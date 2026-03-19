Tavaly minden harmadik hazai játszótérrel gond volt, idén is fokozott ellenőrzések várhatók

A játszótér nemcsak a felhőtlen játék helyszíne, hanem a társas együttélés első színtere is, ahol a gyermekek megtapasztalják az együttműködés, az alkalmazkodás és a közösségi szabályok alapjait. A játszótereken elérhető eszközök ugyanakkor bizonyos kockázatokat is rejtenek magukban, amelyek megfelelő tervezéssel, kivitelezéssel, rendszeres ellenőrzéssel és karbantartással jelentősen csökkenthetők.
Szülőként is javasolt figyelembe venni több jelet, amely utalhat a játszótér biztonságosságára, vagy éppen annak hiányára
A vizsgálat indokoltságát a korábbi évek tapasztalatai is alátámasztják, a tavalyi évben például a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei 495 játszóteret és összesen 3659 játszótéri eszközt ellenőriztek. A játszóterek 33%-ánál és az eszközök 30%-ánál állapítottak meg jogsértést. A vizsgált játszóterek 18%-ánál az üzemeltető nevével és elérhetőségével megjelölt tájékoztató tábla nem, vagy nem megfelelő módon került kihelyezésre. Jogsértés esetén a hatóságok megtették a szükséges lépéseket a hiányosságok megszüntetése érdekében, indokolt esetben pedig ideiglenesen megtiltották az érintett eszközök használatát.
A tavalyi esztendőben összesen 18 850 000 forint összegű bírság került kiszabásra.
A vizsgálatok a közterületi, illetve az intézményi (bölcsődei, óvodai, iskolai) játszótereken felül az ún. „szürke zónába” tartozó helyszíneken is lefolytatásra kerülnek, mint például szállodák, éttermek játszóházai, valamint társasházak udvarai. A legfontosabb ellenőrzési szempont az előírt nyilvántartás, illetve az abban rögzített intézkedéseket, így például korábbi javításokat igazoló dokumentumok megléte, az időszakos ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a külön táblán szereplő, jól látható tartalmi jelölések megléte.
A vizsgálatok valamennyi, a vonatkozó szabványban nevesített játszótéri eszközre kiterjednek – így különösen a hintákra, csúszdákra, kötélpályákra, forgóhintákra, billenőeszközökre, a teljesen körülzárt játszóeszközökre és a térhálókra egyaránt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!