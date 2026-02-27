Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

Marco RossiFradiTóth AlexRobbie KeaneFTC

Marco Rossi véleményt mondott Robbie Keane-ről és Kovacevic honosításáról is

Marco Rosis és Robbie Keane személyesen még nem találkozott, mondta a válogatott szövetségi kapitánya, ugyanakkor az olasz elismerően beszélt az ír vezetőedző munkáságáról a Fradi élén. Marco Rossi emellett kitért Franko Kovacevic honosítására és a nemrégiben berobbanó 19 éves Madarász Ádámról is beszélt.

Perlai Bálint
2026. 02. 27. 8:21
Marco Rossi a Fradit követi a legszorosabban itthon, csütörtökön a Ludogorec elleni El-meccs előtt beszélt a magyar bajnokról
Marco Rossi a Fradit követi a legszorosabban itthon, csütörtökön a Ludogorec elleni El-meccs előtt beszélt a magyar bajnokról Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön a Fradi Youtube-csatornáján volt vendég az FTC–Ludogorec Európa-liga-párharc előtt – amelyet a zöld-fehérek 2-0-ra megnyertek , ezzel pedig bejutottak a nyolcaddöntőbe. Rossit a Fradival kapcsolatban kérdezték a rövid beszélgetés során, szóba került Robbie Keane munkája, Franko Kovacevic honosítása, de a télen a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex is téma volt.

Marco Rossi elismerően beszélt Robbie Keane-ről, az FTC edzőjéről
Marco Rossi elismerően beszélt Robbie Keane-ről, az FTC edzőjéről  Fotó: Mirkó István

Mit gondol Marco Rossi Robbie Keane munkásságáról a Fradinál?

Az ír tréner 2025 januárjában érkezett a fővárosiak kispadjára, és csütörtök este talán az eddigi legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy a Ludogorec kiejtésével a Fradit az Európa-liga nyolcaddöntőjébe vezette – ahol az FTC legutóbb 2023-ban volt ott. Marco Rossi is elismerően nyilatkozott Robbie Keane-ről, aki szerinte a tavaszi bajnoki címmel és a mostani El-meneteléssel letette a munkát az asztalra. 

– Az igazat megvallva még soha nem beszéltünk Robbie-val, közvetlenül még egyszer sem. Klubcsapatot is edzettem már, nagyon is jól tudom, hogy a kollégáim szeretik, ha szívélyes a kapcsolat, de azért mégsem tolakodó.

Én nem kértem tőle tanácsot, én sem adtam neki, ő is ugyanilyen tapintatos volt felém, de nagyra értékelem az ő munkáját.

Minden szurkoló bajnoki címet vár a Fraditól, ami nem egyszerű, hiszen az ETO-val emberére akadt, ám nagyon jó az esélye a címvédésre – mondta Rossi, aki ezzel arra utalt, hogy a győriek előnye három pont a Fradival szemben tíz fordulóval a vége előtt

Franko Kovacevic a Groupama Arénában az ETO és az Újpest ellen is betalált
Franko Kovacevic a Groupama Arénában az ETO és az Újpest ellen is betalált  Fotó: Purger Tamás / MTI 

Franko Kovacevic a magyar válogatottban?

Az olasz edzőt kérdezték arról is, hogy a Fradihoz januárban érkező horvát csatár, Franko Kovacevic a közeljövőben akár magyar állampolgár lehet egyik nagymamája révén, azaz, lehet, hogy a magyar válogatottban is szerepelhetne. Rossi elmondta, egyelőre a tervezés fázisában tartunk. 

– Jelezték ezt már nekem, és követem is azokat a játékosokat, akiknél megvan a lehetőség a honosításra, aztán majd az MLSZ mérlegeli, hogy ez mennyire lehetséges. Nem bízunk semmit a véletlenre, különösen a középcsatár pozíciójában, ahol jelenleg Varga Barnabás az egyedüli, aki nemzetközi szinten tud teljesíteni, Görögországban.

Kovacevic csütörtökön nem játszott, a kispadon nézte végig a Fradi továbbjutását. A 26 éves horvát az NB I-ben idáig ötször lépett pályára, ezeken három gólt szerzett, legutóbb az MTK elleni örökrangadón is eredményes volt.

Tóth Alex kapcsán bizakodó Rossi

A 20 éves Tóth Alexet Rossi előszeretettel használta az őszi vb-selejtezők során, majd télen a Fraditól az angol Bournemouth-hoz igazolt. Tóth idáig kétszer padozott, háromszor viszont játszott új csapatánál, az Everton elleni siker során ráadásul a kezdőben kapott helyet. 

– Nem lehet elvárni tőle, hogy rögvest 90 perceket játsszon. Jó benyomást tehetett, mert már az Everton ellen is 60 percet játszott. Nyilván fel kell még vennie a ritmust, az edzések ritmusát, az intenzitást, de Alex olyan srác, aki sok szempontból parádés. Bízom abban, hogy megállja a helyét, és aztán a jelen és a jövő válogatottjának is nagy segítségére lehet – mondta Rossi a fiatal játékosról. 

Az olasz zárásként a 19 éves Madarász Ádámról is beszélt, aki a Ludogorec ellen a hosszabbításban kapott pár percet

Rossi nem beszélt mellé: ha Madarász rendszeresen játéklehetőséget kap, akkor a válogatottban is számolna vele.

 – Ha kiharcolja magának a folyamatos játéklehetőséget, akkor nagyon is esélyes a válogatottságra. Nagyon-nagyon örülök, hogy ha fiatalokat hívhatok meg, mert lelkesedést hoznak, frissességet hoznak, és talán jobban viselik azt a nagy nyomást, amit mindenki átél a válogatott mezben.

A magyar válogatott márciusban két felkészülési mérkőzést játszik, 28-án, szombaton Szlovénia, 31-én, kedden Görögország érkezik a Puskás Arénába. Ezek a mérkőzés Rossi számára a kísérletezésről is szólhatnak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu