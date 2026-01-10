Nincs elzárt település az országban, és nincsenek lezárt utak sem + videó

Nincs elzárt település az országban és nincsenek lezárt utak sem – közölte a hóhelyzetről az operatív törzs ülését követően Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Ismertetése szerint a kamionokra vonatkozó tiltást is feloldották minden hazai útszakaszon.

Mukics Dániel az operatív törzs ülése utáni tájékoztatón (Forrás: Facebook/Magyarország kormánya)

A szóvivő közölte, a vártnál kevesebb ónos eső esett az éjszaka folyamán, de még mindig várható néhány helyszínen, hogy rákezd, és havazás is várható. Emellett estétől ismét erős szél valószínű, így hófúvásra is számítani kell.

Mukics Dániel elmondta, pénteken 13 vármegye 55 településén szünetelt vagy akadozott az áramellátás, de ezt néhány óra alatt mindenhol helyre hozták. Közölte,

pénteken délelőtt megdőlt Magyarországon az áramfogyasztási rekord: 8000 megawatt fölötti fogyasztást mértek.

Három településen nincsen ivóvíz. A fűtési rendszer hibája miatt két általános iskolában rendeltek el szünetet, egy középiskolában pedig csőtörés miatt. 25 középiskolában szombatra szünetet hirdettek, 29-ben pedig online oktatást rendeltek el.

A szóvivő tájékoztatása szerint öt olyan település van, ami a Volánbusz járataival nem megközelíthető. A vonatok a Dunántúlon késés nélkül közlekednek, az ország keleti észében helyenként öt-tíz perces késések várhatóak.

A szóvivő hangsúlyozta: a befagyott folyóvizeken senki ne korcsolyázzon, a tavakon pedig csak a kijelölt helyeken. A biztonság érdekében egyedül senki ne menjen korcsolyázni, és mindenki feltöltött telefonnal induljon el otthonról. A jégre lépés előtt pontosan nézzék meg a helyszínt, ahol korcsolyázni szándékoznak, hogy baleset esetén azonnal segítséget tudjanak hívni.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója elmondta: elmúlt 24 órában 4205 esetben nyújtottak segítséget, ami tízszázalékos emelkedést jelent egy átlagos téli naphoz képest. Mindenkit kérnek, hogy csak indokolt esetben hívja a mentőket. Kihűlt betegnek nyújtottak segítséget 35 esetben. Az OMSZ jelenleg százszázalékos kapacitással áll rendelkezésre, minden mentőegységük fut, de további erők is bevonhatóak. Jelenleg hét mentőhelikopter, 750 földi mentőegység és száz ügyeleti kiálló egységük áll a lakosság szolgálatára.

Aki bajba jutott embert lát, a 112-es számon keresztül a mentőszolgálat egységét is el tudja érni,

Szondi Rita, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKF) főigazgatóhelyettese azt közölte: a kórházak felkészültek az akut betegbeáramlás növekedésére, megerősítették az ügyeletet és a műszakokat a sürgősségi és a traumatológiai osztályokon. Egy átlagos naphoz képest 20-30 százalékkal növekedtek tapasztalataik szerint az esetszámok. Ellátási zavar egyik intézményben sem volt, a betegek elhelyezése mindenhol biztosított. A kórházakban a működési körülmények maximálisan biztosítottak.