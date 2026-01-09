Az intenzív havazás ellenére biztonságosan működik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Az intenzív havazás ellenére teljes kapacitással, két futópályával üzemel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pénteken, a járatok fogadása és indítása biztonságosan megvalósul, ám egyes járatok esetében előfordulhatnak késések – tájékoztatott a Budapest Airport Zrt.
A repülőtér területén intenzíven havazott pénteken, ezért ismét a legmagasabb szintű „havas készültséget” léptették érvénybe. A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a gurulóutakat, előtereket és a futópályákat, hogy a repülőtér biztonságos és folyamatos üzemelését fenntartsák.
A tartósan alacsony hőmérséklet miatt jégtelenítés is zajlik, emiatt a repülőgépek kiszolgálása lelassult. Utasaiktól türelmet és megértést kérnek
– olvasható a közleményben.
