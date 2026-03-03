KovacevicMarco Rossi szövetségi kapitányválogatottság

Franko Kovacevic nemet mondott a magyar válogatottra

Franko Kovacevic világossá tette, nem a magyar labdarúgó-válogatottban szeretne szerepelni. A Ferencváros télen igazolt csatára a nagymamája révén rendelkezik magyar felmenővel, folyamodik is magyar állampolgárságért, de labdarúgóként Horvátországot választja. Marco Rossi szövetségi kapitányt és a magyar válogatottat nem először kosarazták ki. Gyökeres Viktorral és Sammie Szmodiccsal ellentétben Franko Kovacevic legalább korrekten járt el.

2026. 03. 03. 19:46
Franko Kovacevic 27 January 2024, Hesse, Wiesbaden: Soccer: Bundesliga 2, SV Wehen Wiesbaden - Hertha BSC, Matchday 19, BRITA-Arena. The scorer of the 1:0 goal, Wiesbaden's Franko Kovacevic (M), celebrates with his teammates. Photo: Jörg Halisch/dpa - IMP
A német másodosztályban is megfordult Franko Kovacevic (balról a második) tiszta vizet öntött a pohárba Fotó: JORG HALISCH Forrás: DPA
A minap még maga Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya beszélt nyilvánosan arról, tud róla, hogy folyamatban van Franko Kovacevic honosítása. A télen a Ferencvároshoz érkezett horvát csatár most tiszta vizet öntött a pohárba: elismerte, hogy folyamodik magyar állampolgárságért, ugyanakkor egyértelműen nem Magyarországot kívánja erősíteni.

Franko Kovacevic nem titkolódzik, horvát válogatott szeretne lenni

Franko Kovacevic csak a Fradit segítené

A 26 éves horvát támadó gyorsan letette a névjegyét Magyarországon. A Ferencváros színeiben hat mérkőzésen négy góllal nyitott az NB I-ben. A görög Olimpiakosz Pireuszhoz távozott Varga Barnabás pótlására igazolt játékos, úgy tűnik, nem kíván a magyar válogatott első számú csatárát követve a nemzeti csapatunkban szerepelni, hiába dicsérte Marco Rossi.

Természetesen megtiszteltetést jelentenek az ilyen szavak, és nagyon köszönöm is, de a szívem Horvátországért dobog. Látom magam a horvát mezben, és ez az a célom, amelynek mindent alárendelek

– idézi a Csakfoci.hu Franko Kovacevicnek a Germanijaknak adott egyértelmű állásfoglalását

A horvát utánpótlás-válogatottakban szerepelt, a felnőttek között még lehetőséghez nem jutott csatár ezzel együtt szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot, s hogy miért, azt sem rejtette véka alá. – A nagymamám Magyarországon született, megfelelek a kritériumoknak. Bevezettek egy szabályt, hogy legalább öt helyi játékosnak kell játszania, én pedig mindent megteszek, hogy alkalmazkodjak a klub igényeihez, és beleegyeztem az állampolgárságba, hogy megkönnyítsem az edző dolgát. Sok külföldi van a Ferencvárosban, és egyértelmű, hogy ez felszabadít egy helyet. Végső soron ez a klub iránti tisztelet kérdése is, amelyik fizet nekem, és amelyik bizalommal fogadott – mondta a 2025/2026-os idényben a Celje és a Fradi mezében eddig 35 meccsen 29 gólt termelő Franko Kovacevic, aki tehát segítené a Fradit az ötmagyaros szabály, ajánlás betartásában.

Franko Kovacevic
Marco Rossi kihúzhatja a névsorból Franko Kovacevic nevét. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Kihasználták Rossit

A horvát játékossal ellentétben egyáltalán nem korrekten járt el Gyökeres Viktor és Sammie Szmodics. Mindkettőnek van magyar felmenője, s egyaránt csak ugródeszkának használták fel azt, hogy Magyarország révén bekerültek a körforgásba. A Sporting korábbi, az Arsenal jelenlegi támadója, Gyökeres a svédeket választotta. Kifejezetten inkorrekt módon járt el a végül Írország színeiben szereplő Sammie Szmodics, aki Marco Rossi érdeklődését felhasználva gyakorolt nyomást az írekre. Szövetségi kapitányunk hangsúlyozta, emberileg is csalódott a csatárban.

Ehhez képest Franko Kovacevic egyenesen beszélt. Persze ha hiába vár a horvát meghívóra, talán meggondolja magát. Az sem lenne példa nélküli.

 

