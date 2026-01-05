Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

varga barnabásaek athéngörögországathénferencváros

Varga Barnabás szerelmi viszonya – döbbenetes címlapot kapott Görögországban + videó

Varga Barnabás vasárnap éjjel több mint kétórás késéssel landolt Athénban, és miután átesik az orvosi vizsgálaton, az AEK Athén várhatón még ma hivatalosan is bejelenti, hogy náluk folytatja a pályafutását. Varga Barnabás érkezése a Ferencváros csapatától nagy hír Görögországban, az Oraspor sportnapilap szinte az egész címlapot neki szentelte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 11:45
Varga Barnabás a repülőtéren, a nyakában egy AEK-sállal
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról beszámoltunk, nem indult zökkenőmentesen Varga Barnabás pályafutásának új szakasza, mert vasárnap sokáig kérdéses volt, hogy a Ferencváros csapatától az AEK Athén gárdájához igazoló támadó járata a görög légtértérben uralkodó káosz miatt mikor tud felszállni Budapesten, majd leszállni Athénban. Görögországban tegnap országszerte megbénult a légi közlekedés, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek. Vasárnap Aegean Airlines A3 876-os járata 16.40 helyett csak 18.15-kor érkezett meg Athénból Budapestre, így nem is tudott időben visszaindulni: a 17.30-as felszállásból 19.44 lett.

Varga Barnabás már repülőtéren kapott egy AEK-sált
Varga Barnabás már repülőtéren kapott egy AEK-sált (Forrás: X)

Varga Barnabást nagyon várták az AEK szurkolói:

 

Varga Barnabás végül több mint kétórás késéssel, helyi idő szerint 22.20-kor landolt. Sajtóhírek szerint a Ferencvárossal kötött megállapodás 4,5 millió euróról szól, és Varga három és fél éves szerződést ír alá, miután átesett az orvosi vizsgálaton.

Varga érkezésére az athéni repülőtérre kivonult a görög média, és a ma megjelent napilapok is kiemelten foglalkoznak vele. Az Oraspor sportnapilap szinte az egész címlapot neki szentelte. Varga Barnabás fotója alá két szót írt: Itt van!

 

„Varga Barnabás a gólszerzés művésze”

A lap így ír róla:

„Varga Barnabás személyében olyan labdarúgóval bővült az AEK kerete, akit joggal neveznek a gólszerzés művészének. Ez nem túlzás vagy kommunikációs trükk. Varga bebizonyította, hogy szinte szerelmi viszonyt ápol az ellenfél kapujával. Ő maga sem rejtette soha véka alá ambícióját és mentalitását. Nemrégiben egyértelműen kijelentette: – Mint minden középcsatár, én is annyi gólt szeretnék szerezni, amennyit csak tudok, és a lehető legelőkelőbb helyen akarok végezni a góllövőlistán.

Szavak, amelyek nem maradtak meg papíron, a pályán a legmeggyőzőbb módon beigazolódtak. A számok könyörtelenek és mindig igazat mondanak. Varga a Ferencváros mezében 113 mérkőzésen 70 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve, bizonyítva, hogy a góljai nem a véletlen műve, hanem a helyezkedés, az ösztön és a hatékony helyzetkihasználásának eredménye” – írja az Oraspor, és a Varga Barnabást bemutató cikkének a címe ez: „Varga és a gólszerzés művészete – szerelmi viszony a kapuval.”

Varga Barnabás érkezése:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu