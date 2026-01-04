Varga Barnabás lebukott a repülőtéren, itt az első athéni fotó róla! + videó

Pénteken a görög Sportal arról írt, hogy az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz még szilveszter napján is azért dolgozott, hogy minél előbb nyélbe üssék a megállapodást a Ferencváros csapatával. Sajtóhírek szerint a Ferencvárossal kötött megállapodás 4,5 millió euróról szól, és Varga három és fél éves szerződést ír alá. Varga Barnabás már az érkezése előtt nagy kedvenc lett az AEK Athén szurkolóinál. A közösségi oldalát ellepték az athéni drukkerek üzenetei, ilyen és hasonló kommenteket írtak a fanatikusok: „Üdvözlünk az AEK-nál, Barnabás!”, „Üdv a világ legjobb csapatánál!”, „Imádni fogod Athént! Alig várom az első gólodat!” – írta meg a Ripost.

Varga Barnabás a Ferencváros után az AEK Athén csapatában folytatja

Varga Barnabás athéni járata 17.30 helyett csak 19.44-kor szállt fel

Az AEK Athénhez közeli Aek365 vasárnap arról írt, hogy Varga Barnabás 20.30-kor érkezik Athénba, a repülőjegye így lett lefoglalva. Láthattuk, hogy az Aegean Airlines A3 877-es járata 17.30-kor indult volna Budapestről Athénba, s mivel a görög fővárosban egy órával előrébb járnak, a repülési idő pedig közel két óra, adta magát, hogy a játékos ezzel a járattal utazik.

Az AEK drukkerei nagyon várták Varga Barnabást. Forrás: X/The AEK Guy

Ám vasárnap Görögországban országszerte megbénult a légi közlekedés, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek. A görög polgári légi,közlekedési hatóság tájékoztatása szerint a probléma a görög légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereit érintette. Emiatt a légiforgalmi irányítók nem tudtak egymással kommunikálni, ami súlyos biztonsági kockázatot jelentett. A fennakadás az ország összes repülőterét érintette, köztük az athéni Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőteret is. A Flightradar24 valós idejű járatkövető szolgáltatás adatai szerint a görög légtér vasárnap hosszú órákra szinte teljesen kiürült.

Az Aegean Airlines A3 876-os járata 16.40 helyett csak 18.15-kor érkezett meg Athénból Budapestre, így nem is tudott időben visszaindulni: a 17.30-as felszállásból 19.44 lett.