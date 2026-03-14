Katonákból gyilkológépek: így próbálták harci drogokkal „legyőzhetetlenné” tenni a katonákat

Számos kultúra alkalmazott a történelemben különféle tudatmódosító szereket annak érdekében, hogy harcosait megváltozott pszichikai vagy tudatállapotba hozza. A tudatmódosító szerek használata sokszor összefonódott a vallási hiedelmekkel, a közösségi identitással és a háborúhoz kapcsolódó rítusokkal. A Drogkutató Intézet tanulmányában egy-két történelmi kitekintő révén igyekszik végigvenni a tudatmódosító szerek alkalmazásának hátterét a harctéren.

A középkortól egészen napjainkig

Az egyik legrégebbi történet a vikingeké lehet. Az úgynevezett berserkerek viking harcosokból álló csoportot alkottak, akik arról voltak híresek, hogy csatába menet őrjöngő, önkívületi állapotba kerültek, és szinte válogatás nélkül támadtak barátra és ellenségre egyaránt. Úgy tartják, hogy ezt az állapotot hallucinogén gombák fogyasztásával érték el.

Valószínűleg a piros kalapú légyölő galócát (Amanita muscaria), vagy esetleg a beléndek néven ismert Hyoscyamus niger nevű növényt használták, amely a burgonyafélék családjába tartozik

– írta a Drogkutató, hozzátéve: mindezek mellett kétségtelenül vallási vagy spirituális elemei is voltak annak a tudatállapotnak, amelybe a viking harcosok a csata előtt kerültek.

A következő jelentős előrelépésre több mint ezer évet kellet várni, egészen a második világháborúig. A németek a Pervitint (metamfetamint) szinte korlátlanul adták a német hadigépezet minden ágának. A frontvonalban harcoló katonák Panzerschokoladenak („tankcsokoládénak”) nevezték, mivel a tabletták hihetetlen erő és a legyőzhetetlenség érzetét keltették bennük.

Hitlernek is naponta adott az orvosa Eukodol-injekciókat, egy olyan stimulánst, amely eufóriát okozott, és – mint utólag látható – súlyosan rontotta a döntéshozatali képességét.

A pszichoaktív stimulánsok katonai használata napjainkban sem tűnt el. A Közel-Keleten harcoló fegyveres csoportok körében gyakran emlegetik a captagon nevű amfetaminszármazékot.

A szer egyszerre növeli az éberséget, csökkenti a fáradtságot és fokozhatja az agressziót. A nemzetközi jelentések szerint a captagon előállítása mára Szíria egyik legfontosabb illegális exportbevételi forrásává vált.