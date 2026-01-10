hidegfrontútinformhőmérséklet

Újabb hidegfront érkezik, ködfoltok is nehezíthetik a közlekedést, mutatjuk, hol mire kell ügyelni + videó

Szombaton erősen felhős, de inkább borult lesz az ég. Estétől észak felől szórványosan alakul ki kisebb havazás, hószállingózás. A legmagasabb nappali hőmérséklet –8 és 1 fok között alakul.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 7:29
Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI
A szombat reggel nyugodtnak ígérkezik: szinte az egész országban csapadékmentes az idő, a délnyugati határnál is elállt az eső. Továbbra is ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, azonban már csak Veszprém, a déli országhatár mentén és elszórtan a Dél-Alföld vármegyéiben. A gyorsforgalmi utak mindenütt sónedvesek, ahogy a főutak burkolata is, bár a déli országhatár mentén, illetve elszórtan Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben latyakos is lehet. A mellékutak némileg jobban, főleg a Dunántúl déli részén, illetve a keleti országhatár mentén, Csongrád-Csanád vármegyében havas burkolat is előfordulhat. Friss hóréteget az ország területén nem jelentettek – számol be a jelenlegi útviszonyokról az Útinform.

Budapest, 2026. január 8. A drónnal készült felvételen a villamosok és autók a Szent Gellért téren a behavazott Budapesten 2026. január 8-án. Középen a Szabadság híd látható. MTI/Máthé Zoltán
Drónnal készült felvétel: villamosok és autók a Szent Gellért téren a behavazott Budapesten 2026. január 8-án. Középen a Szabadság híd látható
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A látási viszonyok változóak, ugyanis a köddel érintett területeken, továbbá elszórtan Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyékben is 100–300 méterre rövidülhet a látótávolság, Tamási és Babarc közelében 100 méter alá is lecsökkenhet a belátható útszakaszok hossza, mindenhol máshol kielégítőek.

Országszerte szélcsend van, néhol gyenge a légmozgás. A hőmérséklet –11 és 0 Celsius-fok között változik, a legalacsonyabb értéket Putnoknál mérték.

Újabb hidegfront érkezik

Alapvetően sok felhőre számíthatunk, inkább csak átmeneti szakadozások lehetnek helyenként. Emellett többfelé párássá, egyes tájakon ködössé válik a levegő – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A reggeli, délelőtti órákig délnyugaton, délen kiterjedtebb jelleggel fordulhat elő kisebb havazás, fagyott eső, ónos eső is, majd a nap nagyobb részében inkább csak helyenként lehet hószállingózás, gyenge hóesés, illetve a ködös tájakon esetleg ónos szitálás.

Az esti órákban azonban észak felől hidegfront érkezik elszórtan havazás, hózápor kíséretében.

A légmozgás késő délutánig gyenge vagy mérsékelt marad, majd az északiasra forduló szél főként a Dunántúlon és az északkeleti, keleti területeken egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, így estétől hófúvásra is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet –8 és 1 Celsius-fok között alakul.

A nyugati, északnyugati tájakon mérhetünk fagyponthoz közeli, míg kelet, északkelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket. Késő este többnyire –12 és –2 fok közötti értékekre van kilátás.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Szeged belvárosa a havazás után 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Oláh Tamás)


