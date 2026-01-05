Varga Barnabás szerelmi viszonya – döbbenetes címlapot kapott Görögországban + videó

Amint arról beszámoltunk, nem indult zökkenőmentesen Varga Barnabás pályafutásának új szakasza, mert vasárnap sokáig kérdéses volt, hogy a Ferencváros csapatától az AEK Athén gárdájához igazoló támadó járata a görög légtértérben uralkodó káosz miatt mikor tud felszállni Budapesten, majd leszállni Athénban. Görögországban tegnap országszerte megbénult a légi közlekedés, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek. Vasárnap Aegean Airlines A3 876-os járata 16.40 helyett csak 18.15-kor érkezett meg Athénból Budapestre, így nem is tudott időben visszaindulni: a 17.30-as felszállásból 19.44 lett.

Varga Barnabás már repülőtéren kapott egy AEK-sált (Forrás: X)

Varga Barnabást nagyon várták az AEK szurkolói:

Varga Barnabás végül több mint kétórás késéssel, helyi idő szerint 22.20-kor landolt. Sajtóhírek szerint a Ferencvárossal kötött megállapodás 4,5 millió euróról szól, és Varga három és fél éves szerződést ír alá, miután átesett az orvosi vizsgálaton.

Varga érkezésére az athéni repülőtérre kivonult a görög média, és a ma megjelent napilapok is kiemelten foglalkoznak vele. Az Oraspor sportnapilap szinte az egész címlapot neki szentelte. Varga Barnabás fotója alá két szót írt: Itt van!

„Varga Barnabás a gólszerzés művésze”

A lap így ír róla:

„Varga Barnabás személyében olyan labdarúgóval bővült az AEK kerete, akit joggal neveznek a gólszerzés művészének. Ez nem túlzás vagy kommunikációs trükk. Varga bebizonyította, hogy szinte szerelmi viszonyt ápol az ellenfél kapujával. Ő maga sem rejtette soha véka alá ambícióját és mentalitását. Nemrégiben egyértelműen kijelentette: – Mint minden középcsatár, én is annyi gólt szeretnék szerezni, amennyit csak tudok, és a lehető legelőkelőbb helyen akarok végezni a góllövőlistán.

Szavak, amelyek nem maradtak meg papíron, a pályán a legmeggyőzőbb módon beigazolódtak. A számok könyörtelenek és mindig igazat mondanak. Varga a Ferencváros mezében 113 mérkőzésen 70 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve, bizonyítva, hogy a góljai nem a véletlen műve, hanem a helyezkedés, az ösztön és a hatékony helyzetkihasználásának eredménye” – írja az Oraspor, és a Varga Barnabást bemutató cikkének a címe ez: „Varga és a gólszerzés művészete – szerelmi viszony a kapuval.”