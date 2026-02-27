Az ellenségem ellensége: most minden fradista ezért szurkol

„Ellenségem ellensége a barátom” – tartja a mondás. A sportban ugyan csak ellenfelek vannak, de attól még igaz: a Ferencvárosnak jelenleg a Győr a legnagyobb riválisa az NB I-ben, így most sok fradista alighanem az Újpest sikeréért szorít az ETO elleni meccsen.

Becsúszik-e az Újpest az ETO FC Győrnek? Az FTC ebben reménykedik az NB I 24. fordulója előtt Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

Tizenkilenc éve bevehetetlen az Újpestnek a győri pálya

Az ETO Park ad otthont a forduló legpatinásabb párharcának: a két csapat 142. NB I-es mérkőzésére készül. Az örökmérleg az Újpest felé billen, a lila-fehérek 60 győzelmet arattak, az ETO 45-öt, 37 alkalommal döntetlen született.

Győrben azonban más a helyzet: a zöld-fehérek pályaválasztóként 2006 decembere óta nem kaptak ki az Újpesttől. Az idény elején, augusztusban a két csapat 1-1-es döntetlent játszott Győrben, míg a fővárosban a listavezető 3-0-ra nyert.

Borbély Balázs együttese tíz forduló óta veretlen, és a mezőnyben a legtöbb gólt (47) szerezte eddig. Ugyanakkor a szakember nem számíthat az öt sárga lapos Miljan Krpicre és a legutóbbi fordulóban duplázó Schön Szabolcsra sem. Az Újpest formája javul, két hazai győzelemmel eltávolodott a kiesőzónától, idegenben viszont legutóbb december közepén tudott nyerni. A kérdés az, hogy a győri sorozat és a listavezető lendülete folytatódik-e, vagy az Újpest valóban bele tud szólni az aranyharcba.

Kemény hét a Ferencváros előtt

A hárompontos hátrányban lévő Ferencváros sűrű napokat él. Hétfőn az MTK elleni bajnokin 3-1-re nyert, csütörtökön a bolgár Ludogorec elleni Európa-liga-visszavágón bejutott a nyolcaddöntőbe, vasárnap pedig máris újabb bajnoki következik, a sereghajtó Kazincbarcika ellen a Groupama Arénában.

Bár papíron a Kazincbarcika elleni hazai mérkőzés simának tűnik, a bajnoki cím szempontjából a Fradi nem hibázhat: számára vasárnap kizárólag a győzelem elfogadható – különösen, ha az Újpest nem tud pontot rabolni Győrből.

Szűcs Tamás (balra) óvatosan nyilatkozik a DVSC–MTK meccs előtt Fotó: MTK Budapest

A Debrecen nem bízhatja el magát az MTK ellen

A 24. forduló péntek este a Debrecen–MTK Budapest mérkőzéssel indul, amely a két csapat 101. bajnoki összecsapása lesz. Az örökmérleg az MTK-nak kedvez (47 győzelem), a DVSC 33-szor nyert, 20 döntetlen született. Debrecenben sem egyoldalú a kép: 53 hazai meccsből 21-szer győzött a Loki, vagyis sokszor a Nagyerdőn is meggyűlt a bajuk a hajdúságiaknak a kék-fehérekkel.