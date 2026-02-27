Marco Rossi véleményt mondott Robbie Keane-ről és Kovacevic honosításáról is

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön a Fradi Youtube-csatornáján volt vendég az FTC–Ludogorec Európa-liga-párharc előtt – amelyet a zöld-fehérek 2-0-ra megnyertek , ezzel pedig bejutottak a nyolcaddöntőbe. Rossit a Fradival kapcsolatban kérdezték a rövid beszélgetés során, szóba került Robbie Keane munkája, Franko Kovacevic honosítása, de a télen a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex is téma volt.

Marco Rossi elismerően beszélt Robbie Keane-ről, az FTC edzőjéről Fotó: Mirkó István

Mit gondol Marco Rossi Robbie Keane munkásságáról a Fradinál?

Az ír tréner 2025 januárjában érkezett a fővárosiak kispadjára, és csütörtök este talán az eddigi legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy a Ludogorec kiejtésével a Fradit az Európa-liga nyolcaddöntőjébe vezette – ahol az FTC legutóbb 2023-ban volt ott. Marco Rossi is elismerően nyilatkozott Robbie Keane-ről, aki szerinte a tavaszi bajnoki címmel és a mostani El-meneteléssel letette a munkát az asztalra.

– Az igazat megvallva még soha nem beszéltünk Robbie-val, közvetlenül még egyszer sem. Klubcsapatot is edzettem már, nagyon is jól tudom, hogy a kollégáim szeretik, ha szívélyes a kapcsolat, de azért mégsem tolakodó.

Én nem kértem tőle tanácsot, én sem adtam neki, ő is ugyanilyen tapintatos volt felém, de nagyra értékelem az ő munkáját.

Minden szurkoló bajnoki címet vár a Fraditól, ami nem egyszerű, hiszen az ETO-val emberére akadt, ám nagyon jó az esélye a címvédésre – mondta Rossi, aki ezzel arra utalt, hogy a győriek előnye három pont a Fradival szemben tíz fordulóval a vége előtt.

Franko Kovacevic a Groupama Arénában az ETO és az Újpest ellen is betalált Fotó: Purger Tamás / MTI

Franko Kovacevic a magyar válogatottban?

Az olasz edzőt kérdezték arról is, hogy a Fradihoz januárban érkező horvát csatár, Franko Kovacevic a közeljövőben akár magyar állampolgár lehet egyik nagymamája révén, azaz, lehet, hogy a magyar válogatottban is szerepelhetne. Rossi elmondta, egyelőre a tervezés fázisában tartunk.

– Jelezték ezt már nekem, és követem is azokat a játékosokat, akiknél megvan a lehetőség a honosításra, aztán majd az MLSZ mérlegeli, hogy ez mennyire lehetséges. Nem bízunk semmit a véletlenre, különösen a középcsatár pozíciójában, ahol jelenleg Varga Barnabás az egyedüli, aki nemzetközi szinten tud teljesíteni, Görögországban.