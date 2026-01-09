budapest airportliszt ferenc nemzetközi repülőtérhavazás

Az intenzív havazás ellenére biztonságosan működik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A Budapest Airport nagy erőkkel takarítja a gurulóutakat, az alacsony hőmérséklet miatt pedig jégtelenítésre is szükség van.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 18:43
Az intenzív havazás ellenére teljes kapacitással, két futópályával üzemel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pénteken, a járatok fogadása és indítása biztonságosan megvalósul, ám egyes járatok esetében előfordulhatnak késések – tájékoztatott a Budapest Airport Zrt.

Budapest, 2017. január 12. Munkagépek takarítják a havat a Liszt Ferenc-repülõtéren 2017. január 12-én. MTI Fotó: Kovács Tamás
Munkagépek takarítják a havat a Liszt Ferenc-repülőtéren (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A repülőtér területén intenzíven havazott pénteken, ezért ismét a legmagasabb szintű „havas készültséget” léptették érvénybe. A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a gurulóutakat, előtereket és a futópályákat, hogy a repülőtér biztonságos és folyamatos üzemelését fenntartsák. 

A tartósan alacsony hőmérséklet miatt jégtelenítés is zajlik, emiatt a repülőgépek kiszolgálása lelassult. Utasaiktól türelmet és megértést kérnek 

– olvasható a közleményben.

Borítókép: Repülőgép távozik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


