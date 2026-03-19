A játszótér nemcsak a felhőtlen játék helyszíne, hanem a társas együttélés első színtere is, ahol a gyermekek megtapasztalják az együttműködés, az alkalmazkodás és a közösségi szabályok alapjait. A játszótereken elérhető eszközök ugyanakkor bizonyos kockázatokat is rejtenek magukban, amelyek megfelelő tervezéssel, kivitelezéssel, rendszeres ellenőrzéssel és karbantartással jelentősen csökkenthetők.

Tavaly minden harmadik hazai játszótérrel gond volt. Idén is fokozott ellenőrzések várhatók (illusztráció)

Szülőként is javasolt figyelembe venni több jelet, amely utalhat a játszótér biztonságosságára, vagy éppen annak hiányára

A vizsgálat indokoltságát a korábbi évek tapasztalatai is alátámasztják, a tavalyi évben például a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei 495 játszóteret és összesen 3659 játszótéri eszközt ellenőriztek. A játszóterek 33%-ánál és az eszközök 30%-ánál állapítottak meg jogsértést. A vizsgált játszóterek 18%-ánál az üzemeltető nevével és elérhetőségével megjelölt tájékoztató tábla nem, vagy nem megfelelő módon került kihelyezésre. Jogsértés esetén a hatóságok megtették a szükséges lépéseket a hiányosságok megszüntetése érdekében, indokolt esetben pedig ideiglenesen megtiltották az érintett eszközök használatát.

A tavalyi esztendőben összesen 18 850 000 forint összegű bírság került kiszabásra.

A vizsgálatok a közterületi, illetve az intézményi (bölcsődei, óvodai, iskolai) játszótereken felül az ún. „szürke zónába” tartozó helyszíneken is lefolytatásra kerülnek, mint például szállodák, éttermek játszóházai, valamint társasházak udvarai. A legfontosabb ellenőrzési szempont az előírt nyilvántartás, illetve az abban rögzített intézkedéseket, így például korábbi javításokat igazoló dokumentumok megléte, az időszakos ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a külön táblán szereplő, jól látható tartalmi jelölések megléte.

A vizsgálatok valamennyi, a vonatkozó szabványban nevesített játszótéri eszközre kiterjednek – így különösen a hintákra, csúszdákra, kötélpályákra, forgóhintákra, billenőeszközökre, a teljesen körülzárt játszóeszközökre és a térhálókra egyaránt.