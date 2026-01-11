Beszakadt a Vadkerti-tó jege két fiatal alatt

A szigorú figyelmeztetések ellenére hajszál híján tragédia történt szombaton a Bács-Kiskun vármegyei Vadkerti-tónál. Miután a vékony jégtakaró beszakadt két felelőtlen fiatal alatt, csak egy közelben tartózkodó horgász lélekjelenlétének köszönhetően sikerült kimenteni őket a dermesztő vízből – írja az Origo.

Egy horgász mentette meg a felelőtlen fiatalokat. Forrás: Soltvadkert város

Egy családjával szánkózó horgász miatt nem történt tragédia

Szegedi Tivadar horgász a kislánya jelzésére azonnal a fiatalok segítségére sietett,

bár alatta is többször beszakadt a jég, a mellkasig érő fagyos vízben gázolva elérte a fiúkat, és tartotta bennük a lelket.

A mentőegységek kiérkezéséig a parton lévők kötelekkel és takarókkal segítettek, majd a közel negyedórás küzdelem után mindenkit sikerült épségben partra vinni.

A tinédzsereket a mentők a helyszínen ellátták, nem kellett kórházba vinni őket. Soltvadkert polgármestere háláját fejezte ki a bátor horgásznak, és ismételten felhívta a figyelmet: a jégen tartózkodás életveszélyes.

Borítókép: A figyelmeztetés ellenére merészkedtek a jégre (Forrás: Facebook)