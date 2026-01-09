Életveszélyes a Balaton jege

A Balaton jegét vastag hóréteg borította be pénteken, ami visszafogja majd a jégképződést, így továbbra is életveszélyes rámenni a tó jegére – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

A befagyott Balaton (Forrás: Facebook/HungaroMet Nonprofit Zrt.)

Péntek reggelre Siófoknál 6 centiméterre hízott a Balaton jege, amit az intenzív havazás délutánra vastag hóréteggel borított be.

Ez a hópaplan a folytatásban visszafogja majd a jégképződést, az lassabb ütemben fog vastagodni

– hívták fel a figyelmet. A jég hízásához szükséges víz a jég alatt található, míg a hűtést felülről a felszínközeli fagyos légréteg biztosítja, a hó pedig ebben az esetben szigetelőként viselkedik, elzárja a jeget a fagyos levegőtől, ezáltal lassítja a jégképződést. Felhívták a figyelmet arra: vasárnap erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jelenlegi instabil jégréteget.

A Balaton tehát sportolásra még nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes.

Borítókép: A szélvédett öblökben és a parti nádasokban megkezdődött a Balaton jegesedése (Fotó: Nagy Lajos)