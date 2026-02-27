eto fc győrújpestdebrecenferencvárosmtk

Az ellenségem ellensége: most minden fradista ezért szurkol

Debrecen–MTK mérkőzéssel kezdődik péntek este a labdarúgó NB I 24. fordulója, szombaton pedig az ETO FC Győr–Újpest rangadó viszi a prímet. Ez utóbbi találkozó a Ferencváros számára is kulcsfontosságú: a fővárosi zöld-fehérek hárompontos hátrányban követik az éllovas ETO-t, így a lila-fehérek nagy szívességet tennének a Fradinak, ha legalább döntetlent érnének el Győrben, pláne, ha nyerni tudnának.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 5:09
Tóth Rajmund (balra) és Picanco Medeiros Iuri José a novemberi Újpest-Győr meccsen Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre
„Ellenségem ellensége a barátom” – tartja a mondás. A sportban ugyan csak ellenfelek vannak, de attól még igaz: a Ferencvárosnak jelenleg a Győr a legnagyobb riválisa az NB I-ben, így most sok fradista alighanem az Újpest sikeréért szorít az ETO elleni meccsen.

Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

Tizenkilenc éve bevehetetlen az Újpestnek a győri pálya

Az ETO Park ad otthont a forduló legpatinásabb párharcának: a két csapat 142. NB I-es mérkőzésére készül. Az örökmérleg az Újpest felé billen, a lila-fehérek 60 győzelmet arattak, az ETO 45-öt, 37 alkalommal döntetlen született.

Győrben azonban más a helyzet: a zöld-fehérek pályaválasztóként 2006 decembere óta nem kaptak ki az Újpesttől. Az idény elején, augusztusban a két csapat 1-1-es döntetlent játszott Győrben, míg a fővárosban a listavezető 3-0-ra nyert.

Borbély Balázs együttese tíz forduló óta veretlen, és a mezőnyben a legtöbb gólt (47) szerezte eddig. Ugyanakkor a szakember nem számíthat az öt sárga lapos Miljan Krpicre és a legutóbbi fordulóban duplázó Schön Szabolcsra sem. Az Újpest formája javul, két hazai győzelemmel eltávolodott a kiesőzónától, idegenben viszont legutóbb december közepén tudott nyerni. A kérdés az, hogy a győri sorozat és a listavezető lendülete folytatódik-e, vagy az Újpest valóban bele tud szólni az aranyharcba.

Kemény hét a Ferencváros előtt

A hárompontos hátrányban lévő Ferencváros sűrű napokat él. Hétfőn az MTK elleni bajnokin 3-1-re nyert, csütörtökön a bolgár Ludogorec elleni Európa-liga-visszavágón bejutott a nyolcaddöntőbe, vasárnap pedig máris újabb bajnoki következik, a sereghajtó Kazincbarcika ellen a Groupama Arénában.

Bár papíron a Kazincbarcika elleni hazai mérkőzés simának tűnik, a bajnoki cím szempontjából a Fradi nem hibázhat: számára vasárnap kizárólag a győzelem elfogadható – különösen, ha az Újpest nem tud pontot rabolni Győrből.

Szűcs Tamás (balra) óvatosan nyilatkozik a DVSC-MTK meccs előtt
Szűcs Tamás (balra) óvatosan nyilatkozik a DVSC–MTK meccs előtt Fotó: MTK Budapest

A Debrecen nem bízhatja el magát az MTK ellen

A 24. forduló péntek este a Debrecen–MTK Budapest mérkőzéssel indul, amely a két csapat 101. bajnoki összecsapása lesz. Az örökmérleg az MTK-nak kedvez (47 győzelem), a DVSC 33-szor nyert, 20 döntetlen született. Debrecenben sem egyoldalú a kép: 53 hazai meccsből 21-szer győzött a Loki, vagyis sokszor a Nagyerdőn is meggyűlt a bajuk a hajdúságiaknak a kék-fehérekkel.

A mostani idényben eddig kétszer találkoztak: augusztusban Batik Bence fejesével 1-0-ra nyert a DVSC, novemberben viszont az MTK 3-0-val vágott vissza a fővárosban. A debreceniek jelenleg harmadikok, de az utóbbi két fordulóban csak egy pontot szereztek. Garcia Mejías öt sárga lap miatt nem léphet pályára, ugyanakkor a télen éppen az MTK-tól érkező, már a válogatott keretébe is behívott Demjén Patrik plusz pikantériát ad az összecsapásnak.

A DVSC honlapjának nyilatkozó Szűcs Tamás a legutóbbi, ZTE elleni meccset kihagyta, amit így elevenített fel:

– Nagyon rossz volt, egész héten rossz volt, hogy tudtam, hogy nem fogok hétvégén játszani. Nagyon nehéz volt megtalálni a motivációt egész héten, de a csapatot segítettem.

A tehetséges középpályás így készül az MTK ellen:

– Mindenképpen nyerni szeretnénk. Tudjuk az MTK-ról, hogy amikor rossz formában van, akkor is tud nagyon jól teljesíteni. Megvertek minket három-nullra, úgyhogy szerintem ott mi voltunk az esélyesebbek. Nem szabad abból kiindulni, hogy ők milyen formában vannak, mi hányadikok vagyunk ők.

A fővárosiak tavasszal mindössze egy győzelmet arattak, a legutóbbi négy fordulóban csupán egy döntetlent szereztek, így a Debrecen esélyesebbnek tűnik – de a múlt és az idei két egymás elleni eredmény óvatosságra inti a hazaiakat.

Válságban a Paks

Immár egy hónapja tart a Paks rossz sorozata: a kétszeres Magyar Kupa-győztes csapat sorozatban négy bajnoki vereségnél jár, és a kupából is kiesett a nyolcaddöntőben. Bognár György vezetőedző a Kisvárda ellen nem számíthat az eltiltott Lenzsér Bencére, miközben az ellenfélnél Abdulrasaq Popoola hiányzik hasonló ok miatt.

Pedig a mostani rivális ellen ebben az idényben kétszer is öt gólig jutott a Paks: hazai pályán 5-3-ra, idegenben 5-1-re nyert. A kérdés, hogy sikerül-e kilábalni a gödörből, vagy tovább mélyül a hullámvölgy.

NB I, 24. forduló:

péntek:

  • Debreceni VSC–MTK Budapest 20.15 

szombat:

  • Kisvárda–Paksi FC 14.30
  • Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 17.00
  • ETO FC Győr–Újpest FC 19.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 16.15
  • Ferencváros–Kazincbarcika SC 18.45

A bajnokság állása itt tekinthető meg.

 

 

