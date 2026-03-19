Tavaly minden harmadik hazai játszótérrel gond volt, idén is fokozott ellenőrzések várhatók

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idei évben is fokozottan felügyelik a játszóterek és a játszótéri eszközök biztonságosságát. A tavalyi évben minden harmadik játszótérnél és játéknál hibát találtak a hatóság munkatársai, és közel 19 millió forint bírságot szabtak ki különböző jogsértések miatt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 9:00
Illusztráció Fotó: Németh András Péter
A játszótér nemcsak a felhőtlen játék helyszíne, hanem a társas együttélés első színtere is, ahol a gyermekek megtapasztalják az együttműködés, az alkalmazkodás és a közösségi szabályok alapjait. A játszótereken elérhető eszközök ugyanakkor bizonyos kockázatokat is rejtenek magukban, amelyek megfelelő tervezéssel, kivitelezéssel, rendszeres ellenőrzéssel és karbantartással jelentősen csökkenthetők.

Szülőként is javasolt figyelembe venni több jelet, amely utalhat a játszótér biztonságosságára, vagy éppen annak hiányára

A vizsgálat indokoltságát a korábbi évek tapasztalatai is alátámasztják, a tavalyi évben például a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei 495 játszóteret és összesen 3659 játszótéri eszközt ellenőriztek. A játszóterek 33%-ánál és az eszközök 30%-ánál állapítottak meg jogsértést. A vizsgált játszóterek 18%-ánál az üzemeltető nevével és elérhetőségével megjelölt tájékoztató tábla nem, vagy nem megfelelő módon került kihelyezésre. Jogsértés esetén a hatóságok megtették a szükséges lépéseket a hiányosságok megszüntetése érdekében, indokolt esetben pedig ideiglenesen megtiltották az érintett eszközök használatát. 

A tavalyi esztendőben összesen 18 850 000 forint összegű bírság került kiszabásra.

A vizsgálatok a közterületi, illetve az intézményi (bölcsődei, óvodai, iskolai) játszótereken felül az ún. „szürke zónába” tartozó helyszíneken is lefolytatásra kerülnek, mint például szállodák, éttermek játszóházai, valamint társasházak udvarai. A legfontosabb ellenőrzési szempont az előírt nyilvántartás, illetve az abban rögzített intézkedéseket, így például korábbi javításokat igazoló dokumentumok megléte, az időszakos ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a külön táblán szereplő, jól látható tartalmi jelölések megléte.

A vizsgálatok valamennyi, a vonatkozó szabványban nevesített játszótéri eszközre kiterjednek – így különösen a hintákra, csúszdákra, kötélpályákra, forgóhintákra, billenőeszközökre, a teljesen körülzárt játszóeszközökre és a térhálókra egyaránt.

A fokozott hatósági jelenlét mellett szülőként is javasolt figyelembe venni több jelet, amely utalhat a játszótér biztonságosságára, vagy éppen annak hiányára: 

  • Nézzük meg, hogy a bejáratnál megvan-e a kötelezően feltüntetendő adattábla, és azon szerepel-e az üzemeltető neve és elérhetősége. 
  • Érdemes megfigyelni, hogy a játékok nem töröttek, sérültek-e, vannak-e esetleg rajtuk hegyes, szúrós részek.
  • Figyeljük meg azt is, hogy a gumiburkolatok rendben vannak-e. 
  • Ne hagyjuk figyelmen kívül a terhelhetőségre vagy a korhatárra vonatkozó előírásokat sem. 

Amennyiben a játszótéren bármilyen problémát tapasztalunk, azonnal jelezzük észrevételeinket az üzemeltetőnek. Ha nincs feltüntetve az üzemeltető neve, elérhetősége, éljünk bejelentéssel az illetékes kormányhivatal felé.

A hatóság a jövőben is folytatja az ellenőrzéseket, hogy a játszóterek valóban biztonságos, a gyermekek testi és szociális fejlődését egyaránt támogató közösségi terek maradjanak - írták a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.

           

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

