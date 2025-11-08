ÚjpestNB IgyőrETO FCSchön Szabolcs

Az Újpest megint nagy vereségbe szaladt bele hazai pályán

Az Újpest hazai pályán 3-0-ra kikapott az ETO FC ellen a labdarúgó NB I 13. fordulójának nyitómérkőzésén. A győriek az első perctől uralták a meccset, az Újpest pocsék hazai mérlege tovább folytatódott. Vajon ez volt Damir Krznar vezetőedző utolsó mérkőzése az Újpest kispadján?

2025. 11. 08.
A Győr nagyon simán nyert a Megyeri úton szombat délután
A Győr nagyon simán nyert a Megyeri úton szombat délután Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mikor nyert utoljára az Újpest hazai pályán? Kvízkérdésnek is beillene, jó pár hónapot kell az időben visszamennünk. A lila-fehérek legutóbb még az első fordulóban, július 25-én nyertek a Diósgyőr ellen az NB I-ben. Azóta Damir Krznar menesztését követelik a szurkolók, bár ezek a hangok múlt héten kicsit lecsendesedtek, miután az Újpest hat fordulón, illetve több mint két hónapon át tartó nyeretlenségi sorozatát törte meg a Diósgyőr otthonában. Mindezek ellenére a kieső zónából kijövő hazaiak nem voltak az ETO FC elleni mérkőzés esélyesei.

Az Újpest és a Győr mérkőzése nyitotta az NB I 13. fordulóját
Az Újpest és a Győr mérkőzése nyitotta az NB I 13. fordulóját.  Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka 

A győriek egykapuztak az Újpest otthonában

A 13. forduló nyitó meccsén a vendégek kezdték jobban a találkozót, a 27. percben a fölény góllá is érett. Claudiu Bumba jobb oldali visszagurítása után Schön Szabolcs 12 méterről lőtt a kapuba, 0-1. Az Angliából hazatérő támadónak ez volt az első gólja a bajnokságban. Az Újpestet az első félidőben Banai Dávid sérülése miatt a kapuba visszatérő Riccardo Piscitelli tartotta meccsben, az egyperces ráadásban Bumba helyzetét védte nagy bravúrral. 

Nem meglepő, hogy a játékosok a szünetre a Megyeri úton füttykoncert közepette vonultak, az Újpestnek lényegében nem volt helyzete az első 45 percben. 

Damir Krznar a második félidőre hármat is cserélt, többek között a sérülésből visszatérő Fiola Attila is beállt. Változást viszont ez sem hozott, a lényegi kérdések pedig az 54. percben eldőltek. Nadir Benbuali éppen Fiola mellől lőtt a hazaiak kapujába hét méterről. Az Újpest szétesett, a győriek viszont nagyon élvezték ezt a helyzetet. A 70. percben Benbuali duplázott, igaz, a lövése megpattant Rasakon, így Piscitelli esélytelen volt.

Borbély Balázs együttese a Paks elleni gól nélküli döntetlen után ismét nyert, így a vendégcsapat ideiglenesen feljött a negyedik helyre. Az Újpestnél pedig Damir Krznar állása a novemberi válogatott szünetben ismét veszélybe kerülhet. Legutóbb, amikor a Győr Újpesten nyert az előző idényben, akkor az volt Bartosz Grzelak utolsó meccse az Újpest élén...

NB I, 13. FORDULÓ
Szombat

  • Újpest FC–ETO FC 0-3 (0-1) Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző, Jv.: Bognár. Gólszerző: Schön (27.), Benbuali (54., 70.)
  • 14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
  • 19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (tv: M4 Sport+)

Vasárnap

  • 12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (tv: M4 Sport)
  • 15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (tv: M4 Sport)
  • 17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (tv: M4 Sport+)

