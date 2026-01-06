Slot kirúgása ennyibe kerülne a Liverpoolnak, kiderült, hogy nagyot hibázott a klub vezetése

A Premier League-ben a címvédő Liverpool vasárnap úgy bukta el a győzelmet a Fulham otthonában, hogy a 97. percben kapott gólt, így 2-2 lett a végeredmény. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesének hátránya a tabella negyedik helyén már 14 pont az éllovas Arsenal mögött, de a harmadik helyen álló Aston Villa is nyolccal többet gyűjtött nála. Arne Slot alakulata vasárnap éppen az Arsenal vendége lesz, és a játékosokat megzavarhatja, hogy a hét elején újra téma lett Arne Slot vezetőedző menesztése. Éppen az Arsenal elleni csúcsrangadó előtt.

Arne Slot és a Liverpool számára fájdalmas az idei szezon (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Az X-en 1,1 millió követő liverpooli Anfield Watch leszögezi, hogy Michael Edwards, aki a Liverpool FC tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) futballért felelős vezérigazgatója, valamint Richard Hughes sportigazgató számos remek szerződést hozott tető alá, de az Arne Slottal kötött kontraktus nem tartozik ezek közé. A Liverpool ugyanis elkövette azt a hibát, amit a Manchester United. Az MU hétfőn vált meg Rúben Amorim vezetőedzőtől, akinek a menesztése kapcsán az egyik legnagyobb probléma az Manchesterben, hogy ki kell fizetniük a trénernek a szerződéséből még hátralévő 18 hónapra járó illetményét.

Richard Hughes, a Liverpool sportigazgatója tízmillió fontos hibát követett el (Forrás: Anfield Watch)

Maradhat-e Arne Slot a Liverpool kispadján?

Ha a Liverpool is úgy döntene, hogy megválik Slottól, hasonló költségekkel kellene számolnia – szögezi le az Anfield Watch, és megerősíti a The Mirror információját. Eszerint Slot éves fizetése 6–8 millió font körül mozog, ami azt jelenti, hogy a mostani elbocsátása 9–12 millió fontba kerülne a klubnak.

Hughes tízmillió fontos hibát követett el – áll a liverpooli portál cikke címében, mintha már tény lenne Slot kirúgása.

Slot a Premier League egyik legjobban fizetett edzője, s bár tavaly talán megérdemelte a magas fizetést, egy olyan szakembernek, aki még nem bizonyított, egy ekkora összeg kifizetése nagy kockázat volt a szerződtetésekor. Ez be is igazolódott, a Poolnak idén már volt olyan sorozata, hogy tizenkét meccsből kilencet elveszített. Ha a Liverpool végül úgy dönt, hogy megválik Arne Slottól, az komoly pénzbe kerül a klubnak, Edwards és Hughes valószínűleg már bánja, hogy kiugróan magas fizetésben állapodott meg a holland trénerrel – vonja meg a konklúziót az Anfield Watch.