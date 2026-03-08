A csillogó-villogó háború

Biztosan mindenki látta, milyen csapásokat szenvedett el Irán az elmúlt napokban, és azt is, hogy szomszédságában miként kaptak rakétákat a dubaji felhőkarcolók, esetleg Katar vagy Bahrein, nem beszélve Ciprusról. A közösségi média tömve van a felvételekkel, a színes, szélesvásznú háború rövid filmecskéivel. Aztán mikor a szerkesztő fotót keres, hogy illusztrálhassa a csapásokat, kiderül, hogy a valóság egy osztállyal kevésbé látványos. Mert a Magyar Nemzetben csak olyan fotókat közlünk, amelyeket fotósok készítettek fényképezőgéppel, kint a harcok helyszínén. A közösségi média pedig a mesterséges intelligenciát hívja segítségül, vagyis az a robbanás a valóságban nem történt meg.

Ez a mostani már nem az első olyan konfliktus, amelyet a médiában igyekeznek megnyerni, az új nyilvánosság platformjai pedig ideálisak erre a szerepre.

Az olvasó-fogyasztó ugyanis nem fog utánajárni, mi az igazság, hiszen a telefon pörgetése során csak rácsodálkozik a rakéta útjára, ha nagy ritkán rá is kattint az erről szóló cikkre, csak homályosan jut el a tudatáig, hogy ez hol történt, ki lőtt kit, egy kimondhatatlan és megjegyezhetetlen iráni város neve csak összezavarja, s nagyjából abban a pillanatban felejti el a részleteket, ahogy átfutotta a cikket. De a legtöbbször csak azt a néhány másodpercet nézi meg, ahol jön a rakéta és robban a toronyház. A nemzetközi sajtó képviselő ilyenkor hangosan sajnálkoznak, hogy a nem ellenőrzött információk tönkreteszik a valódi megértés lehetőségét, közben ők maguk is igyekeznek olyan színes-szagos videókkal fűszerezni a cikkeiket, amelyek odakötik az olvasót az ő felületükre.

Mert fogadjuk el, a média elment a showbusiness irányába, és egyre inkább a szórakoztatóipar része, mintsem a tényközlésé.

Mert az emberek többsége egyszerűen unja a hírösszefoglalókat, és a valóságban tényleg teljesen mindegy számára, hogy melyik iráni városban történt a robbanás. Ezzel együtt az újságíró se tudja bizonyítani, hogy valóban úgy robbant fel az a rakéta, ahogy a videón látjuk, tényleg annyi áldozat volt-e a csapás során, ahányat felsorolnak, vagy az egész a médiamanipuláció része. Mert ne feledjük, egy háborúban minden egyes leírt sornak szerepe lehet, és mindent katonai cenzúra vizsgál. Így Irán lakói azt gondolhatják, hogy a háborúban ők nyerésre állnak, hiszen a drónhadseregük pusztító csapásokat hajtott végre az amerikaiak körében, égő naszádok és pánikoló katonák képeit és videóit láthatják a saját oldalaikon.