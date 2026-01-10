Rendkívüli

Elkezdett befagyni a Duna, de tilos és veszélyes is a jégre menni

Vízparton ne sétáljunk egyedül, ajánlja a BRFK.

2026. 01. 10. 10:57
– Egyes szakaszokon már a Duna is elkezdett befagyni. A jégre menni nemcsak tilos, de életveszélyes is – hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton. A rendőrség honlapján közzétett videóban Prohászka Richárd rendőr alezredes, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának vezetője elmondta: a szokatlanul hideg és csapadékos időjárás következtében a Duna holtágai, mellékágai elkezdtek befagyni.

Prohászka Richárd rendőr alezredes, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának vezetője Forrás: YouTube/Police.hu

Ezek a jeges területek nem alkalmasak sportolásra, jelenleg Magyarországon nincs olyan szabad víz, ahol rá lehet menni a jégre

– hangsúlyozta. Tájékoztatása szerint a parti jégtáblák rendkívül élesek, balesetveszélyesek, ezekre sem szabad rámenni.

– Aki a folyópartra megy kirándulni, kutyát sétáltatni, lehetőleg ne egyedül tegye. Ha mégis, mindenképp szóljon hozzátartozóinak, hogy hova ment – tanácsolta az alezredes, aki hangsúlyozta: ha valaki beszakadt a jégbe, azonnal hívják a 112-t.

Prohászka Richárd figyelmeztetett arra is, hogy a jégből mentés a segítséget nyújtó számára is veszélyes. Fontos, hogy lehetőleg minél nagyobb testfelülettel próbáljanak elhelyezkedni a jég felületén, és valamilyen hosszú eszközt nyújtsanak a bajba jutottnak a partról, például faágat, kötelet, evezőt, létrát – fűzte hozzá. Kitért arra, hogy a jeges víz miatt rendkívül nagy a kihűlés veszélye. A vizes ruhát mielőbb le kell venni. A lehűlt testet csak fokozatosan szabad felmelegíteni, és az illetőt azonnal kórházba kell vinni.

Borítókép: A Duna is elkezdett befagyni (Forrás: YouTube/Police.hu)


