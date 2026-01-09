BalatonHungaroMet Nonprofit Zrtjég

Életveszélyes a Balaton jege

A hó elzárja a jeget a fagyos levegőtől, ezáltal lassítja a jégképződést.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 18:16
Fotó: Nagy Lajos Forrás: MW
A Balaton jegét vastag hóréteg borította be pénteken, ami visszafogja majd a jégképződést, így továbbra is életveszélyes rámenni a tó jegére – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

A befagyott Balaton (Forrás: Facebook/HungaroMet Nonprofit Zrt.)

Péntek reggelre Siófoknál 6 centiméterre hízott a Balaton jege, amit az intenzív havazás délutánra vastag hóréteggel borított be.

 

Ez a hópaplan a folytatásban visszafogja majd a jégképződést, az lassabb ütemben fog vastagodni 

– hívták fel a figyelmet. A jég hízásához szükséges víz a jég alatt található, míg a hűtést felülről a felszínközeli fagyos légréteg biztosítja, a hó pedig ebben az esetben szigetelőként viselkedik, elzárja a jeget a fagyos levegőtől, ezáltal lassítja a jégképződést. Felhívták a figyelmet arra: vasárnap erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jelenlegi instabil jégréteget.

 

A Balaton tehát sportolásra még nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes.

Borítókép: A szélvédett öblökben és a parti nádasokban megkezdődött a Balaton jegesedése (Fotó: Nagy Lajos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
