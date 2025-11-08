Az Újpest megint nagy vereségbe szaladt bele hazai pályán

Mikor nyert utoljára az Újpest hazai pályán? Kvízkérdésnek is beillene, jó pár hónapot kell az időben visszamennünk. A lila-fehérek legutóbb még az első fordulóban, július 25-én nyertek a Diósgyőr ellen az NB I-ben. Azóta Damir Krznar menesztését követelik a szurkolók, bár ezek a hangok múlt héten kicsit lecsendesedtek, miután az Újpest hat fordulón, illetve több mint két hónapon át tartó nyeretlenségi sorozatát törte meg a Diósgyőr otthonában. Mindezek ellenére a kieső zónából kijövő hazaiak nem voltak az ETO FC elleni mérkőzés esélyesei.

Az Újpest és a Győr mérkőzése nyitotta az NB I 13. fordulóját. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

A győriek egykapuztak az Újpest otthonában

A 13. forduló nyitó meccsén a vendégek kezdték jobban a találkozót, a 27. percben a fölény góllá is érett. Claudiu Bumba jobb oldali visszagurítása után Schön Szabolcs 12 méterről lőtt a kapuba, 0-1. Az Angliából hazatérő támadónak ez volt az első gólja a bajnokságban. Az Újpestet az első félidőben Banai Dávid sérülése miatt a kapuba visszatérő Riccardo Piscitelli tartotta meccsben, az egyperces ráadásban Bumba helyzetét védte nagy bravúrral.

Nem meglepő, hogy a játékosok a szünetre a Megyeri úton füttykoncert közepette vonultak, az Újpestnek lényegében nem volt helyzete az első 45 percben.

Damir Krznar a második félidőre hármat is cserélt, többek között a sérülésből visszatérő Fiola Attila is beállt. Változást viszont ez sem hozott, a lényegi kérdések pedig az 54. percben eldőltek. Nadir Benbuali éppen Fiola mellől lőtt a hazaiak kapujába hét méterről. Az Újpest szétesett, a győriek viszont nagyon élvezték ezt a helyzetet. A 70. percben Benbuali duplázott, igaz, a lövése megpattant Rasakon, így Piscitelli esélytelen volt.

Borbély Balázs együttese a Paks elleni gól nélküli döntetlen után ismét nyert, így a vendégcsapat ideiglenesen feljött a negyedik helyre. Az Újpestnél pedig Damir Krznar állása a novemberi válogatott szünetben ismét veszélybe kerülhet. Legutóbb, amikor a Győr Újpesten nyert az előző idényben, akkor az volt Bartosz Grzelak utolsó meccse az Újpest élén...