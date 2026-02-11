Egy úr az űrből

– Szeretett volna-e valaha űrhajós lenni?

– Szerintem minden kisebb és nagyobb fiúnak vannak klasszikus vágyai, hogy mi lesz, ha nagy lesz. Persze mint minden hasonló gyerek, én is futballista akartam lenni. Tűzoltó. Autószerelő. Talán ügyvéd is. Űrhajós egyébként konkrétan nem. De mindig őszinte áhítattal tekintettem az ilyen, a normálistól teljesen elrugaszkodott hivatás űzőire. Én 1986-ban születtem, addigra a Farkas Bertalan köré szőtt legendárium lecsengett, a kilencvenes évek elején, közepén, mikor én vágyhattam volna űrhajós lenni, ez már nem volt különösebben téma. Pedig ugyanúgy Kiskunfélegyházáról származom, mint Magyari Béla, aki 1980-ban az első magyar űrhajós tartaléka volt. A csillagok és az űr azonban mindig vonzott.

– De azért van oka annak, hogy épp erről írt könyvet?

– Persze. A legtöbb könyv szerintem öncélúan készül, a szerző önmagának írja, s az nem hátrány, ha az elkészült mű később másokat is érdekel. Én annyiban más úton jártam, hogy nem magamnak, hanem a gyerekeimnek írtam a könyvet. Egy nyolcéves lány és egy hatéves fiú apukájaként láttam, hogy leginkább egy mesekönyvben tudok maradandó értéket teremteni nekik, esetleg az is elképzelhető, hogy egy nap a gyerekeim a saját gyerekeiknek tudnak felolvasni ebből a könyvből. Azt is láttam, hogy a TikTok és az Instagram világában a gyerekek mindent készen kapnak, és hamarabb akarnak influenszerek lenni, mint orvosok, tanárok vagy mérnökök. Ezért van szükségük olyan hétköznapi hősökre, mint Kapu Tibor, aki nem született bele a jóba, nem kínálták tálcán neki a sikert, hanem egyedül megcsinálta. Túl azon, hogy nagyon jó abban, amit csinál – hiszen már gyerekként is remek volt fizikából vagy matematikából, aztán mérnök lett, úgy beszél angolul, ahogy topmenedzserek sem –, ezt egy nyírségi kistelepülésről, Nyírmadáról indulva érte el.

– Mennyire vonzza most az űr a gyerekeket?

– Szerintem nagyon is, csak másképp, mint régen. A misztikum mindig ott van ebben, még akkor is, ha egyre többet tudunk ma már róla. Azzal pedig, hogy Kapu Tibor elvitte a magyar zászlót a Nemzetközi Űrállomásra, azzal úgymond karnyújtásnyi közelségbe hozta a világűrt. Ezzel a magyar sikertörténettel különleges élményt és motivációt is kapnak a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Nem az a konkrét cél, hogy mindenki űrhajós legyen. Szoboszlai Dominik hatására rengeteg kisgyerek ment le a pályára focizni, de nem fog mind eljutni a Premier League-be. A példa viszont ott van előtte, hogy elérheti az álmait, a célból tervet tud kovácsolni mindenki. Tibor a magyar tudomány számára is hatalmas értéket hozott, hiszen nagyon sok különleges kísérletet tudott végrehajtani az űrállomáson, amelyek egy részét ráadásul meg lehet ismételni a jövőben a tantermekben.