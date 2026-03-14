A Mercedes büntetése és a biztonsági autó tette izgalmassá a Kínai Nagydíj sprintfutamát

Akárcsak az idénynyitó Ausztrál Nagydíj időmérőjén és futamán, a sanghaji sprintkvalifikáción is George Russell és Andrea Kimi Antonelli végzett az első két helyen, így a Mercedes versenyzői rajtolhattak az első sorból az év első sprintfutamán. A Kínai Nagydíj a Forma–1 történetének 25. harmadversenytávnyi futamának adott otthont szombaton, és korábban 14-szer az élről induló pilóta diadalmaskodott – a Mercedes, egyben Russell 2022 vége óta először készült a maximálisnak számító nyolc pont megszerzésére. Az Ezüstnyilak mögött a két Ferrari és a két McLaren csatáját lehetett várni, bár a sprintfutam-specialista Max Verstappen (Red Bull) nem csupán Pierre Gasly Alpine-ját szerette volna megelőzni a nyolcadik helyről startolva.

Andrea Kimi Antonelli, George Russell és Lando Norris (b–j) indult az első három helyről a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Fotó: AFP/Martin Keep

Antonelli és Verstappen rossz rajtja, Russell és Hamilton csatája

A száraz körülmények között rendezett 19 körös versenynek szinte a teljes mezőny közepes keverékű abroncsokon vágott neki, az első kilenc helyről mindenki, így gumielőnye az élmezőnyben senkinek nem volt. A rajtnál Antonelli és Verstappen is beragadt, George Russell mögé a két Ferrari zárkózott fel, majd őket követte a két McLaren és Gasly. A tavalyi sanghaji sprint nyerteseként Lewis Hamilton (Ferrari) az első másfél körben volt csapattársára is veszélyes volt, olyannyira hogy meg is tudta előzni Russellt. A folytatásban is előzgették – pontosabban az eltérő üzemmódok miatt inkább kerülgették – egymást a britek a mezőny elején, így Charles Leclerc (Ferrari) is zárkózott rájuk, míg hátrébb Antonelli a McLareneket támadva próbálta megmenteni a sprintfutamát.

A biztonsági autó megkavarta a sprintfutamot

A táv feléhez közeledve Hamilton kezdett lemaradni Russelltől, ezt pedig csapattársa is kihasználta, és Leclerc átvette a második helyet. Antonelli hiába előzte meg Oscar Piastrit és Lando Norrist is, úgy tűnt, a McLareneknek nem kell aggódniuk, miután

a Mercedes olasz pilótája tíz másodperces büntetést kapott, amiért még az első körben Isack Hadjar (Red Bull) autójával ütközött.

Andrea Kimi Antonelli előre próbált menekülni, Hamiltont, majd Leclerc-t is megelőzte, de ekkor Nico Hülkenberg (Audi) félreállt autója miatt biztonsági autós fázis következett.