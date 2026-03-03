Franko Kovacevic nemet mondott a magyar válogatottra

A minap még maga Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya beszélt nyilvánosan arról, tud róla, hogy folyamatban van Franko Kovacevic honosítása. A télen a Ferencvároshoz érkezett horvát csatár most tiszta vizet öntött a pohárba: elismerte, hogy folyamodik magyar állampolgárságért, ugyanakkor egyértelműen nem Magyarországot kívánja erősíteni.

Franko Kovacevic csak a Fradit segítené

A 26 éves horvát támadó gyorsan letette a névjegyét Magyarországon. A Ferencváros színeiben hat mérkőzésen négy góllal nyitott az NB I-ben. A görög Olimpiakosz Pireuszhoz távozott Varga Barnabás pótlására igazolt játékos, úgy tűnik, nem kíván a magyar válogatott első számú csatárát követve a nemzeti csapatunkban szerepelni, hiába dicsérte Marco Rossi.

Természetesen megtiszteltetést jelentenek az ilyen szavak, és nagyon köszönöm is, de a szívem Horvátországért dobog. Látom magam a horvát mezben, és ez az a célom, amelynek mindent alárendelek

– idézi a Csakfoci.hu Franko Kovacevicnek a Germanijaknak adott egyértelmű állásfoglalását.

A horvát utánpótlás-válogatottakban szerepelt, a felnőttek között még lehetőséghez nem jutott csatár ezzel együtt szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot, s hogy miért, azt sem rejtette véka alá. – A nagymamám Magyarországon született, megfelelek a kritériumoknak. Bevezettek egy szabályt, hogy legalább öt helyi játékosnak kell játszania, én pedig mindent megteszek, hogy alkalmazkodjak a klub igényeihez, és beleegyeztem az állampolgárságba, hogy megkönnyítsem az edző dolgát. Sok külföldi van a Ferencvárosban, és egyértelmű, hogy ez felszabadít egy helyet. Végső soron ez a klub iránti tisztelet kérdése is, amelyik fizet nekem, és amelyik bizalommal fogadott – mondta a 2025/2026-os idényben a Celje és a Fradi mezében eddig 35 meccsen 29 gólt termelő Franko Kovacevic, aki tehát segítené a Fradit az ötmagyaros szabály, ajánlás betartásában.

Marco Rossi kihúzhatja a névsorból Franko Kovacevic nevét. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Kihasználták Rossit

A horvát játékossal ellentétben egyáltalán nem korrekten járt el Gyökeres Viktor és Sammie Szmodics. Mindkettőnek van magyar felmenője, s egyaránt csak ugródeszkának használták fel azt, hogy Magyarország révén bekerültek a körforgásba. A Sporting korábbi, az Arsenal jelenlegi támadója, Gyökeres a svédeket választotta. Kifejezetten inkorrekt módon járt el a végül Írország színeiben szereplő Sammie Szmodics, aki Marco Rossi érdeklődését felhasználva gyakorolt nyomást az írekre. Szövetségi kapitányunk hangsúlyozta, emberileg is csalódott a csatárban.