Varga Barnabás lebukott a repülőtéren, itt az első athéni fotó róla! + videó

Nem indult zökkenőmentesen Varga Barnabás pályafutásának új szakasza, mert vasárnap sokáig kérdéses volt, hogy a Ferencváros csapatától az AEK Athén gárdájához igazoló támadó járata a görög légtértérben uralkodó káosz miatt mikor tud felszállni Budapesten, majd leszállni Athéban. Varga Barnabás végül több mint kétórás késéssel landolt. Várható, hogy az AEK hétfőn az orvosi vizsgálat után hivatalosan is bejelenti, hogy a 31 éves labdarúgó aláírta a szerződését.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 22:02
Forrás: Sport24.gr
Pénteken a görög Sportal arról írt, hogy az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz még szilveszter napján is azért dolgozott, hogy minél előbb nyélbe üssék a megállapodást a Ferencváros csapatával. Sajtóhírek szerint a Ferencvárossal kötött megállapodás 4,5 millió euróról szól, és Varga három és fél éves szerződést ír alá. Varga Barnabás már az érkezése előtt nagy kedvenc lett az AEK Athén szurkolóinál. A közösségi oldalát ellepték az athéni drukkerek üzenetei, ilyen és hasonló kommenteket írtak a fanatikusok: „Üdvözlünk az AEK-nál, Barnabás!”, „Üdv a világ legjobb csapatánál!”, „Imádni fogod Athént! Alig várom az első gólodat!” – írta meg a Ripost.

Varga Barnabás a Ferencváros után az AEK Athén csapatában folytatja
Varga Barnabás athéni járata 17.30 helyett csak 19.44-kor szállt fel 

Az AEK Athénhez közeli Aek365 vasárnap arról írt, hogy Varga Barnabás 20.30-kor érkezik Athénba, a repülőjegye így lett lefoglalva. Láthattuk, hogy az Aegean Airlines A3 877-es járata 17.30-kor indult volna Budapestről Athénba, s mivel a görög fővárosban egy órával előrébb járnak, a repülési idő pedig közel két óra, adta magát, hogy a játékos ezzel a járattal utazik.

Az AEK drukkerei nagyon várták Varga Barnabást (Forrás: X/The AEK Guy)
Ám vasárnap Görögországban országszerte megbénult a légi közlekedés, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek. A görög polgári légi,közlekedési hatóság tájékoztatása szerint a probléma a görög légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereit érintette. Emiatt a légiforgalmi irányítók nem tudtak egymással kommunikálni, ami súlyos biztonsági kockázatot jelentett. A fennakadás az ország összes repülőterét érintette, köztük az athéni Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőteret is. A Flightradar24 valós idejű járatkövető szolgáltatás adatai szerint a görög légtér vasárnap hosszú órákra szinte teljesen kiürült.
Az Aegean Airlines A3 876-os járata 16.40 helyett csak 18.15-kor érkezett meg Athénból Budapestre, így nem is tudott időben visszaindulni: a 17.30-as felszállásból 19.44 lett.

Varga Barnabás mindenesetre már a Liszt Ferenc repülőtéren „lebukott”:

„Az AEK nagy igazolását, Varga Barnabást a budapesti repülőtéren kapták el, ahol az athéni járatára várt” – tudatta a görög Sport24, fotót is közölve a játékosról.

Varga Barnabás türelmesen várt az indulásra a Liszt Ferenc repülőtéren
Varga Barnabás járata végül helyi idő szerint 22.20-kor landolt Athénban – írta meg a Gazzetta és az Aek365 is, de a Gazzetta is beszámolt az érkezéséről.

A Sport24 az első athéni fotót is megosztotta róla – ez cikkünk borítóképe is.

 

 


 

