A Mercedes büntetése és a biztonsági autó tette izgalmassá a Kínai Nagydíj sprintfutamát

A 2026. évi Forma–1-es Kínai Nagydíj sprintfutamát George Russell nyerte szombaton, így a Mercedes brit pilótája megerősítette első helyét az egyéni pontversenyben. Mögötte a két Ferrari, Charles Leclerc és Lewis Hamilton végzett. A versenyzőkre szombaton még az időmérő vár a vasárnapi futam előtt.

Wiszt Péter
2026. 03. 14. 4:43
George Russell (elöl) a kínai sprintfutamon is fenyegetve volt a rajt után a Ferrarik által Fotó: AFP/Jade Gao
Akárcsak az idénynyitó Ausztrál Nagydíj időmérőjén és futamán, a sanghaji sprintkvalifikáción is George Russell és Andrea Kimi Antonelli végzett az első két helyen, így a Mercedes versenyzői rajtolhattak az első sorból az év első sprintfutamán. A Kínai Nagydíj a Forma–1 történetének 25. harmadversenytávnyi futamának adott otthont szombaton, és korábban 14-szer az élről induló pilóta diadalmaskodott – a Mercedes, egyben Russell 2022 vége óta először készült a maximálisnak számító nyolc pont megszerzésére. Az Ezüstnyilak mögött a két Ferrari és a két McLaren csatáját lehetett várni, bár a sprintfutam-specialista Max Verstappen (Red Bull) nem csupán Pierre Gasly Alpine-ját szerette volna megelőzni a nyolcadik helyről startolva.

Andrea Kimi Antonelli, George Russell és Lando Norris (b–j) indult az első három helyről a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Fotó: AFP/Martin Keep

Antonelli és Verstappen rossz rajtja, Russell és Hamilton csatája

A száraz körülmények között rendezett 19 körös versenynek szinte a teljes mezőny közepes keverékű abroncsokon vágott neki, az első kilenc helyről mindenki, így gumielőnye az élmezőnyben senkinek nem volt. A rajtnál Antonelli és Verstappen is beragadt, George Russell mögé a két Ferrari zárkózott fel, majd őket követte a két McLaren és Gasly. A tavalyi sanghaji sprint nyerteseként Lewis Hamilton (Ferrari) az első másfél körben volt csapattársára is veszélyes volt, olyannyira hogy meg is tudta előzni Russellt. A folytatásban is előzgették – pontosabban az eltérő üzemmódok miatt inkább kerülgették – egymást a britek a mezőny elején, így Charles Leclerc (Ferrari) is zárkózott rájuk, míg hátrébb Antonelli a McLareneket támadva próbálta megmenteni a sprintfutamát.

A biztonsági autó megkavarta a sprintfutamot

A táv feléhez közeledve Hamilton kezdett lemaradni Russelltől, ezt pedig csapattársa is kihasználta, és Leclerc átvette a második helyet. Antonelli hiába előzte meg Oscar Piastrit és Lando Norrist is, úgy tűnt, a McLareneknek nem kell aggódniuk, miután 

a Mercedes olasz pilótája tíz másodperces büntetést kapott, amiért még az első körben Isack Hadjar (Red Bull) autójával ütközött.

Andrea Kimi Antonelli előre próbált menekülni, Hamiltont, majd Leclerc-t is megelőzte, de ekkor Nico Hülkenberg (Audi) félreállt autója miatt biztonsági autós fázis következett. 

A gumikkal egyre inkább szenvedő versenyzők ezt kihasználva a 14. körben lágy abroncsokra váltottak, Antonelli a büntetését is letöltötte, majd a hetedik helyre tért vissza. Hamilton is pórul járt: miután a bokszutcában várnia kellett arra, hogy a Ferrari-szerelők végezzenek Leclerc kerékcseréjével, Norris meg tudta előzni őt.

Az újraindítás után három kör maradt hátra, de ez is elég volt ahhoz, hogy Antonelli és Piastri a kerékcserét nem teljesítő Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) párost megelőzze. Az első négy pozícióban is volt még változás: Hamilton visszaelőzte Norrist, így George Russell mögött a két Ferrari zárt. Verstappen csak a kilencedik helyig tudott visszazárkózni az elrontott rajtja után, azaz nem szerzett pontot.

A karrierje második sprintelsőségét megszerző Russell a sikerével már 33 pontos, ezzel tovább növelte előnyét az összetett élén – tizenegy egységgel vezet a második Antonelli és a szintén 22 pontos Leclerc előtt.

Forma–1-es Kínai Nagydíj, sprintfutam, pontszerzők:

  1. George Russell (brit, Mercedes)
  2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  4. Lando Norris (brit, McLaren)
  5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  6. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  7. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  8. Oliver Bearman (brit, Haas)

A Forma–1-es Kínai Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 8 órától az időmérővel folytatódik, vasárnap 8 órakor pedig elrajtol az 56 körös verseny Sanghajban.

 

