben Erling Haaland, a Manchester City sztárja dicsérte Van Dijkot.